Det er ikke så længe siden, at en bølge af smitte spredte sig voldsomt over kryptovaluta branchen, og det føltes som om ingen steder var sikre.

Da Terra, en tidligere top 10-mønt, døde, så blev mange firmaer fanget i blodbadet. Fremtrædende blandt disse var såkaldte kryptovaluta låneudbydere, hvoraf nogle af disse markedsførte sig selv som værende banker, men som i virkeligheden mere fungerede som aggressive hedgefonde.

BlockFi løb ind i store problemer. Voyager Digital har indgivet konkursbegæring, og aktiekursen er indtil videre i år faldet med 99,8%. Celsius var måske den mest omtalte, idet platformen lukkede for udbetalingerne aftenen før de indgav en konkursbegæring mod påstande om, at grundlæggerne først havde sørget for at få udbetalt deres portion.

Alt dette kan spores tilbage til ét eneste råd: Hvis du ikke er parat til at sluge en risiko, som du ikke er i stand til at kvantificere, så er det ikke den rigtige løsning at gå efter et udbytte via disse platforme. Hvis der er én ting, der er sandt indenfor kryptovaluta, så er det, at kold opbevaring er det sikreste sted at befinde sig. Eller, som det ofte gentagede (men alligevel sande) krypto ordsprog siger, “ikke dine nøgler, ikke dine mønter”.

CoolWallet

Jeg prøvede CoolWallet Pro, der er den seneste hardware wallet, som jeg har skrevet en anmeldelse om.

Det første der slog mig var den temmeligt gammeldags stil. Den ligner et kreditkort fra slutningen af 90’erne. Den vil derfor ikke nødvendigvis vinde nogen skønhedskonkurrencer, men når dette så er sagt, så er den bærbar, let og nem at opbevare et sikkert sted. Sammenlignet med mange af de mere større wallets med skærme i disse dage, så kan jeg faktisk godt lide den.

Kortet kommer med en fysisk knap, der er forholdsvist subtilt, og du ville næsten ikke lægge mærke til det, hvis du ikke kiggede efter – den ligger næsten fladt mod kortet. Dette er den eneste knap på kortet, og når du først parrer det med din telefon via Bluetooth (en utroligt gnidningsløs proces må jeg indrømme), så udføres alle instrukser og direktiver direkte i appen. Super nemt.

Kortet kommer også med en lillebitte skærm, der ca. er 2 cm i bredden og 1 cm i højden, hvorigennem den viser brugeren de grundlæggende tal. Det er ikke det mest avancerede stykke teknologi i verden; det føles som om, der vises ord på en lommeregnerskærm til mine venner tilbage i matematiktimen i folkeskolen, men hey – den klarer jobbet.

Opsætning

Dernæst parrede jeg den, og fulgte instrukserne i appen. For det første skulle jeg selvfølgelig opsætte seed frasen. Og som det typisk plejer at være, så var dette lidt af en smertefuld proces. Jeg blev fodret med 12 numre på 5 cifre hver især, som jeg nedskrev en efter en på et stykke papir, hvorefter jeg skulle klikke på kortets knap hver eneste gang for at bevæge mig videre til det næste tal.

Dette var lidt af en mareridtsagtig proces, selvom dette dog mere er en beklagelse over seed frase processen helt generelt end noget, der har med denne wallet at gøre. Jeg mener at det er uundgåeligt, at kryptovaluta vil vokse, og at vi vil ende med at se tilbage på disse seed fraser som værende latterlige, men lige nu er dette dog den bedste sikkerhedsløsning. Desuden tager det kun omkring to minutter med CoolWallet, så jeg brokker mig bare lidt her.

Samlet set er opsætningsprocessen rigtig nem. Ganske vist er skærmen en smule besværlig og kan være vanskelig at læse, men det er i sidste ende helt fint. Opladeren er den eneste egentlige klage jeg har angående hardwaren. Der er her tale om en mikro-USB, hvilket var noget jeg troede var et levn fra fortiden på nuværende tidspunkt, og i stedet var bedre egnet til at blive smidt en skuffen med gamle dvd’er, kassettebånd og hovedtelefoner med ledning.

Den kommer med et kabel, hvilket er dejligt og gør det nemt at tilslutte den via USB direkte til en stikkontakt. Men personligt kan jeg ikke lide at skulle have et ekstra kabel liggende udelukkende til denne enhed – alle mine andre enheder (bærbar computer, telefon, højttaler, hovedtelefoner) er USB-C, såvel som de hardware wallets, som jeg bruger i øjeblikket. Så for mig ville dette være en deal breaker. Selvom jeg godt ved, at i Apple-folk derude godt kan lide at beholde jeres individuelle kabler til alting, så måske overdriver jeg en lille smule her.

Tilslutningsmuligheder og funktioner

Nu hvor jeg er korrekt konfigureret, så er CoolWallet imponerende. Appen har en fantastisk grænseflade, der både er intuitiv og fleksibel. Funktionerne er fantastiske. Det er nemt at sende og modtage kryptovaluta, som du nok er klar over – er det eneste, der i virkeligheden betyder noget?

Der er også muligheder for staking, hvilket visse kunder uden tvivl vil nyde godt af. Udvalget af wallets er også fint; der tilbydes alt, hvad du virkelig gerne vil have. ERC-20, BEP-20 og et væld af andre wallets. Bluetooth fungerer også rigtigt godt. Når du først er konfigureret, så er den lige så nem som enhver anden hardware wallet at bruge.

Men tilslutningsmulighederne til de andre platforme ligger dog et niveau over de andre. Hvis det passer mig, så kan jeg oprette forbindelse til OpenSea, og jeg kan overføre NFT’er indtil jeg går op i limningen. Jeg kan også sende mine ETH til Lido. Metamask er en anden mulighed, og det samme gælder tilslutningen til Binance DEX. Der er mange flere valgmuligheder her. Det føles som om, at udvalget af funktioner, muligheder og forbindelsesruter her er så godt som det nu bliver. Det er imponerende – du kan se et udvalg af de forskellige valgmuligheder på mit skærmbillede nedenfor:

Prisen er selvfølgelig altid vigtig. Den sælges til $149, hvilket er mere eller mindre på linje med de fleste andre wallets på markedet. Føles med andre ord rimeligt. Jeg vil gætte på, at du her mere betaler for funktionerne og forbindelsen, og ikke så meget hardwaren, da der jo ikke er nogen skærm, og ikke mindst fordi den føles en lille smule “gammeldags”. Men er dette i sidste ende virkelig relevant for en hardware wallet, som du kommer til at gemme væk?

Konklusion

Vi er selvfølgelig alle sammen forskellige med hensyn til, hvad vi ønsker os fra en wallet. Sikkerheden er naturligvis en altafgørende faktor, hvilket de fleste wallets har været i stand til at løse – og denne wallet er bestemt ingen undtagelse. Den næste faktor handler om udvalget af wallets, og ikke mindst dine ønskede funktioner. Og det er netop her at CoolWallet udmærker sig, idet dens funktioner ikke kan overgås.

Derefter vil folk have en wallet, der er nem at bruge. Når denne wallet først er konfigureret, så er den omtrent så nem at bruge, som det nu bliver. Men for mig er bærbarheden og den kompakte størrelse enorme faktorer. Dette ligner og føles som et kreditkort, hvilket betyder, at jeg nemt kan komme den i min wallet eller blot opbevare den et sikkert sted. Den er super nem at opbevare. Nogle af de andre wallets jeg har brugt er større, komme med skærme eller ser blot mere tekniske og avancerede ud.

Selv om sidstnævnte punkt kan lyde besynderligt, så kan jeg godt lide, at CoolWallet ser så uskyldig ud, idet den ligner et udløbet kreditkort eller et mærkeligt kundekort til et supermarked eller noget i den stil. Hvis jeg har den liggende derhjemme, og en eller anden bryder ind i min bolig, så vil den ikke blive stjålet – medmindre indbrudstyven altså kender til kryptovaluta, sagt på denne måde.

Afslutningsvis vil jeg sige, at denne wallet kan måle sig med de bedste wallets jeg har brugt. Det er en skam med mikro-USB opladeren, men jeg er en Android-fyr, og jeg kan godt lide at have ét kabel til alt. Overordnet set, hvis du ønsker at hoppe ind i kold opbevaring, så er dette en stærk kandidat – CoolWallet Pro er nemlig en fantastisk hardware wallet med markedsledende funktioner.