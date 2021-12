Curve DAO (CRV) er steget til nye månedlige højder efter at have overgået $5. I skrivende stund steg tokenet med over 10% i intradag-handel og ramte en pris på $5,9. CRV formåede også at kurve gennem sin horisontale modstand på $4 og ser ud til at etablere en afgørende optrend på kort sigt. Men hvor længe kan dette bullish rally vare? Her er nogle højdepunkter først:

Den seneste stigning har bragt Curve DAO omkring 20 % under dets rekordhøje niveauer i år og kan genvinde disse højder før nytår.

Alle de tekniske indikatorer er bullish, inklusive den kort- og langsigtede glidende gennemsnit.

CRV handler også til en RSI på over 50, noget der tyder på, at en bullish trend er begyndt.

Datakilde: Tradingview.com

Curve DAO (CRV) – prishandling og analyse

Siden april har CRV været lidt i en nedadgående spiral. I begyndelsen af måneden formåede tokenet dog endelig at bryde den nedadgående trend og begyndte at konsolidere. Dette blev efterfulgt af en stigning, der fik CRV til at nå $6,4 på et tidspunkt.

Tokenet har siden mistet noget af det momentum, men alligevel handles det til $5,9 i skrivende stund. Analytikere holder øje med, om tokenet kan genvinde det højeste beløb på $6,4. Hvis det gør det, vil det næste modstandsniveau være $8,60, og hvis den nuværende bullish trend faktisk holder, så ser vi en CRV-priskonsolidering omkring denne tærskel.

Skal du købe Curve DAO (CRV)?

Svaret er ja. CRV viser enestående momentum lige nu. Dette kommer efter, at tokenet i bedste fald var trægt i den bedste del af tre måneder. Det ser ud til, at det er ved at eksplodere, og det vil ikke være en overraskelse, hvis det genopretter sine årlige højder inden udgangen af 2021. Det er et perfekt aktiv for både kort- og langsigtede investeringer.