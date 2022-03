Cosplay Token bliver noteret på to store børser i Japan

Cosplay Token (COT) er blevet noteret på to store børser i Japan i løbet af de sidste par dage. Dette skete samtidigt. Det er et stort træk for tokenet i et forsøg på at få mere synlighed. Her er hvad vi ved indtil videre:

COT-tokenet blev noteret på Zaif og SAKURA-børsen

Begge disse børser er i Japan, et af de førende krypto- og cosplay-markeder.

I skrivende stund handlede Cosplay (COT) til $0,194462, en stigning på omkring 10%.

Datakilde: Coingecko

Cosplay Token (COT) – Hvad kan man forvente af noteringen

I de fleste tilfælde er noteringer altid gode til tokens. Når alt kommer til alt, hvis mønter er tilgængelige i nogle af de førende børser, er det lettere for potentielle investorer at købe dem. Det faktum, at COT bliver børsnoteret i Japan, er et stort plus, da Japan er et af de største krypto- og cosplay-markeder.

Nyheder om børsnoteringen ser ud til at tilskynde investorer til at opkøbe COT. På pressetidspunktet havde mønten faktisk vundet indpas, og handlede til $0,194462, en stigning på 10% for dagen.

Noteringen af Zaif og SAKURA er nu live. Efterhånden som flere detaljer om noteringen udkommer, vil mønten blive bredt tilgængelig i løbet af de næste 24 timer. Vi kan forvente at se nogle positive kurshandlinger i de kommende dage.

Bør du overveje Cosplay Token (COT)?

Cosplay Token (COT) er ikke et af de største kryptoaktiver derude. Faktisk er det et nichespecifikt token, der ser ud til at være målrettet mod $45 milliarder cosplay-industrien.

Det er dog ved at få noget træk. Selvom vi ikke forventer, at den vil tjene 100x på kort sigt, er der stadig nogle opadrettede her for anstændige kortsigtede gevinster. For investorer, der er villige til at tage en chance, bør du købe den nu.