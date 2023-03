Udover Dogecoin og Shiba Inu er Web3 spækket til randen med spændende nye meme-mønter. Tidligere manglede mange meme-mønter en egentlig nytteværdi, og indehavere kunne ikke gøre meget med dem udover at se prisen gå op og ned.

Nu ændrer Metacade, Shiba Inu, Dogecoin og mange flere spillet for meme-mønter i Web3. Her er listen over de 10 bedste meme-mønter at købe i begyndelsen af 2023:

1. Metacade (MCADE)

Metacade (MCADE) er en sjov og tilgængelig platform, hvor man kan spille play-to-earn spil på blockchain. Projektet er eksploderet i popularitet efter en meget vellykket presale-begivenhed, hvor brugere kan få adgang til en række fordele ved tidligt at blive medlem af økosystemet.

Projektet sigter efter at blive et centralt knudepunkt for hele Web3-økosystemet, hvilket giver en central placering, hvor brugere kan mødes, dele den seneste gaming alfa og spille nogle af de bedste nye spil, der kan findes på blockchain.

Hvert enkelt spil i Metacade-økosystemet har integrerede økonomiske belønninger. Faktisk vil Metacade tilbyde den største samling af play-to-earn-titler ud af ethvert sammenligneligt projekt, hvilket kan gøre det til den største arkade på blockchain.

Metacade tilbyder en række ekstra indtjenings mekanismer, der får den til at skille sig ud fra andre meme-mønter. Compete2Earn giver brugerne mulighed for at optjene MCADE-tokens i online spilturneringer. Create2Earn belønner indholdsskabere for at dele indsigt på platformen, og Work2Earn vil skabe blockchain jobs til kryptofællesskabet.

2. Dogecoin (DOGE)

Dogecoin, eller DOGE, er en decentraliseret peer-to-peer digital valuta, der blev skabt i 2013. DOGE meme-mønten var den første af sin slags – en sjov og fornøjelig kryptovaluta, der oprindeligt blev skabt som en joke, før den fik massiv samfundsadoption.

Dogecoin giver brugerne en bekvem måde at sende og modtage betalinger på, uden behov for tredjepartstjenester eller banker. Meme-mønten har en stor brugerbase og et aktivt fællesskab, der fremmer brugen af den, og sender Dogecoin til top 10 over alle kryptovalutaer efter markedsværdi.

Dogecoin blev skabt som en fork af Lucky Coin, som blev skabt som en fork af Litecoin, der blev skabt som en fork af Bitcoin. Det betyder, at Dogecoin er den eneste meme-mønt, der har den samme underliggende konsensus mekanisme som Bitcoin blockchain.

3. Bonk (BONK)

Bonk (BONK) er en ny mememønt skabt på Solana blockchain. Det var designet til at bringe likviditet tilbage til Solana-baserede decentraliserede børser (DEX’er) efter sammenbruddet af FTX. Det skyldes, at FTX og Alameda Research havde investeret kraftigt i Solana-økosystemet, hvilket skadede investorernes tillid og derfor oplevede mange udstrømninger fra netværket.

Bonk er steget over 1000 %, siden den først blev oprettet i december 2022. Som den primære meme-mønt i Solana økosystemet har den potentialet til at vokse væsentligt i løbet af de kommende år, efterhånden som Solana-netværket genopretter sig.

Bonk er et fællesskabsdrevet projekt, der giver enhver Solana-bruger adgang til en sjov, peer-to-peer digital valuta. Tokenet handles primært på DEX’er, hvilket hjælper med at bringe volumen tilbage i Solana økosystemet.

4. Floki Inu (FLOKI)

Floki Inu (FLOKI) er en meme mønt med flere kæder, der har oplevet stor vækst siden den blev lanceret første gang i 2021. FLOKI-projektet har dannet store partnerskaber med førende sportshold rundt om i verden, herunder SSC Napoli, som er et førstehold i den italienske Serie A.

FLOKI leverer meme coin utility. Projektet udvikler et NFT gaming metavers kaldet Valhalla; et udvalg af DeFi tjenester, hvor brugere kan stake, bytte, låne og udlåne; og et uddannelses initiativ kaldet Floki University, der har til formål at lære nye blockchain-brugere om fremtiden for kryptovaluta.

Brugbarhed hos meme-mønter er sjældent, hvilket får Floki Inu til at skille sig ud som en af de bedste meme mønter at købe lige nu. Projektet fortsætter med at bygge videre under bearish markedsforhold, og dets lukrative sponsoraftaler med verdensberømte organisationer kan føre til enorme niveauer af adoption af FLOKI-tokenet.

5. Dogelon Mars (ELON)

Dogelon Mars (ELON) er en fællesskabsdrevet meme mønt, der spiller på adskillige top memes i Web3-verdenen. Navnet er en kombination af Doge, som var den første meme mønt nogensinde, og Elon Musk, som er en berømt tilhænger af meme mønt bevægelsen.

Mens Dogelon Mars kun har ganske lidt nytte i form af applikationer eller tjenester, kan meme mønten handles peer-to-peer uden behov for at konsultere centraliserede institutioner. Brugere kan sende ELON over Ethereum, Solana, BSC og flere top blockchains med det formål at handle frit over hele verden.

Projektet har udgivet en række tegneserier, der fortæller historien om Dogelon, den fiktive hund, som ELON er baseret på. Disse tegneserier er fortællingsdrevne, samfundsfokuserede historier, der fortæller Dogelons rejse til Mars (det er en spændende tur!).

6. Dogechain (DC)

Dogechain (DC) er en layer-2 skaleringsløsning til Dogecoin, der løser den største ulempe ved Dogecoin-økosystemet – den ulempe at Dogecoin ikke kan understøtte decentrale applikationer (dApps). På trods af at være en top-ti kryptovaluta målt på markedsværdi, kan Dogecoin økosystemets manglende brugbarhed have holdt det tilbage de seneste år.

Dogechain er kompatibel med Ethereum Virtual Machine , da udviklerne modificerede en Polygon side chain stack for at levere en robust, skalerbar og programmerbar blockchain for at bringe mere nytte til Dogecoin. Netværket bruger en proof-of-stake konsensusmekanisme, der tilbyder lukrative belønninger til validatorer.

Alle Dogecoin indehavere er berettiget til en Dogechain airdrop. Dogecoin kan også nemt pakkes ind og migreres til Dogechain blockchain. Dette giver Dogecoin-indehavere forbedret adgang til DeFi-tjenester, blockchain-spil og meget mere uden at skulle købe andre tokens og tilslutte sig andre netværk.

7. Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) er en kryptovaluta, der blev skabt som en fork af Ethereum. Dette gør Shiba Inu Turing komplet, hvilket giver udviklere mulighed for at oprette smart contracts og implementere dApps på blockchain. Dette giver naturligvis Shiba Inu en fordel i forhold til mange meme-mønter, da det har medfødt nytte.

Siden den blev oprettet i 2020, er Shiba Inu vokset til nu at være den næstmest populære meme mønt og en top-tyve kryptovaluta ud fra markedsværdi. SHIB blev endnu mere berømt, da den strøg i vejret, efter at 50% af Shiba Inu’s samlede forsyning blev airdroppet til Vitalik Buterin, som efterfølgende brændte tokens for 6 milliarder dollars .

Shiba Inu er nu hjemsted for et økosystem af applikationer, herunder Shibaverse – et virtual reality-metavers, der indeholder mange unikke applikationer. Shiba Inu vil også få en layer-2 skaleringsløsning kaldet Shibarium, som vil forbedre blockchains ydeevne og levere større gennemløb til Shiba Inu-netværket.

8. YooShi (YOOSHI)

YooShi (YOOSHI) startede som en klassisk mememønt, der manglede brugbarhed. Fællesskabet, der adopterede YOOSHI, begyndte dog snart at bygge flere applikationer, der var kompatible med YOOSHI-tokenet. Nu er YooShi inspireret til at genskabe Shiba Inu-projektets langsigtede succes.

YooShi-økosystemet understøtter en række play-to-earn spil, der belønner spillere med YOOSHI-tokens. Et kernemål for YooShi-økosystemet er at blive det største NFT gaming metaverse og tilbyde et stort antal samleobjekter, der kan implementeres og bruges til at optjene krypto belønninger i onlinespil.

Brandingen af YooShi er inspireret af Yoshi, en karakter fra Super Mario-spillene. Dette afspejler projektets ønske om at blive en gaming-fokuseret meme mønt, idet økosystemet allerede er begyndt at understøtte et udvalg af forskellige blockchain-baserede titler.

9. Samoyedcoin (SAMO)

Samoyedcoin (SAMO) er en meme mønt baseret på Solana blockchain. Den blev skabt under bull markedet i 2021, lige midt i meme-mønt postyret, og Solanas eksplosive prishandling.

SAMO projektet bemærkede, at visionen for projektet er at fremskynde “adoptionen, udviklingen og væksten” af Solana-økosystemet. På det tidspunkt havde Solana en lille appel til meme mønter, og SAMO kan ses som en pionér inden for Solana-baserede meme mønter.

Efter nogle eksplosive prishandlinger i 2021 har SAMO kæmpet under bear markedet. Tokenet er faldet betydeligt i værdi, men kan genvinde sine tidligere højder, hvis efterspørgslen vender tilbage efter tokenet. Dette kan ske under store bullish bevægelser på krypto markederne, da meme-mønter er et meget tilgængeligt indgangssted for nye kryptobrugere.

10. Bone ShibaSwap (BONE)

Bone ShibaSwap er en af tre tokens, der faciliterer bedre DeFi funktionalitet i Shiba Inu-økosystemet. BONE selv er styringstokenet for ShibaSwap, som er en DEX bygget på Shiba Inu for at lette peer-to-peer handel på netværket.

BONE kan bruges til at stemme om styringsforslag til ShibaSwap. ShibaSwap har en avanceret belønningsmekanisme, der giver passiv indkomst til brugere, når de køber og sælger digitale aktiver på platformen. Brugere kan levere likviditet, farme belønninger og handle frit på ShibaSwap-børsen.

BONE blev skabt, da Shiba Inu begyndte at tage fart. Det hjalp med at levere mere nytte til økosystemet og fortsætter med at være en integreret del af den måde, som Shiba Inu fungerer på den dag i dag. Det er en unik meme-mønt, der kan give betydelige afkast for investorer i løbet af de kommende år.

Hvilke meme-mønter er bedst at købe lige nu?

Metacade anses uden tvivl for at være en af de bedste investeringsmuligheder i begyndelsen af 2023. Det er meget nyere end Dogecoin eller Shiba Inu og tilbyder en omfattende nytteværdi til sit fællesskab. Projektet kan blive et førende navn inden for blockchain gaming området, fordi det leverer en stor samling af play-to-earn spil på ét enkelt sted.

Indtil videre er Metacade stadig i presalestadiet. Dette betyder, at det har et enormt potentiale for fremtidige afkast, da presales er det tidligste stadie af investering i krypto. Prisen på MCADE stiger fra $0,008 til $0,02 i løbet af begivenheden, så sørg for at tjekke det ud, før det er for sent.