Den dynamisk voksende international kryptobørs Currency.com annoncerede, at den har doneret i alt 1 million dollars til at støtte ukrainere under den humanitære krise i deres land, oplyste børsen på sin hjemmeside. Currency.com har overført midlerne med det samme.

Midler fordelt til 4 velgørende organisationer

Midlerne vil blive fordelt til ASAP Rescue, The Red Cross Society of Ukraine, Global Giving og Humanitarian Relief Fund under Ministeriet for Socialpolitik.

Steve Gregory, amerikansk administrerende direktør for Currency.com kommenterede:

"Vores hjerter går ud til borgerne i Ukraine, som er opslugt af denne krig. Mange har måttet flygte fra deres hjem på grund af frostgrader, strømafbrydelser og fødevaremangel. Hver dag er en kamp for at overleve. Vi vil gerne hjælpe, hvor vi kan."

Børsen bidrager med en halv million til nødhjælp

Currency.com bidrager med $500.000 til at støtte Red Cross Society of Ukraine og landets sundhedsministeriums fælles nødhjælpsindsats. Pengene vil blive brugt til at købe basale faciliteter og yde medicinsk hjælp til fordrevne ukrainere.

300.000$, der skal bruges på mad og husly, 200.000 $ på evakuering

Resten af midlerne vil blive fordelt som følger: Currency.com vil donere $300.000 til Ministeriet for Socialpolitik og Global Giving for at hjælpe folk med at få adgang til mad, husly og lægehjælp.

Den sidste del af $200.000 vil blive doneret til ASAP Rescue, en ukrainsk frivillig organisation, der hjælper med at evakuere beboere i tider med social uro, eller når naturkatastrofer rammer.

Gregory tilføjede:

"Som alle andre i verden er vi ekstremt bekymrede over de chokerende begivenheder, der finder sted i Ukraine. Som en global virksomhed med et internationalt team føler vi, at det er vores pligt at hjælpe dem, der er påvirket af denne krig. Vi vil fortsætte med at overvåge begivenhederne tæt og stå klar til at yde yderligere støtte til Ukraines befolkning."