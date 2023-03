De 7 Bedste Nye ICO’s At Købe I 2023

Krypto ICO’s og presales er nogle af de mest lukrative investeringsmuligheder, man kan komme i nærheden af. Early adopters, hos lovende krypto projekter, kan ofte nyde godt af kæmpe investeringsafkast, hvilket gør det særligt indbringende at finde den næste 100x perle.

Her er nogle af de bedste nye krypto ICO’er og presales der bliver lanceret lige nu:

Metacade (MCADE)

Brigade Thugs (BTHG)

Artyfact (ARTY)

Metablaze (MBLZ)

Fancythattoken (FNCY)

EstateX (ESX)

Mr Bob Token (MRBOB)

1. Metacade (MCADE)

Metacade er én af de bedste ICO’s, man kan købe nu. Platformen kombinerer afslappet og konkurrencepræget gameplay for at levere en omfattende GameFi oplevelse. Antallet af forskellige play-to-earn spil i Metacade gør det til den største on-chain arkade, hvor hver gaming oplevelse tilbyder dets brugere de bedste nye ICO spilmekanikker.

Herudover tilbyder Metacade også en social hub for Web3 brugere. Denne social hub tilbyder yderligere indtjeningsmekanik udover de bedste nye krypto spil i Metacade, inklusiv Create2Earn, Compete2Earn og Work2Earn. Det fokus Metacade har på at bygge dets sociale aspekt, gør det til én af de bedste ny ICO’er, du kan købe nu.

Create2Earn er én af de bedste funktioner, der er planlagt for projektet. Metacade vil belønne indholdsskabere med MCADE tokens for at dele alfa, poste spil anmeldelser, og interagere med andre brugeres posts i Metacade . Dette skaber et incitament for GameFi vidensdeling på Metacade og er med til at booste fællesskabsånden på platformen.

Og endelig er MCADE tokenet én af de bedste ICO’er i 2023, fordi den skaber nye jobmuligheder for brugere, gennem Work2Earn mekanismen. Denne vil forbinde krypto entusiaster med betalt arbejde i Web3, som spænder fra deltids til fuldtidsstillinger. Metacade er uden tvivl blandt de absolut bedste kryptoer at købe nu.

>>> Du kan deltage i Metacade presalet her <<<

2. Brigade Thugs (BTHG)

Ligesom Metacade, går Brigade Thugs efter at levere en bred GameFi oplevelse, hvilket er en grund ailt at projektet er én af de bedste ICO’er at købe nu. Dette play-to-earn kampspil tilbyder et væld af fremragende funktioner, inklusiv integrerede finansielle belønninger, og umiddelbart endeløse NFT konfigurerings muligheder.

Gamere kan udforske den store verden og færdiggøre quests, mens man optjener finansielle belønninger for sit fremskridt. Brigade Thugs er dybest set et kampspil, hvilket betyder, at brugere kan lave teams og kæmpe mod fjendtlige stammer, der truer deres in-game koloni.

BTHG har for nyligt startet sit token presale, hvilket giver tidlige krypto investorer en sjælden chance for at blive involveret i én af de bedste ICO’er, før den stikker af. Platformen er klar til at blive et populært spil i GameFi sektoren og tilbyder dynamisk gameplay, en grundig historie, og masser af incitament, der kan holde gamere i spillet i timevis.

3. Artyfact (ARTY)

I takt med at GameFi fortsætter med at spredes på tværs af blockchain, er Artyfacts vanedannende gameplay og avancerede grafik med til at gøre det til ét af de bedste nye ICO projekter at investere i. Det er blevet beskrevet som ét af de tidligste AAA spil-kvalitets projekter, der bliver lanceret, og Artyfact vil levere en banebrydende spiloplevelse over tid.

Ved at kombinere Unreal Engine 5 med Binance Smart Chain, er Artyfact i stand til at kunne understøtte en massiv, skalerbar og fuldt fordybende spiloplevelse oplevelse på blockchain. Den virtuelle verden er hjem for mange NFT samlerobjekter gamere kan udforske og låse op, hvor hver af dem har en integreret finansiel værdi.

Som én af de bedste kryptoer at købe nu, er ARTY tokenet fortsat i dets tidligste stadie af investering. For folk der har tillid til projektet over lang tid, kunne dette event give kæmpe afkast. Spillet har et stærkt produkt-marked fit, og evnen til at vokse eksponentielt, hvis det kan levere på sit tidlige løfte for fremtiden.

4. Metablaze (MBLZ)

Metablaze platformen tilbyder en unik spiloplevelse, som byder på nogle af de mest avancerede blockchain funktioner, hvilket bestemt gør det til ét af de bedste ICO’er at købe nu.

Med mange innovative gameplay funktioner og mekanikker, kommer Metablaze bestemt til at blive ét af de mest elskede krypto spil i dets genre. Dybest set er Metablaze et NFT samlekortspil og et fremragende valg blandt de bedste nye ICO’er, der rammer markedet. Som et af de bedste ny krypto spil kan spillere købe, sælge og samle NFT’er, mens de genererer en stabil indtægt gennem P2E mekanik.

Brugere kan udforske den åbne verden for at finde skatte, kæmpe mod miljøet eller andre spillere og færdiggøre udfordringer. I takt med at dette nye projekt står til at bidrage med masser af potentiale i fremtiden, er Metablaze presalet én af de bedste nye ICO’er at investere i nu.

5. Fancythattoken (FNCY)

I Fancy That brandet introducerer ny Fancythattoken – en ny token på blockchain, der skal facilitere betaling af digitale aktiver. Med FNCY kan brugere behandle transaktioner på platformen gennem en skræddersyet krypto wallet og børs, der passer perfekt til virksomhedens behov.

FNCY’s lancering kommer med masser af blockchain tjenester, så indehaverne kan få den bedst mulige brugeroplevelse, hvilket er en nøgle årsag til, hvorfor det er én af de bedste ICO’er, man kan købe nu. Denne platform giver token købere adgang til et omfattende udvalg af ejendoms produkter tilbudt af brandet, som strækker sig over flere store industrier.

Krypto walleten og den integrerede børs til digitale aktiver, tilbyder en nem måde for alle at handle ved brug af decentraliserede teknologier. Derudover vil I Fancy That lancere et Visa debit kort, der gør det muligt for brugere at bruge deres FNCY tokens i butikker verden over, både nemt og til lave gebyrer. Som én af de bedste nye ICO’er, der er tilgængelige lige nu, er FNCY tokenets presale en fantastisk investeringsmulighed.

6. EstateX (ESX)

EstateX er en revolutionerende blockchain løsning, der åbner op for ejendomsmarkedet til interesserede parter verden over. Denne fraktions investeringsmetode gør det muligt for brugere at købe en del af mange rigtige bygninger, hvor hver listede bygning kan købes, sælges og handles for profit.

Derudover ligger EstateX’s unikke værdi i det faktum, at det er et nemt sted at komme i gang med ejendomsinvestering og skaber mere lighed, når det kommer til at få adgang til ejendomsinvesteringer. På grund af dette, er ESC ICO’en en lovende investeringsmulighed, der kan give store afkast i årevis.

EstateX er én af de bedste nye ICO’er, man kan købe nu, fordi det kombinerer traditionel ejendomsinvestering med splinterny teknologi og kunne fange en væsentlig del af markedet. EstateX er den bedste nye krypto af tjekke ud for alle, der ønsker at handle med tokeniseret ejendom.

7. Mr Bob Token (MRBOB)

Mr Bob er en unik meme-inspireret Gamefi platform, der kombinerer de bedste elementer fra blockchain gaming og virtual reality teknologi. Som en omfattende metaverse verden, kan brugere frit udforske, mens de får nye venner på Mr Bob og tjener integrerede finansielle belønninger igennem play-to-earn mekanikkerne.

Som én af de bedste nye ICO’er der bliver lanceret lige nu, leverer Mr Bob endeløs sjov med avancerede incitament strukturer. Denne slags projekter har historisk set performet meget godt, hvilket fremhæver Mr Bob’s potentiale, som én af de bedste kryptoer at købe nu.

MRBOB tokenet lanceres under et krypto presale event. Disse ICO’er kan blive nogle af de mest lukrative investeringsmuligheder i Web3, og Mr Bob’s sjove GameFi platform kan hjælpe med at give enhver tidlig deltager nogle imponerende afkast. Det er bestemt én af de bedste kryptoer at købe nu for alle, der leder efter at diversificere deres portefølje med tidlige perler.

Årets bedste investerings mulighed?

Metacade bygger den største on-chain arkade med det største udvalg af P2E spil på nogen krypto platform. Herudover hjælper projektet med at drive udviklingen i GameFi ved at skabe jobs til blockchain brugere og finansiere udviklere gennem Metagrants programmet.

Med så stort fremtidsmæssigt potentiale, som det bedste nye krypto projekt, er MCADE tokenets presale en no-brainer. Tokenet blev lanceret til kun 0,008$ per token og vil stige til 0,02$ i løbet af presalet. Dette giver investorer begrænset tid til at komme med i det bedste projekt på denne liste, specielt nu hvor vi nærmer os presalets slutning.