De 12 Bedste Langsigtede Krypto Investeringer Klar til Massive Afkast i de Kommende år

Kryptovaluta er den mest profitable aktivklasse i historien, hvilket er grunden til at så mange investorer konstant prøver at finde de bedste muligheder for langsigtede afkast. Selvom der er iboende risici ved at investere i krypto rummet, er der utallige gode muligheder, da nogle af de bedste kryptoer at investere i på lang sigt er stærkt forstyrrende teknologier.

Med det i tankerne er her 12 af de bedste langsigtede kryptovalutaer at investere i 2023:

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

Polkadot (DOT)

Decentraland (MANA)

Binance Coin (BNB)

ChainLink (CHAIN)

UniSwap (UNI)

Ethereum (ETH)

Solana (SOL)

Shiba Inu (SHIB)

ApeCoin (APE)

Cardano (ADA)

1.AltSignals (ASI)

Hvad er ASI?

AltSignals er et meget succesfuldt online handelsfællesskab, der har delt profitable handelsstrategier siden 2017. Platformen har lanceret AltAlgo™ , som er en algoritmisk handelsprotokol, der har hjulpet mange daytradere til at 10x deres portefølje på 19 ud af 32 måneder indtil videre.

AltSignals lancerer nu en ny og forbedret trading stack kaldet ActualizeAI, og det nye ASI-token er designet til at sætte turbo på denne udvikling. ActualizeAI kombinerer maskinlæring med naturlig sprogbehandling (NLP) til at analysere et stort antal pris indikatorer på samme tid. Da det er drevet af AI, bliver det konstant forbedret mens det lærer, hvilket hjælper det med at levere handelssignaler med et stigende niveau af nøjagtighed over tid.

ASI-tokenet kan bruges til at få adgang til ActualizeAI såvel som ActualizeAI Club. ActualizeAI Club vil tilbyde endnu flere fordele til AltSignals fællesskabet, herunder adgang til offentlige og private token salg for nye kryptovalutaer, samt adgang til handels turneringer, hvor deltagere kan optjene krypto belønninger og meget mere.

AltSignals hjælper enhver med at minimere læringskurven, mens du handler på krypto markederne. Da kryptovaluta markedet er en meget volatil aktivklasse, kan dette hjælpe med at spare investorer både tid og penge. De profitable handelsværktøjer platformen har lanceret, kan også hjælpe ekspert tradere med at maksimere deres afkastpotentiale, da ActualizeAI stack vil give en sekundær udtalelse ved at analysere flere data end nogen enkelt person er i stand til.

Hvorfor købe ASI?

AltSignals platformen er på forkant med udviklingen af blockchain-baseret AI . Handelsværktøjerne platformen tidligere har lanceret, har haft en meget nøjagtig succesrate, og den ser nu ud til at stige endnu mere.

ASI token presalet kan være den perfekte mulighed for kyndige investorer til at blive involveret i et lovende nyt token, mens det stadig er i sin spæde start. Disse muligheder giver ofte betydelige afkast for investorer.

Presale priserne for ASI vil stige fra $0,012 til $0,02274 pr. token, og der er kun begrænset tid til at blive involveret i projektet. For alle, der ønsker at finde ud af hvilket krypto projekt, man skal købe i dag, for at opnå et afkast på lang sigt, ser den nye lancering fra AltSignals bestemt ud til at være en god mulighed.

2. Metacade (MCADE)

Hvad er MCADE?

Metacade har muligheden for at blive den største blockchain-baserede arkade og tilbyder et bredt udvalg af forskellige play-to-earn (P2E) titler på et enkelt sted. Det er universelt opfattet som værende en af de mest spændende nye GameFi-udviklinger i Web3, da Metacade leverer en omfattende spiloplevelse og flere muligheder for at optjene kryptovaluta-belønninger.

Ud over dette går Metacade efter at blive en central hub for Web3-fællesskabet. Indholdsskabere kan optjene belønninger ved at bidrage til platformen, som vil indeholde al den seneste information inden for blockchain gaming sektoren. Brugere kan sende spilanmeldelser, dele alfa og meget mere, samtidig med at de tjener MCADE-tokens.

Metacade vil også finansiere den næste bølge af play-to-earn-titler gennem Metagrants programmet. Fællesskabet kan stemme på de investeringsforslag de synes bedst om, før der uddeles Metagrants til udviklerne for at vække det nye spil til live på metaverse arkaden. Metacade understøtter direkte både individuelle blockchain-brugere og spiludviklere, hvilket kan hjælpe det til med tiden, at blive et af de mest værdifulde GameFi-projekter i Web3.

Nogle yderligere fordele ved at deltage i Metacade-økosystemet inkluderer beta testmuligheder, hvor spillere kan spille de nyeste arkadespil, før de bliver lanceret. I bytte for at spille disse titler og give feedback til udviklingsteamet, kan spillere tjene belønninger i form af MCADE tokens.

Metacade lancerer også en Work2Earn funktion, der vil forbinde blockchain brugere med betalte jobmuligheder hos nogle af Web3s hotteste start-ups. De tilgængelige roller vil spænde fra fuldtids- til deltidsarbejde, hvilket giver alle chancen for at kickstarte deres karriere i blockchain industrien.

Hvorfor købe MCADE?

MCADE blev for nylig lanceret i en presale begivenhed, der har rejst $12m på kort tid. Dette afspejler det enorme fremtidige potentiale for tokenet, da det understøttes af omfattende nytteværdi i Metacade økosystemet.

Prisen på MCADE er i øjeblikket på kun $0,0185, efter det oprindeligt blev lanceret til kun $0,008 pr. token. Presalet vil løbende hæve prisen på MCADE, hvilket betyder, at investorerne har begrænset tid til at købe ind i projektet til den bedst mulige pris. Metacade virker uden tvivl til at være ét af de bedste projekter at købe, som en langsigtet krypto investering.

3. Polkadot (DOT)

Hvad er DOT?

Polkadot, ofte forkortet som DOT, er en kryptovaluta og open source blockchain-protokol designet til at gøre det nemmere at handle på tværs af forskellige layer-1 kæder. Som en layer-0 multi chain protokol kunne Polkadot hjælpe med at indvarsle en ægte Web3 takket være dens innovative teknologiske løsning.

Polkadot er et offentligt open source netværk udviklet af Web3 Foundation. Det muliggør interoperabilitet mellem forskellige decentraliserede netværk og giver udviklere mulighed for at bygge unikke applikationer med en bred vifte af funktioner. Disse decentraliserede applikationer kan eksistere på flere blockchains på én gang, hvilket hjælper med at forbedre brugeroplevelsen for alle kæder, der er kompatible med Ethereum Virtual Machine (EVM) .

Polkadot er en effektiv blockchain platform, der har til formål at fjerne barrierer for skalerbarheden herunder interoperabilitet. Den muliggør et højt antal transaktioner pr sekund og dets imponerende alsidighed muliggør oprettelsen af brugerdefinerede parachains, når behovet opstår, så enhver kan implementere deres egne blockchains, der er skræddersyet specifikt til deres behov.

Hvorfor købe DOT?

DOT er en top 20 kryptovaluta målt ud fra markedsværdi på grund af sin meget nyttige platform. Blockchainen understøtter udrulningen af decentraliserede apps på tværs af flere EVM-kæder samtidigt, hvilket har ført til et stigende antal udviklere og brugere til platformen.

DOT er i øjeblikket prissat til $6,30 – et fald fra det tidligere rekordhøje niveau på $53. Projektet betragtes bredt som værende én af de bedste blockchain-løsninger til interoperabilitet, så det er en god mulighed for investorer, der prøver at finde ud af hvilken krypto, de skal købe i dag og holde på lang sigt. Polkadot-netværket kan hjælpe blockchain med at nå ud til brugere på globalt plan, hvilket gør det til en fantastisk investering for langsigtet vækst.

4. Decentraland (MANA)

Hvad er MANA?

Decentraland er en decentraliseret virtual reality-platform drevet af Ethereum blockchain. Decentralands digitale valuta, MANA, fungerer som en indgang til Decentraland-platformen og som et udvekslingsmedie på selve platformen. Brugere kan købe og sælge en række non-fungible tokens (NFT’er) på Decentraland markedspladsen, herunder avatarer, beklædningsgenstande og mange flere brugertilpassede ting til brug i metaversen.

Decentraland giver også brugerne mulighed for at købe virtuelle grunde. Alle kan købe en virtuelt grund i metaverset og bygge unikke 3D-scener fyldt med indhold som musik, kunst, spil eller andet, de kan få deres fantasi til at trylle frem. Evnen til at skabe personligt indhold i Decentraland metaverset har ført til en lang række forskellige aktiviteter, som dets brugere kan nyde.

Herudover giver Decentraland brugere mulighed for at tjene penge på deres kreationer ved at deltage i forskellige begivenheder eller ved bare at sælge deres kunstværker eller virtuelle jorde i spillet. Begivenheder kan omfatte NFT galleri fremvisninger, krypto kasinoer, play to earn spil og meget mere.

Hvorfor købe MANA?

Decentraland er endnu et eksempel på, hvordan blockchain teknologi revolutionerer den måde, folk engagerer sig i, og oplever interaktive medieplatforme, hvilket også er grunden til at den er blevet stærkt bakket op af institutionelle investorer. Ved at give mere magt til brugerne, er Decentraland blevet en vidtrækkende virtual reality verden, der er fuld af både arbejds- og fritidsmuligheder.

MANA nåede sin all-time-high i 2021’s bull market, hvor det steg til næsten $5 pr. token. Mens den seneste pris handling ikke just har været prangende for MANA, er den stadig en af de bedste kryptovalutaer til langsigtede investeringer og kan stige betydeligt fra sin nuværende pris på $0,60.

5. Binance Coin (BNB)

Hvad er BNB?

Binance Coin (BNB) er den native kryptovaluta for Binance økosystemet. Dens hovedfunktion er at muliggøre transaktioner på tværs af Binance Chain, Binance decentralized exchange (DEX) og Binance CEX – en af de største centraliserede børser i Web3. Brugere er i stand til at optimere deres handelsgebyrer ved hjælp af BNB, og det bruges også til at betale transaktionsgebyrer på Binance Chain.

Brugen af BNB i Binance-økosystemet er enorm. Som en af de mest betydningsfulde spillere i Web3 har tokenet et enormt potentiale for vækst. Binance Chain understøtter et hurtigt voksende antal transaktioner og nye projekter på grund af størrelsen af dens CEX brugerbase i forhold til både brugertal og daglig handelsvolumen.

Binance Chain blev oprindeligt skabt som en fork af Ethereum, hvilket betyder, at den er kompatibel med EVM. Udviklere kan lancere specialbyggede dApps på netværket ved hjælp af programmeringssproget Solidity, hvilket kunne føre til endnu højere niveauer af økosystemets adoption over tid.

Hvorfor købe BNB?

BNB har oplevet en dramatisk stigning i værdi på grund af succesen med Binance Exchange, som nu er den største CEX i Web3. Binance tilbyder et økosystem, der er hurtigt, sikkert og omkostningseffektivt og går efter at rumme et stadigt voksende antal brugere, efterhånden som blockchain-teknologien skrider frem.

I øjeblikket handles BNB til $300, men mange forventer, at det vil overstige $1000 i det kommende krypto bull market. Dette gør det til en af de bedste kryptoer til langsigtede investeringer. For alle der spekulerer over hvilken kryptovaluta, de skal købe i dag med henblik på langsigtede afkast, kunne Binance Coin være det perfekte valg.

6. ChainLink (LINK)

Hvad er LINK?

ChainLink, eller LINK, er et decentraliseret oracle-netværk specifikt designet til at bygge bro mellem eksterne datakilder (kendt som “ orakler “) og blockchains. ChainLinks innovative teknologi afkobler orakler fra smart contracts, hvilket giver udviklere mulighed for nemt at skabe nye speciallavede integrationer uden at skulle interagere direkte med smart contracts.

ChainLink blev formelt introduceret i 2017, hvilket gør det til en af de tidligste blockchain tjenester, der er lavet og er siden blevet en integreret del af blockchain økosystemet. ChainLinks løsninger tilbyder en sikker og pålidelig kilde til off-chain data til smart contracts, som kan bruges til en række forskellige applikationer, herunder supply chain tracking, voldgifts tjenester, finansielle instrumenter, betalingssystemer og mere.

ChainLinks teknologi har revolutioneret, hvordan udviklere og virksomheder interagerer med blockchain-netværk på tværs af alle brancher. Det har udvidet antallet af brugs cases for blockchain takket være dets evne til at registrere off-chain data on-chain, hvilket giver endnu mere smart contract funktionalitet.

Hvorfor købe LINK?

LINK har oplevet hurtig succes i de seneste år og er vokset til at blive et førende blockchain-projekt efter markedsværdi. Det er en af de bedste langsigtede investeringer takket være dens unikke og innovative blockchain løsning og forventes at blive ved med at stige i løbet af de kommende måneder og år.

Tokenet er i øjeblikket $7,40 værd efter at være faldet fra dets tidligere all time high på over $50. Dette kan være et godt indgangsniveau for alle, der leder efter en næste krypto, man skal købe for langsigtede afkast, da LINK kan vokse og nå nye højder i den nærmeste fremtid.

7. UniSwap (UNI)

Hvad er UNI?

UniSwap er en decentraliseret krypto valuta børs bygget på Ethereum, der kan prale af et automatiseret handelssystem, der giver brugerne mulighed for effektivt at bytte og handle tokens. UniSwap satte nye standarder for kryptovaluta børser, da den blev lanceret i 2018, og gav hurtig og nem adgang til kryptovaluta verdenen uden behov for at oprette en konto eller give personlige oplysninger.

UniSwaps native token UNI giver brugerne forskellige fordele og belønninger såsom reducerede gebyrer på handler og stemmerettigheder. UniSwap er vokset hurtigt i løbet af de sidste par år til at være en af de mest populære og pålidelige børser inden for decentraliseret finans, hvilket bringer flere mennesker ind i blockchain teknologiens verden.

DEX’en er afhængig af likviditets puljer i stedet for en ordrebog, hvor enhver kan tilføje og fjerne midler fra puljerne mod et gebyr. UniSwap gør det også muligt for brugere at høste afkastet fra UniSwaps likviditets puljer gennem UniLend, som leverer udbytte med en effektiv risikostyring, hvilket giver brugerne en nem måde at tjene et stabilt afkast på deres krypto aktiver.

Hvorfor købe UNI?

UniSwap er en vigtig tjeneste i Ethereum-økosystemet, som er den næststørste kryptovaluta og det største netværk af applikationer i Web3. DEX’en understøtter førende layer-2 blockchains inklusive Arbitrum, Optimism og Polygon og ser ud til at spille en vigtig rolle for alle blockchain brugere i løbet af de kommende år.

UNI-tokenet nåede $42 på toppen og er nu prissat betydeligt lavere. Dette gør den til en af de bedste langsigtede kryptovalutaer, da den løser et unikt problem inden for Web3 og i øjeblikket er på et attraktivt prisniveau.

8. Ethereum (ETH)

Hvad er ETH?

Ethereum (ETH), er en offentlig open source blockchain, der kan understøtte udviklingen af dApps. Ethereum er ikke kun en kryptovaluta, men kan opfattes som et virtuelt computermiljø, hvor smart contracts automatisk udfører blockchain-transaktioner. Dette gør det muligt at lancere mange andre mønter og applikationer på netværket.

Ethereum var den første blockchain, der gjorde det muligt for udviklere at skabe deres egne speciallavede tokens, hvilket har drevet fremskridt på tværs af krypto området. Denne proces er afhængig af Ethereum Virtual Machine, som også bruges til at skabe smart contracts, dApps, DAO’er og de fleste af de tjenester, der kan findes i Web3 økosystemet.

EVM understøttes af Avalanche, Polkadot, Polygon, Optimism, Arbitrum, Binance Smart Chain, Shiba Inu, Dogechain og mange flere uafhængige blockchain netværk. Det bruger programmeringssproget Solidity og tilbyder en lang række nyttige værktøjer, der hjælper udviklere med at oprette applikationer på blockchain.

Ethereum økosystemet er nu hjemsted for næsten 2000 uafhængige blockchain projekter, der har frigivet fuldt fungerende applikationer. Disse applikationer fungerer på samme måde som traditionelle webapps, bortset fra at de bruger decentraliserede teknologier for at undgå mange af de ulemper, der er forbundet med centraliserede webtjenester, herunder sporing, indtrængen i privatlivet og skjulte gebyrer.

Hvorfor købe ETH?

Ethereum er den næststørste kryptovaluta ved markedsværdi, primært fordi dets økosystem understøtter tusindvis af uafhængige krypto projekter. Det kan også bruges som et udvekslingsmedie, en værdiopbevaring, en investering i fremtiden for decentraliserede tjenester og til at betale for transaktionsomkostninger, mens der interageres med en række forskellige blockchains. Dette gør det til et godt valg for langsigtede investorer.

ETH nåede næsten $5000 på toppen i 2021. Det hviler i øjeblikket på vigtige niveauer af støtte og har beholdt en større del af sin værdi under 2022’s krak. Nu er Ethereum netværket, takket være The Merge, hurtigere og mere økonomisk end nogensinde før, og det ligner en af de bedste kryptoer til langsigtede investeringer som et resultat.

9. Solana (SOL)

Hvad er SOL?

Solana er en offentlig blockchain, der leverer højere skalerbarhed sammenlignet med ældre blockchains. Det blev oprindeligt markedsført som en ‘Ethereum Killer’ takket være dets evne til at håndtere op til 50.000 transaktioner i sekundet (TPS), kombineret med smart contract funktionalitet. Smart Contracts på Solana er programmeret ved at bruge Rust frem for Solidity, hvilket hjælper netværket med at understøtte mere komplekse applikationer.

Solana tilbyder tillid, sikkerhed og global dækning og er hurtigere end mange sammenlignelige protokoller. Dens innovative konsensus mekanisme garanterer blok produktionstider i millisekunder, da den bruger et effektivt data sharding framework. Solana kombinerer proof-of-stake og proof-of-history for at opnå dette, hvilket har ført til, at det er blevet en af de bedste kryptovalutaer efter markedsværdi.

Solanas mission er at præsentere udviklere for et operativsystem, der kan skalere med efterspørgslen og tilbyde høje throughput niveauer, for at understøtte de hurtigt stigende niveauer af efterspørgsel på blockchain-tjenester. Dens unikke kombination af hastighed og skalerbarhed gør den til en kraftfuld platform for moderne dApps.

Hvorfor købe SOL?

Solana fremmer også yderligere brugeradoptionen ved at frigive varer og tjenester fra den virkelige verden, inklusive en mobiltelefon, der er perfekt egnet til blockchain. De fleste mobile operativsystemer er afhængige af centraliserede netværk, hvilket gør det vanskeligt at handle frit på blockchain på grund af integrerede skatter, der kan være op til 30 % for mikrotransaktioner i appen. Solana kan hjælpe med at løse dette problem ved at lancere et blockchain-kompatibelt alternativ.

Prisen på SOL nåede op over $200 i 2021, men det mistede en væsentlig del af dets værdi i løbet af 2022 – delvist på grund af FTX kollapset, idet både FTX og Alameda Research var store støtter for Solana økosystemet. Den nuværende pris på Solana kan levere betydelige afkast, da det går efter at blive et af de bedste digitale aktiver, hvilket gør det til et af de bedste krypto projekter at investere i 2023 på lang sigt.

10. Shiba Inu (SHIB)

Hvad er SHIB?

SHIB er en blockchain, der blev forket fra Ethereum og som er blevet populær i kryptosfæren på grund af dens unikke egenskaber som en meme mønt. Shiba Inu understøtter mange nyttige decentraliserede finanstjenester, som eksempelvis likviditets protokoller såsom ShibaSwap, hvor brugere kan avle deres udbytte for at opnå et stabilt afkast på digitale aktiver.

Derudover er netværket kompatibelt med Ethereum Virtual Machine (EVM), som giver udviklere mulighed for at bygge smart contracts og brugerdefinerede dApps på netværket. Platformen er hjemsted for et stigende antal brugs cases, herunder Shibaverse – et metavers, hvor Shiba Inu indehavere kan mødes online.

I sammenligning med andre meme-mønter skiller SHIB sig ud gennem sin EVM-kompatibilitet. Dette adskiller sig fra Dogecoin og de fleste andre meme-mønter, som mangler brugbarhed og primært udleder deres værdi som en sjov metode til at handle på blockchain eller som et middel til gambling – hvilket absolut ikke bør undervurderes.

SHIB kan dog understøtte et stigende antal applikationer i løbet af de kommende år, da det i sig selv er en layer-1 blockchain. Det bruger Ethereums originale proof-of-work protokol, som gør det meget sikkert, og det er et ekstremt flydende netværk, som muliggør hurtigere, billigere transaktioner.

Hvorfor købe SHIB?

Shiba Inu lancerer Shibarium , en layer-2 skaleringsløsning, der vil hjælpe blockchain med at understøtte flere brugere. Dette kan være en vigtig faktor, da netværket går efter at tilbyde sine tjenester til endnu flere brugere, idet det kan udvide antallet af tilgængelige applikationer på netværket uden at ofre ydeevnen.

Den nuværende pris på SHIB er $0,0000124. Der er store modstandsniveauer fra SHIB’s nuværende pris og op til dens all-time high, men investorer kan stadig få et betydeligt overskud, da Shiba Inu fortsat er en af de bedste kryptovalutaer til langsigtede investeringer.

11. ApeCoin (APE)

Hvad er APE?

ApeCoin er en decentraliseret autonom organisation (DAO), der fremmer decentraliserede fællesskabers fremtid. Dets native token, APE, fungerer som et styrings token for dets DAO og for ApeCoin Foundation, som har til opgave af DAO’en blandt andet at yde økonomisk støtte til metaverse projekter.

Projektet var inspireret af Yuga Labs’ Bored Ape Yacht Club’s (BAYC) NFT-kollektion, som skabte et tæt sammentømret kollektiv af digital hobbykunstnere, der stadig er aktive på sociale medier. BAYC blev en af de mest værdifulde NFT-kollektioner takket være sjældenheden af ejerskabet, som kan sammenlignes med den værdi, der er i designertøj, sportsvogne og andre luksus produkter.

ApeCoin-økosystemet er designet til at fremme udvidelsen af et decentraliseret netværk af fællesskaber, der kan samles om et fælles mål. Et nøgle projekt er Otherside – en kolossal open-world metaverse gaming platform. Metaverset forventes at blive et knudepunkt for social aktivitet i de kommende år, da ligesindede kan mødes uanset deres geografiske placering.

Hvorfor købe APE?

APE er et meget lovende token, idet det repræsenterer en vigtig bevægelse, der driver fremskridtet for en meget disruptiv udvikling, der kan ændre online scenen for altid. Efter det blev lanceret i 2022, fik APE hurtigt momentum og blev en top 50 kryptovaluta målt ud fra markedsværdi.

Den nuværende pris på APE er $5 og er godt nede fra dens all-time high pris på $23. APE har endnu ikke oplevet et krypto bull-market, da det blev lanceret under ekstrem volatilitet og en række markeds krak i 2022. Som følge heraf er APE utvivlsomt en af de bedste langsigtede krypto investeringer i 2023, da det kunne komme ind i en ny pris opdagelse i løbet af de kommende år.

12. Cardano (ADA)

Hvad er ADA?

Cardano (ADA) er en decentraliseret offentlig blockchain, der tilbyder sikre, uforanderlige transaktioner og alsidige, non-custodial smart contracts. Dets native token, ADA, kan bruges til sikkert og øjeblikkeligt at sende over hele verden til en lavere pris end traditionelle metoder.

Blockchainen udnytter en proof-of-stake konsensusalgoritme, som belønner brugere, der staker ADA tokens for at validere transaktioner. Det er en af de originale kryptovalutaer, der bruge en proof of stake konsensus mekanisme, hvilket førte til, at Cardano var en af de bedst ydende blockchains ved lanceringen.

Overordnet set leverer Cardano en tilgængelig og energieffektiv distribueret ledger teknologi (DLT), der understøtter udviklingen af specialbyggede applikationer. Økosystemet er hjemsted for DeFi-protokoller, der giver alle mulighed for at drage fordel af en bred vifte af finansielle tjenester, der ikke har nogen bureaukratiske forhindringer, og derudover også blockchain baserede spil, samt andre digitale aktiver og digital kunst.

Hvorfor købe ADA?

Cardano er klar til at lancere Hydra, en unik skalerbarheds løsning, der kan øge sin transaktions gennemstrømning til 1 million transaktioner i sekundet. Dette ville gøre Cardano til en af de hurtigste EVM-kompatible blockchains i Web3, hvilket med tiden kan føre til betydelige værdistigninger.

Ved den nuværende pris på $0,35 ligner ADA en af de bedste krypto tokens, man kan investere i. Den er stadig en top 10 kryptovaluta målt på markedsværdi og ser ud til at fortsætte sin vækst i det kommende årti.

Sådan vælger du den bedste langsigtede krypto til din portefølje:

Risikostyring er nøglen, når du investerer i enhver aktivklasse, men det gælder især i kryptovalutaens verden. Der er mange tusinde tokens, og forskellene mellem dem er ofte uklare.

Når man eksempelvis vælger at investere i Bitcoin eller Ethereum, skal man vide vide, at de er ekstremt forskellige i, hvad de går efter at opnå. Det samme gælder for størstedelen af tokens i Web3.

Det er vigtigt, at investorer laver deres egen research, når de beslutter sig for, hvilken krypto der skal investeres i på lang sigt. Nogle vigtige overvejelser er nytteværdien og tokenomics strukturen, da potentialet for fremtidige afkast i høj grad er afhængige af disse påvirkninger.

Hvad er den bedste krypto at købe nu?

En af de mest spændende nye udviklinger i Web3 lige nu er AltSignals . $ASI’s token presale er en længe ventet begivenhed, der vil hjælpe projektet med at revolutionere den måde, som folk handler på krypto markederne på.

AltSignals kombinerer kunstig intelligens værktøjer med en række pris indikatorer for at levere handelssignaler med meget høj præcision. Dette giver tokenet en yderst attraktiv nytteværdi, og dens deflationære tokenomics betyder, at ASI-tokenet har et stort potentiale for fremtidige afkast.

Relaterede ofte stillede spørgsmål om krypto

Skal du betale skat af kryptovaluta?

Skattelovgivningen afhænger af det land, hvor en investor bor. Nogle lande har lavere kapitalgevinst skatter end andre, hvor nogle endda har en skattesats på 0% på al krypto indkomst. De fleste lande kræver dog, at investorer angiver deres afkast før en del af afkastet beskattes.

Hvordan adskiller handel med kryptovalutaer sig fra handel med aktier?

Kryptovalutaer er normalt meget volatile sammenlignet med aktier; der er dog få forskelle i forhold til, hvad der får markedet til at bevæge sig. Kryptovalutaer anses generelt for at være mere spekulative versioner af traditionelle tech aktier, hvorfor investering i den digitale aktivklasse indeholder mere risiko.

Investorer med lavere risikotolerance foretrækker måske at investere i traditionelle aktier og obligationer eller handle med fiat-valutaer, som alle er udmærkede metoder til at generere et stabilt investeringsafkast.

Er der Kryptovaluta ETF’er?

Ja, der er mange kryptovaluta baserede ETF’er. De kan give stabile langsigtede afkast, da professionelle investorer løbende afdækker, handler og rebalancerer en forvaltet investeringsportefølje.

Er Krypto stadig en god langsigtet investering?

Kryptovaluta fortsætter med at vinde indpas og er først for nylig blevet allemandseje. Transaktioner på blockchain muliggør øjeblikkelige betalinger på tværs af landegrænser til en meget lavere pris i forhold til traditionelle metoder og antallet af use cases for distribueret ledger-teknologi vokser. Mange vigtige faktorer peger mod fortsat vækst for kryptovaluta markederne i de kommende år.

Hvad vil krypto være værd om 5 år?

Den samlede markedsværdi for alle kryptovalutaer forventes at overstige 10 billioner dollars inden for 5 år.

Hvilken krypto vil boome i 2023?

Mange kryptovalutaer kan stige i værdi i 2023; dog er nøgleområderne i forhold til udvikling; blockchain AI, gaming og NFT’er. Investorer, der leder efter store afkast, bør gå efter de hurtigst voksende sektorer af Web3, da der i disse områder er mange kryptovaluta projekter, der ofte giver store afkast.

