CoinSmart: Canadas første fuldt regulerede kryptoplatform

CoinJournal talte med Justin Hartzman, grundlægger og administrerende direktør for CoinSmart om hans platform og alle dens ins-and-outs. Justin har været krypto-nysgerrig, så længe han kan huske, og havde sin første erfaring med krypto tilbage i 2008, da han modtog Bitcoin som betalingsmetode for et projekt, han lavede, da han byggede en APP til en klient, der ikke kunne betale. Dengang var Bitcoin nyt, og der var ikke meget information tilgængelig.

I årenes løb blev han mere og mere involveret i krypto og lavede sin første handel i 2017, mens han var på ferie i Florida. Det blev ret hurtigt klart, at der manglede tilgængelige kryptohandelsplatforme i Canada. Så han kom sammen med nogle barndomsvenner – Jeremy og Michael – og lancerede CoinSmart for at løse netop det problem.

I dag er CoinSmart en kryptohandelsplatform med hovedkontor i Toronto og en af de meget få regulerede kryptohandelsplatforme i Canada. CoinSmart er også den eneste kryptohandelsplatform offentligt handlet og fuldt reguleret selskab i Canada, såvel som Frankfurt-børsen. De har opnået regulatorisk licens til at operere fra Ontario Securities Commission, såvel som andre regulatoriske kommissioner i Canada.

CoinSmart er også en af de to kryptohandelsplatforme til at modtage markedspladsregistreringer i Canada, hvilket giver canadiere mulighed for at købe og sælge krypto direkte og sikkert på en reguleret platform. CoinSmarts mission er enkel – at gøre krypto tilgængelig for alle. De gør dette ved at forenkle brugeroplevelsen, opnå den rette regulatoriske licens til at fungere sikkert, levere læringsværktøjer og praktiske kryptoguider på GetSmart-hubben samt støtte kunder med 24/7 omnichannel support.

Hvad har været drivkræfterne for at vælge at arbejde med CHL i modsætning til andre sektorer eller organisationer?

CHL's geografiske rækkevidde og tilstedeværelse er i overensstemmelse med vores. Da vi besluttede, at vi ville samarbejde med en sportsorganisation, ønskede vi at arbejde med en person, hvis rækkevidde spændte over Canada i forhold til en enhed, der kun tjente én by/by eller provins. Et andet aspekt, der trak os til CHL, er, at det er meget fællesskabsfokuseret, hvilket stemmer overens med vores brandværdier om at være tilgængelig og canadisk-fokuseret. Og endelig, da sportssektoren er hård konkurrence, er det altid et spændende sted for os at være i. Krypto-handelsplatforme som vores trives med volatilitet, så vi forventer en god synergi mellem sportsfans og krypto-entusiaster.

Kan du uddybe, hvordan dit samarbejde med CHL vil se ud; hvordan vil det gavne både spillere og supportere, og hvad kan vi forvente at se af dette samarbejde? Hvad med lokalsamfundet?

Ligesom CHL er CoinSmart stolt over at være canadisk. I løbet af dette flersæsonpartnerskab ønsker vi at udnytte sportsånden blandt hockeyfans og uddanne dem i kryptohandel, da sport og krypto har et langvarigt forhold globalt. Det vil vi gøre ved at engagere fans i brand awareness, giveaways, konkurrencer og content marketing. Når det kommer til lokalsamfundet, er en følelse af national stolthed bestemt noget, vi kan lide at fremme, så uanset om det er dit yndlingshold eller din foretrukne kryptohandelsplatform, er vi her for at sikre, at det er en 100 % canadisk oplevelse.

Sportspartnerskaber inden for krypto har været stigende for nylig. Har du til hensigt at bevæge dig længere ind i netop denne branche i form af flere partnerskaber, annoncering osv.?

Det er noget, vi aktivt overvejer. Men på et tidspunkt vil der være mætning i kryptoindustrien, da bogstaveligt talt enhver sportsgrens franchise eller liga vil have en kryptosponsor. Vi overvåger landskabet tæt og vil holde vores publikum opdateret med eventuelle fremtidige samarbejder og partnerskaber.

Du angiver, at det er din mission at gøre kryptoverdenen mere tilgængelig og uddanne folk om emnet. Er der en relation til denne ideologi og det faktum, at du har valgt at arbejde med CHL, som består af unge i studiealderen?

Mens spillerne er i elevalderen, er de fleste fans lidt ældre. Når det er sagt, ønsker vi at gøre yngre mennesker opmærksomme på krypto tidligt, så når de er klar og har den disponible indkomst til at investere i krypto, vælger de CoinSmart.

Du taler om spændende kampagner, der er planlagt, noget du kan uddybe på dette tidspunkt?

Vi vil meget snart lancere CryptoSpin, et aldrig set før kryptospil i CHL-appen, der giver fans mulighed for at spinne for en chance for at vinde en ugentlig, månedlig og en stor præmie. De ugentlige og månedlige præmier vil være henholdsvis $250 og $1000, hvor hovedpræmien er 1 Bitcoin tildelt i slutningen af sæsonen. I hele partnerskabets varighed giver vi også alle CHL-fans $30 i Bitcoin for at registrere sig hos CoinSmart og foretage deres første $100 indbetaling.

Kan du udtale dig om de lovgivningsmæssige rammer? Din virksomhed er registreret hos Ontario Securities Commission, mens rivaler som Crypto.com ikke er det. Alligevel er Crypto.com i stand til at spænde sine finansielle muskler og opnå partnerskabsaftaler med Montreal Canadiens. Ser man over hele verden, ser det ud til, at de store og uregulerede spillere (igen, Crypto.com) scorer aftaler med PSG og navnerettigheder til LA Lakers' hjem.

Franchisevirksomheder og ligaer tager efter vores mening en risiko ved at samarbejde med uregulerede udvekslinger. Det er fuldt ud muligt, at virksomheder som Crypto.com ikke er velkomne i de byer/provinser, de i øjeblikket sponsorerer hold i, hvilket lægger pres på de partnerskaber, de bygger. Se bare på FTX og Binance, da de måtte flygte fra Ontario, da de ikke har opnået en reguleret status til dette punkt. Jeg tror, det er vigtigt i alle regulerede miljøer, at annoncering også overvåges og gemmes for dem, der overholder reglerne. Vi bør ikke tillade ikke-regulerede virksomheder, der ikke er i stand til at operere i regionen, at annoncere, bare fordi de er velfinansierede. Det handler om at skabe et retfærdigt og afbalanceret spillefelt. Dette er ikke kun for krypto, men for regulerede industrier i forlængelse heraf.

Hvor ser du krypto og sport gå hen i den kortsigtede såvel som langsigtede fremtid? Og hvor ville CoinSmart passe ind? Dvs. flere sponsorater, lancering af sportsspecifikke tokens, involvering af NFT'er.

Vi forventer helt sikkert flere sponsorater, indtil det når et mætningspunkt. NFT'er bliver de nye handelskort, det er noget, vi allerede er begyndt at se inden for sportslige økosystemer. Et andet spændende område er at muliggøre kryptobetalinger for merchandise, billetter osv. Hos CoinSmart holder vi et skarpt øje med mange sådanne interessante muligheder og vil vælge vores næste vej, så længe det tjener vores mission og samfund.