Crypto Academy direktør Granit Mustafa: blockchains vil ” omdefinere digital finansiering”

Indenfor finanskredsene findes der måske ikke et noget mere polariserende emne end kryptovaluta.

For nogle er begrebet blockchain simpelthen totalt spild af tid, der ikke egner sig til andet end at bygge værdiløse kryptovalutaer, som de handlende efterfølgende kan spekulere i. Bagsiden af dette er dog, at stigende mængder af penge, ressourcer og ikke mindst intelligente sind strømmer ind i rummet – på trods af det bjørnemarked, som vi i øjeblikket befinder os i.

Vi interviewede derfor direktøren forr Crypto Academy, Granit Mustafa, for at høre hans tanker om det fortsatte bjørnemarked, den langsigtede fremtid for kryptovalutaerne, dens polariserende natur og meget mere.

Coinjournal (CJ): Oplever du, at dem der er nye indenfor kryptovalutaerne nogle gange er en smule nervøse over den formodede kompleksitet og tekniske viden, der kræves for korrekt at forstå blockchains?

Granit Mustafa (GM): Helt klart. Selvom mange virksomhedsledere har hovedet skruet korrekt på for at kunne drive forretninger, og stoler på en række eksperter for at opnå teknisk viden, der er specifik for branchen, så ser den dybe forståelse af en uforudsigelig branche ud til at være en nøglefaktor, når det kommer til at intimidere potentielle handlende, investorer og iværksættere.

Det kan være skræmmende for både institutionelle og individuelle deltagere at forsøge at opnå noget indenfor denne branche. På den anden side er der så mange mennesker, der ønsker en at få en del af denne nye og hurtigt udviklende branche, at de dykker i med hovedet først uden at have alle oplysningerne.

Ikke desto mindre, mens det tekniske og selve teknologien er intet mindre end kompleks, så er konceptet bag blockchains og kryptovalutaer dog relativt enkelt, hvilket jeg tror presser folk til at deltage på trods af dette.

I et bedste tilfælde giver engagementet i selve branchen brugerne praktisk viden om de forskellige blockchains indre funktioner og dynamikken indenfor branchen. Men i værste tilfælde kan hastværket være til skade for den interesserede part, hvis der ikke udvises rettidig omhu.

CJ: En masse af kryptovalutaerne er stadig temmelig polariserende, hvor en række mennesker siger, at der er for mange projekter derude, der udelukkende ønsker at tjene penge, hvorimod andre siger, at de vil revolutionere økonomien som vi kender den. Hvorfor tror du, at der er en så bred vifte af prognoser?

GM: På samme måde som i enhver anden branche, så er der dem, der fuldt ud tror på potentialet i nyhedsværdien og anvendelsen af nye teknologier eller nye brancher, og så dem der er modstandere af branchen på grund af frygten for det ukendte.

Vi ved, at der hos de finansielle markeder altid har været “rug-pull” og pyramidespil, og vi ved at der har været adskillige ødelæggende hacks siden fremkomsten af denne digitale æra, og en række andre kriminelle aktiviteter i hver eneste branche. Dette vil sige, at enhver revolutionerende opfindelse eller innovation, eller i dette tilfælde en revolutionerende teknologi, er et tveægget sværd.

På den anden side er der dem, der anser glasset som værende halvt fuldt og fuldt ud tror på teknologiens potentiale, og ikke kun når det kommer til at lette livet for mange mennesker, men også i forbindelse med at bekæmpe netop de forbrydelser, som de ikke-troende uophørligt henleder vores opmærksomhed på.

Den brede vifte af disse forventninger stammer netop fra det faktum, at teknologien har en utroligt bred anvendelse – på godt og ondt – og med fordelene ved denne udbredte udbredelse, så kommer der naturligvis også nogle ulemper og problemer, som helst skal løses snarere før end senere.

CJ: Tror du, at det bjørnemarked vi oplever i øjeblikket vil få nogle nytilkomne til at forlade branchen for evigt?

GM : Absolut. Jeg vil gerne se bjørnemarkederne som en drivkraft for udfordrende deltagere. Tyre- og bjørnemarkeder repræsenterer markedernes grundlæggende cyklus, og dette er ikke noget nyt. Denne gentagne cyklus har været til stede siden begyndelsen af markedet, og for at være helt ærligt, så vil den aldrig forsvinde.

Frygten på markedet i øjeblikket er ganske markant, men er på trods af dette en prøveplads for dem, der tror på og træffer fornuftige investeringsbeslutninger i denne kritiske periode, såvel som dem, der ikke kan håndtere det og i stedet vælger at fokusere deres opmærksomhed og midler på noget andet.

Det vil derfor være rimeligt, at en usund og unaturlig vækst på markederne ville udgøre et efterfølgende nedbrud, der er lige så brat og alvorligt. Selvom markedet er nyt og ustabilt og fyldt med usikkerheder, så gælder den grundlæggende adfærd og begreber dog stadig – også selvom usikkerheden er højere.

Tag f.eks. bare MicroStrategy. En af de førende institutionelle investorer, der besidder Bitcoin (BTC) – på trods af alle forventninger – så sagde administrerende direktør Michael Saylor, at den eneste måde, hvorpå MicroStrategy ville likvidere sin Bitcoin (BTC)-beholdning ville være, hvis Bitcoin (BTC) faldt til $3.000, og at de i så tilfælde ville stille andre aktiver som sikkerhed i stedet for at beslutte sig for at sælge. Dette er blot ét eksempel på en indehaver indenfor branchen, som ikke er skræmt af en forbigående cyklus.

CJ : Du har på din hjemmeside udtalt, at du mener at kryptovaluta er fremtiden for finansiering. Jeg er nysgerrig efter at vide, hvilken rolle du ser for Bitcoin i denne fremtid?

GM: Mit team og jeg selv står fuldstændig bag påstanden om, at blockchains og kryptovalutaer med garanti vil omdefinere den digitale finansiering.

I modsætning til hvad mange tror, så er reguleringer utroligt vigtige for at muliggøre og accelerere den globale kryptovaluta udbredelse, herunder også Bitcoin (BTC). Med den voksende udbredelse vil Bitcoin (BTC) underbygge sin position som en sikker investering og værdilager, såvel som at blive en ordentlig digital valuta, efterhånden som den institutionelle udbredelse vokser, og de globale betalinger lettes gennem flagskibs kryptovalutaen.

Bitcoin (BTC) har nøglepositionen på markedet på grund af møntens begrænsede udbud, og på grund af de nuværende likvidationer forårsaget af bjørnemarkedet, så er Bitcoin (BTC) lige nu parat til at blive plukket af træet. Tiden til at købe er med andre ord lige nu. Om et par år vil mange mennesker se tilbage på det tidspunkt, hvor Bitcoin (BTC) handlede til $20.000, ligesom de ser tilbage på et tidspunkt, hvor de kunne have ejet Bitcoin (BTC) for blot $2.

CJ: Er du blevet overrasket over væksten indenfor branchen siden Crypto Academy blev lanceret tilbage i 2016?

GM : Jeg er selvfølgelig glad for, at branchen er vokset, men jeg er ikke overrasket. Jeg har været i branchen længe nok til at realisere dens potentiale for udbredte anvendelser. Jeg er bare glad for, at resten af verden har sluttet sig til de troende indenfor branchen.

Tværtimod havde jeg forventet mere vækst og et bedre regulatorisk landskab for at lette udbredelsen af blockchain-teknologien, såvel som kryptovalutaerne, så jeg er desværre en smule skuffet over dette aspekt.

Jeg forventer dog, at Binance og dets administrerende direktør Changpeng Zhao (CZ) vil være en vigtig accelerator i forbindelse med udbredelsen, og vil tilskynde og motivere de forskellige regeringer og finansielle institutioner rundt omkring i verden til at hoppe med ombord.

Coinjournal (CJ): Du offentliggør en masse prisprognoser på din hjemmeside. Hvordan er resultaterne for disse prognoser, og hvordan kommer du med sådanne prognoser?

Granit Mustafa (GM): Vi baserer vores prisprognoser på de generelle markedsbevægelser, såvel som en række vigtige indekser og følelser såsom frygt og grådigheds-indekset, køreplanen for kryptovalutaen, markedsacceptet såvel som ekspertudtalelser for derved at kunne analysere og præsentere den mest nøjagtige forventede prisbevægelse.