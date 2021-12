Cosmos (ATOM) oplever et bullish udbrud i intradag-handel, hvor den er steget med over 10 % i de sidste 24 timer. Mønten handles i skrivende stund til $29,09. Analytikere ser en modstand omkring $30,76, og det ser ud til, at ATOM kæmper for at bryde denne tærskel. Men den konsoliderer sig stadig, og med det nuværende momentum vil mønten sandsynligvis tilføje dagens intradag-gevinster. Her er nogle højdepunkter at bemærke:

Cosmos (ATOM) handles i øjeblikket over sit 200-dages simple glidende gennemsnit, et positivt syn på dens tendens.

ATOM står over for en overhead-modstand på omkring $30,76, og på trods af stigningen på 10 %, er den endnu til at bryde over denne pris.

Ikke desto mindre er mønten over det 20, 50 og 200-dages simple glidende gennemsnit, en bullish justering, der vil se mere vækst.

Datakilde: Tradingview.com

Cosmos (ATOM) – prishandling og forudsigelser

De fleste momentumindikatorer på ATOM synes at antyde, at et tyreløb er godt i gang. Som nævnt ovenfor handler mønten over tre vigtige SMA'er, et tegn på, at køberaktiviteten er høj. Det relative styrkeindeks viser også en bullish genopblomstring.

Faktisk ser mange analytikere, at RSI skubber ATOM over sin modstand på $30,76, noget der kan udløse en vedvarende optrend eller priskonsolidering på omkring $30. Desuden har mønten stort set handlet omkring daglige højder i dag, noget der tyder på, at en vending af denne bullish optrend er usandsynlig på kort sigt.

Skal du købe Cosmos (ATOM)?

Cosmos er et innovativt blockchain-projekt designet til at give industrien et bedre alternativ til de dyrere og mere energikrævende proof-of-work-netværk. Lige siden lanceringen i 2016 har kæden høstet ros og beundring over hele linjen. Det er faktisk kommet for at blive, og Cosmos forventes at være en stor spiller i blockchain-økosystemet på lang sigt. Så for langsigtede værdiinvestorer er det et godt køb.