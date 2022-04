Kryptovalutaer har fået en enorm udbredelse i løbet af de sidste par år, og flere mennesker genkender dem nu for deres forskellige egenskaber.

Kongresmedlem Ro Khanna, der repræsenterer Silicon Valley, mener, at kryptovaluta er et kæmpe værktøj til at opnå decentralisering. Han fremsatte denne udtalelse under et nyligt interview med Yahoo Finance .

Under interviewet påpegede kongresmedlem Khanna de forskellige fordele ved kryptovalutaer. Han udtalte, at;

“Det er et kæmpe værktøj. Jeg mener, hvad er cryptocurrency? I sin kerne er det en teknologi, der tillader decentralisering, den fjerner behovet for en tredjepart. Du har i bund og grund en regnskabsbog, der er offentlig, så du behøver ikke tredjepartsbekræftelse.”

Khannas kommentar kommer ikke som en overraskelse, da han repræsenterer et distrikt, der huser hovedkvarteret for nogle af de førende teknologivirksomheder som Intel og Apple. Silicon Valley er hjemsted for teknologisk innovation i USA, og krypto er en af de hotteste teknologiske kreationer i de seneste år.

Khanna blev for nylig udnævnt til House Conference Committee for America COMPETES Act. Gruppen fokuserer på at fremme lovgivning for at forbedre USA’s evne til at konkurrere med Kina.

Ifølge Khanna giver kryptovalutaer og blockchain-teknologi en mulighed for at flytte magten væk fra de finansielle eller store tech-centre og strukturere tingene på en måde, der giver flere mennesker ejerskab. Han sagde;

”COMPETES-lovforslaget har en udbetaling på ren energi, hvad angår forskningen og i forhold til noget af produktionen, men vi har brug for mere. Det er derfor, vi er nødt til at vedtage præsidentens klimapakke på 500 milliarder dollars for virkelig at få et måneskud på vedvarende energi.”

Kryptovalutaer forbliver stort set uregulerede i forskellige dele af verden, herunder USA. Khanna mener, at der er mange fordele ved at regulere det bredere marked for kryptovaluta. Han konkluderede, at;

“Der er en masse positivt, selvfølgelig skal [cryptocurrency] reguleres og kan ikke udnyttes til ulovlige formål, men generelt er det positivt.”