Colombia klar til at lancere digital valuta

Colombia er et fantastisk land. Jeg flyttede til Medellín, der er landets næststørste by, i år – og jeg kan virkelig ikke sige nok gode ting om landet.

Vejret er altid perfekt. Folk er venlige og altid super tålmodige med mine klumsede forsøg på at forstå spansk. Og så er der selvfølgelig bjergene….

I dag cirkulerer der dog nyheder, der er bekymrende.

Centralbankens udstedte digital valuta

Luis Carlos Reyes, der lederen af den colombianske skatte- og toldmyndighed, meddelte, at Colombia nu er klar til at skabe en digital valuta for derved at tøjle den økonomiske kriminalitet, såsom f.eks. skatteunddragelse.

Efter alt at dømme kæmper Colombia med at bekæmpe skatteunddragelserne. På trods af at Medellín har etableret sig som en slags teknologisk centrum i de seneste år, så er kontanter dog fortsat den dominerende betalingsmetode i landet. Reyes anslår, at skatteunddragelserne svarer til mellem 6 og 8% af landets BNP om året.

“Dette svarer til seks eller otte skattereformer, der er blevet gennemført i landet, og med hvilke der opnås maksimalt 1% eller 1,5% af landets BNP”, sagde Reyes i et interview. Håbet er, at en indførelse af en sådan statskontrolleret valuta vil kunne holde et strammere øje med betalingerne og derved forøge skatteindtægterne. Desuden vil kontantbetalinger på over 10 millioner pesos ($2400 dollars) blive forbudt.

Pointen fulgte kort efter – “Dette er vigtigt for at kunne forbedre sporbarheden af betalinger i økonomien”.

Autoritær

Og deri ligger problemet med centralbankudstedte digitale valutaer (CBDC’er). Det potentielle resultat her er utroligt dystopisk, idet regeringen nu er i stand til at spore, hvad borgerne spenderer deres penge på, hvad deres nettoværdi er, og hvor de bruger deres penge – såvel som have muligheden for at fryse kontoer alt efter behag.

Selvfølgelig er der en række fordele, såsom at skatteopkrævningen stiger med de dertilhørende vækstfordele. Men til hvilken pris? Det er skræmmende at overdrage en så stor mængde magt til en regering – og jeg tror ikke, man behøver at være en ekstrem libertarianer for at kunne indse dette.

Nyt regime

Dette kommer selvfølgelig i kølvandet på landets vigtige valgresultat tilbage i juni, hvor Gustavo Petro blev den første venstreorienterede leder i hele Colombias historie. Den tidligere guerillakriger vandt anden afstemningsrunde med en stemmeandel på 50,35%, hvilket fortsatte den seneste tendens i Latinamerika med venstrefløjs sejre.

Der kunne nok være behov for en finansiel revision, da Colombia i lighed med mange andre lande kæmper i det nuværende makroøkonomiske miljø, men et drastisk skridt, hvor man lancerer en CBDC føles alligevel uintelligent, såvel som ekstremt og potentielt katastrofalt alt afhængigt af, hvordan det gennemføres.