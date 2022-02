Crypto.com (CRO) har klatret op i to uger nu, hvor mønten mødte stor modstand ved $0,5. Men i dagens intradag-handel er tokenet steget forbi denne tærskel. Kommer vi til at se et alvorligt udbrud? Analysen følger nedenfor, men først nogle højdepunkter:

I skrivende stund handlede CRO til omkring $0,5076, hvilket er en stigning på hele 5% på 24 timer.

Tyre skal opretholde gevinster over $0,5 for at sikre, at der er et anstændigt opadgående momentum i de kommende dage.

Hvis dette virkelig sker, kan CRO stige med mindst 25% på kort sigt.

Datakilde: Tradingview.com

Crypto.com (CRO) – Prishandling og analyse

Selvom de fleste kryptoaktiver alle har været stigende i februar, er CRO steget hurtigere end forventet. Efter at have brudt den nedadgående trend i januar, er mønten nu i et tyremarked.

At krydse modstanden på $0,5 var afgørende for kortsigtede gevinster. I skrivende stund var CRO steget forbi dette niveau. Dette tyder på, at der er nok bullish momentum til at skubbe tokenet endnu længere. Nogle analytikere ser på $0,7 som næste stop for CRO. Dette vil repræsentere et opsving på omkring 50 % i forhold til den nuværende pris.

Men hvis tyre ikke er i stand til at finde tilstrækkelig efterspørgsel til at holde prishandlingen over $0,5, kan CRO falde tilbage og konsolidere på sit næste støtteniveau på $0,4.

Derfor er CRO et godt køb nu

Crypto.com (CRO) er en af de få mønter på et tyremarked lige nu. Mens nogle mønter er kommet sig efter lavkonjunkturen i januar, har de stadig en masse svagheder.

Men CRO er anderledes, og som sådan er det et godt valg for kortsigtede og langsigtede investorer. Desuden har Crypto.com gjort det ganske godt for at øge sin tilstedeværelse rundt om i verden. Dette vil i sidste ende have positive effekter på dets oprindelige token CRO.