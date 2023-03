Cronos Oplever Pris-Rally Mens Metacade Stikker Til Tops

2023 ser ud til at blive et år, hvor kryptomarkederne begynder at vende tilbage efter de lange og omfattende udfordringer i 2022. Nogle altcoins, såsom Cronos (CRO), viser allerede tegn på forbedring med prisstigninger i de første måneder af 2023, hvilket får analytikere til at forudsige bedre tider over hele linjen for kryptovalutaer.

En mønt, der ser ud til at overgå andre, efterhånden som markederne forbedres i løbet af 2023, er Metacades MCADE-token. Her er grunden til, at Metacade sigter efter stjernerne og tilbyder investorer en spændende mulighed i 2023 og frem.

Hvad er Metacade?

Metacade er ved at bygge den mest fremtrædende virtuelle spillearkade i metaverset med en bred vifte af klassiske og moderne play-to-earn (P2E) spil. Den henvender sig til spilentusiaster og krypto-fans, og Metacade har til hensigt at tiltrække et voksende online-fællesskab med det mål at drive Web3-spilverdenen fremad. Metacade er bygget på Ethereum blockchain og tilbyder afslappede spillere og den erfarne online turnerings gamer en unik mulighed for at spille, tjene og interagere i realtid.

Med Metacades kraftfulde P2E-infrastruktur kan brugere modtage kryptobelønninger for aktivt at deltage i og opbygge deres fællesskab. Create2Earn-ordningen tilskynder til sociale engagementer med hub’en ved at tilbyde incitamenter, hver gang nogen poster indhold på dets forskellige grene. Fra at engagere sig i live chats, bidrage til Reddit-lignende underfora, skrive spilanmeldelser eller give spiltips, ja kort fortalt er der ikke mangel på måder, folk kan indtjene passiv indkomst på ved at interagere med Metacade.

Den måske mest spændende af Metacades mange forskellige funktioner er deres banebrydende Metagrants-ordning, som går efter at skubbe GameFi til nye højder, samtidig med at medlemmerne tilskyndes til at tage fuldt ejerskab over hub’ens retning.

Fra 3. kvartal 2023 kan udviklere indsende ansøgninger om finansiering i form af et Metagrant for at støtte udviklingen af nye spil, der er eksklusive for Metacade. Hver indsendelse går ind i en pulje, før den gennemgår en afstemning fra MCADE tokenindehavere, hvor de stemmer om de mest populære ideer. Vindende ideer vil kunne blive udviklede med opbakning fra et Metagrant. Den første titel vil ramme Metacades virtuelle arkade i Q1 2024.

Hvordan virker MCADE?

MCADE-tokenet er styrings- og utility-tokenet bag Metacades spændende køreplan, der understøtter al udvikling og transaktioner på platformen. Mens indtægter flyder ind fra flere interne og eksterne kilder til multi-underskrivende fælleskasse wallets, vil et begrænset antal MCADE tokens være i omløb for at bevare værdien af mønterne.

Fællesskabsmedlemmer bidrager til platformens vedligeholdelse og kører gennem flere ruter. Compete2Earn-ordningen er et token-indsatsprogram, hvor brugere staker MCADE-mønter for at deltage i online turneringer og præmielodtrækninger. De der deltager, har mulighed for at få del i betydelige præmiepuljer. I mellemtiden bruges MCADE tokens også af spillere, der ønsker at opleve platformens udvalg af pay-to-play-titler.

Ekstern finansiering kommer fra virksomheder, der ønsker at købe annonceplads på platformen, bruge Metacades launchpad-værktøj til at frigive deres egne titler og poste karrieremuligheder på jobtavlen fra Q1 2024.

MCADE pris forudsigelse

Efter at have lanceret sin presale beta-fase til $0,008, er token prisen nu steget til $0.017 i presalets 6. stadie. På kun 10 uger rejste Metacade over 5 millioner dollars – en investering, der er steget til $10,1m i sin nuværende presale runde. Når presalet afsluttes, og MCADE rammer centraliserede og decentraliserede børser, vil token værdien være $0,02.

Forudsigelser spår, at værdien af MCADE vil stige på dette stadie, efterhånden som kampen om tokens intensiveres. Analytikere forudsiger, at MCADE kan nå $0,30 ved udgangen af 2023 og $2 ved udgangen af 2025, da Metacade er afgørende for at drive Web3 gamings udvikling. Den langsigtede værdi for investorer er tydelig med forudsigelser om, at mønten når $5 ved udgangen af 2023.

Hvad er Cronos (CRO)?

Cronos er en decentral open-source, offentlig blockchain designet til at producere energieffektive blockchain-transaktioner og samtidig garantere lave priser og højhastigheds funktionalitet. Platformen sigter mod at støtte skabere af dApps, DeFi-løsninger og GameFi-titler på deres vej til at producere et åbent metaverse.

CRO-mønten begyndte som Crypto.com mønten, en af de største centraliserede kryptobørser. Økosystemet er designet til at beskytte brugere mod svigagtige tilbageførsler, mens det giver investorer mulighed for at handle på Crypto.com med rabat ved at betale transaktionsgebyrer med CRO-tokens.

Takket være Crypto.coms fremragende handels-, betalings- og DeFi-løsninger får CRO tokenholdere en høj nytteværdi af deres beholdning. Samtidig har indehavere også mulighed for at tjene som validator på Cryptos blockchain og indtjene en passiv indkomst for hver transaktion, der udføres på platformen.

CRO pris forudsigelse

Cronos handles i øjeblikket til $0,0796, mere end 90 % lavere end dets rekordhøje niveau på $0,96, som blev registreret under højdepunktet på bull markedet i november 2021. Den fremragende nyhed for CRO token-indehavere er, at analytikere forudser betydelig vækst fra nu, og mod slutningen af året.

Fremskrivninger for CRO i 2023 tyder på, at mønten kan nå $1,07 ved udgangen af året, vokse til $1,44 ved udgangen af 2025 og potentielt nærme sig $5-barrieren ved udgangen af 2030. Dette ville repræsentere enorme gevinster baseret på Cronos’ nuværende værdi.

MCADE vs. CRO: Hvilken investering er den bedste?

Metacade og Cronos er begge overbevisende investeringscases for investorer på kort og længere sigt og tilbyder potentielt stpre belønninger. Det bedste investeringsvalg ser ud til at være MCADE på grund af dets omfattende projekt køreplan, der lover at holde platformen i udvikling og samtidig drive bredere udvikling og innovation i den bredere blockchain spilsektor.

Presalet forventes at blive udsolgt hurtigt, så investorer bør købe MCADE-tokens nu for at maksimere deres potentielle afkast og undgå at gå glip af denne enestående mulighed.