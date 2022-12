De Bedste Altcoins At Købe Under Kryptokrakket i 2023

Ethvert krypto krak kan gøre ondt, og mange mønt-indehavere har for nyligt mærket smerten. Situationen har efterladt en del investorer overeksponeret overfor tokens, der blev købt nær toppen af tyremarkedet. Derfor er nogle investorer nu tilbageholdende med at hoppe tilbage i nye investeringer.

Når dette så er sagt, så er negative forhold altid fyldt med gode muligheder. På tidspunkter som disse har solide tokens en tendens til at være prissat billigt, og har mere potentiale end nogensinde før. Og efter prisreduktioner på 90% over hele linjen, så er der nu nogle gode muligheder for de kryptoinvestorer, der er klar til at komme videre og forberede sig på det næste tyremarked.

Denne artikel vil analysere 5 af de bedste altcoins at købe før det hele vender. Disse tokens har et stort potentiale for fremtiden, og kan hver især give store afkast i din portefølje.

#1 Metacade (MCADE) – Afslappet Play-to-Earn Gaming

Metacade sigter mod at blive den største on-chain arkade i Metaverset, såvel som i resten af verden. Projektet er udelukkende drevet af fællesskabet med det formål at blive en decentraliseret autonom organisation ( DAO ), der tjener det bredere GameFi-økosystem på en række forskellige måder. Platformen ser allerede ud til at blive et stort projekt, der vil kunne tage kampen op med nogle af de største GameFi-titler, såsom Axie Infinity og Decentraland.

Udover at tilbyde en række Play-to-Earn-spil, så tilbyder Metacade en alt-i-én destination for GameFi-fans, der tilbyder nogle banebrydende funktioner.

For de spillere, der fokuserer på at tjene penge, så kan disse få adgang til en række Web3 jobmuligheder, og samtidigt optjene tokens mens de deler deres viden om spil. Metacade prøver at gøre noget andet ved at belønne brugerne for at bidrage til fællesskabet. Dette inkluderer at skrive anmeldelser, hjælpe andre spillere og beta-teste spil, der stadig er under udvikling. Gennem disse og andre metoder, så optjener Metacade-brugerne platformens originale token – MCADE.

Metacade er også et sted der bringer gamere og spiludviklere sammen. Spiludviklerne kan tilmelde deres spil som kandidat til finansiering via Metagrants. Derudover kan brugerne stemme om at finansiere de bedste kommende spil for at hjælpe med at drive væksten i økosystemet. Både belønningen og afstemningen sker gennem MCADE-tokenet, hvilket gør dette til et token med en lang række brugsanvendelser.

Tokenet har en fast samlet forsyning på 2.000.000.000 MCADE, hvor 70% af disse er tilgængelige via projektets presale. Med tiden vil de resterende 30% af tokens blive låst op og brugt til at udvikle platformen, efterhånden som den vokser til at blive et centralt knudepunkt for Play-to-Earn aktiviteter.

Ved at tilbyde spillerne en lang række indtjeningsmuligheder og støtte den fortsatte udvikling af blockchain-spil fællesskabet, så tilbyder MCADE en enorm værdi. Indtil videre ser tokenet ud til at være undervurderet, og dets presale pris afspejler lige præcis dette. Med afkast på over 100% opnået under suboptimale markedsforhold, så ser Metacade ud til at blive en stor spiller indenfor GameFi i løbet af de kommende år.

#2 Binance (BNB) – Global CEX

Binance er en global kryptovaluta børs, der tilbyder en platform til at handle med 600 digitale valutaer. Platformens originale token, BNB, blev oprettet for at finansiere udviklingerne og skaffe likviditet til de handlende. Tokenet bruges til at betale gebyrer og kan også bruges til at købe varer og tjenester ved hjælp af Binances VISA betalingskort.

BNB er i øjeblikket det 5. største token målt efter markedsværdi, og Binance-børsen er nr. 1. ud af alle CEX’er målt efter samlet omsat volumen. En CEX er en centraliseret udveksling. CEX’er adskiller sig fra de decentraliserede børser (DEX’er), idet alle handelstjenester kontrolleres af en central enhed i stedet for at blive kontrolleret af smarte kontrakter og automatiserede markedsskabere, og alle tokens opbevares i wallets ejet af denne centrale enhed i modsætning til at blive holdt af enkeltpersoner.

BNB tokenet har nogle unikke egenskaber. Udbuddet er deflationært, idet der aldrig kan mintes flere tokens, og det har også en afbrændings mekanisme, der konstant reducerer den cirkulerende forsyning over tiden.

Oprindeligt havde BNB 200.000.000 tokens. Siden projektet blev grundlagt i 2017 har Binance afbrændt en procentdel af alle gebyrer på kvartalsbasis. Fra juli 2022 var næsten 20% af den samlede forsyning afbrændt, og den cirkulerende forsyning er lige nu på cirka 160.000.000 BNB. Denne proces vil fortsætte, indtil 50% af den oprindelige forsyning er blevet afbrændt.

CEX’er leverer en nyttig service til kryptovaluta holderne. Der er også en række handelstjenester tilgængelige, herunder derivater, udlån, staking og låntagning. Binance, som er den største CEX, tiltrækker mange millioner brugere og har potentialet til at blive ved med at vokse, efterhånden som branchen fortsætter med at udvide sig.

Hvis Binance CEX fortsætter med at vokse , så kan du være sikker på, at flere mennesker vil købe BNB for at drage fordel af de fordele, der tilbydes på platformen. Kombineret med tokenets unikke tokenomics, inklusive dets afbrændings mekanisme, så har dette et lovende langsigtet resultat på prisen på BNB. Den større efterspørgsel og løbende reduktion af udbuddet betyder, at prisen er bestemt til at stige.

#3 Polygon (MATIC) – Skalérbare dApps

Polygon er en decentraliseret platform, der bringer Ethereum til skalering. Netværket har en innovativ skaleringsløsning kaldet Matic Plasma, hvilket muliggør højere transaktionsgennemstrømning og lavere gebyrer. Matic Plasma bruger sidekæder til at hjælpe med at reducere Ethereums høje gebyrer og skaber i processen en bedre brugeroplevelse for de decentraliserede applikationer (dApps) i Web3-økosystemet.

Netop fordi Polygon er en Layer 2 -skaleringsløsning til Ethereum, så har den en række vigtige tekniske egenskaber. Bygget oven på Ethereums Layer 1 har Polygon-økosystemet det samme høje sikkerhedsniveau som Ethereum. Gennem sin innovative sidekæde løsning kan den give hurtigere transaktionshastighed, og kan levere næsten 0 transaktionsgebyrer, som tjener til at forbedre anvendeligheden af den standard Ethereum blockchain.

Det originale token på Polygon-netværket er MATIC. Dette bruges til transaktionsgebyrer og til at sikre netværket med belønninger til validatorerne. Tokenet har en maksimal forsyning på 10 mia. MATIC og en cirkulerende forsyning på 8,7 mia.

MATIC forbedrer brugeroplevelsen på de platforme, der er bygget på Ethereum – den største infrastruktur til decentrale applikationer indenfor Web3. Da det kan behandle et stort antal transaktioner til lave omkostninger, så bruges Polygon som det foretrukne netværk for mange kommende blockchain-spil.

GameFi er afhængig af de digitale økonomier for at give likviditet til Play-to-Earn belønninger. Disse økonomier er designet til at kunne behandle et stort antal transaktioner, og Polygon er perfekt egnet til at levere denne service på grund af den optimerede brugeroplevelse.

Blockchain-spil kan tilbyde unikke fordele til gamerne, og domænet forventes at blive ved med at udvide sig i hele den bredere spilbranche. Med dette i mente repræsenterer MATIC en førsteklasses investering for fremtiden, da det er en integreret del af et netværk, der er vurderet til at tiltrække et stort antal brugere i løbet af de kommende år.

#4 LooksRare ( LOOKS) – NFT Markedsplads

LooksRare er en blockchain-baseret platform, der muliggør skabelse, indsamling og handel med digital kunst og andre samleobjekter. Der er her tale om en ny NFT-markedsplads, der blev lanceret i januar 2022. Platformen er hjemsted for en række førende samlinger af digital kunst, herunder Bored Ape Yacht Club (BAYC) og CryptoPunks.

LooksRare tilbyder en bred vifte af funktioner og værktøjer til at hjælpe med at opdage nye stykker og deltage i online-auktioner. Platformen understøtter også oprettelsen af non-fungible tokens (NFT’er), som kan bruges til at repræsentere enhver form for samlerobjekt på LooksRare-platformen. Dette er en fleksibel platform, der leverer en praktisk service til NFT-fans.

LOOKS er det originale token på LooksRare-platformen. Det har en række vigtige anvendelser. Blandt disse er høje procentvise belønninger til de handlende, der har opført NFT’er til salg på platformen.

Den maksimale forsyning for LOOKS er på 1 mia. tokens. Det nuværende antal tokens i omløb er cirka 47% af dette beløb – altså 470.000.000. Ifølge LooksRares whitepaper er det samlede udbud af LOOKS-tokens sat til at nå sit maksimale udbud 2 år efter LooksRare-platformen blev lanceret, hvilket vil være i begyndelsen af 2024.

LooksRare tilbyder et mere rentabelt incitamentssystem til de folk, der sælger NFT’er. Hvis en digital kunstsamler ønsker at opføre en NFT fra en af platformens understøttede kollektioner, så kan de optjene belønninger hvert 10. minut. Med tiden kan disse belønninger forstærkes, hvorefter sælgerne kan tjene et højt procentvist årligt afkast for at vælge platformen, fremfor de andre NFT-markedspladser.

Digital kunst forventes at vokse i popularitet i løbet af de kommende år. Derudover understøtter LooksRare køb og salg af enhver form for NFT’er. Dette betyder, at efterhånden som NFT-teknologien bliver mere udbredt på tværs af gaming-området og de andre blockchain-domæner, så kunne LOOKS-tokenet fungere rigtigt godt i de kommende år.

#5 Avalanche (AVAX) – DAG Teknologi

Avalanche er en blockchain-platform, der gør det muligt for brugerne at oprette, overføre og opbevare digitale aktiver. Det er en Layer 1 blockchain med en unik og innovativ konsensusprotokol, der er baseret på Avalanche-Algo Consensus Engine (ACE). Denne mekanisme anvender en særlig acyklisk graf (DAG) for at opnå konsensus, hvilket gør det muligt for netværket at behandle et stort antal transaktioner, samtidigt med at det forbruger mindre energi end Proof of Work eller Proof of Stake netværkene.

Avalanche understøtter en lang række forskellige funktioner, herunder også smarte kontrakter, decentraliserede applikationer (dApps) og tokenisering. Avalanche-netværket er utroligt skalerbart med mulighed for at behandle op til 4500 transaktioner pr. sekund (TPS). Dette er en open source-software, der er tilgængelig for alle at bruge eller bidrage til, og repræsenterer et sikkert og brugervenligt alternativ til blockmine-økosystemerne.

AVAX er det originale token hos Avalanche. AVAX-tokens bruges til at sikre netværket ved at uddele belønninger til validatorerne, samt til transaktionsgebyrer ved afsendelse af peer-to-peer digital valuta.

Der er i øjeblikket 300.000.000 AVAX-tokens i omløb, hvor den maksimale forsyning er på 720.000.000 AVAX. Med tiden vil de resterende tokens blive låst op og tilføjet til den cirkulerende forsyning.

Avalanche er en ny blockchain, der tilbyder en forbedret brugeroplevelse i sammenligning med de ældre systemer. Open source-netværket er utroligt skalerbart, sikkert og decentraliseret, hvilket betyder, at Avalanche-protokollen har løst blockchain-trilemmaet.

Ved at tilbyde smart kontrakt kompatibilitet i kombination med billige gebyrer og en høj TPS, så kunne Avalanche blive hjemsted for blockchain-aktivitet i fremtiden. AVAX er en top 20 kryptovaluta målt efter markedsværdi, og har en pris, der i øjeblikket er mindre end $14 efter at have ramt et rekordhøjt niveau på næsten $150. Tokenet forventes at nå disse højder igen i fremtiden.

Diversificer din portefølje

Krypto vinteren i 2022 har været mørk for mange investorer. Nogle af de førende projekter, såsom LUNA og FTT, kapitulerede fuldstændigt. Det gode ved disse snevejrsdage er, at blockchain-teknologien har vist sig at være utrolig modstandsdygtig. Der er mange innovative projekter derude lige nu, der fortsætter med at blive udviklet uanset prisudsvingene, og de har alle potentialet til at opnå nogle store afkast under det næste tyremarked.

Metacade har netop lanceret sin presale begivenhed, og med så meget værdi på vej i rørledningen, så har investorer skyndt sig at blive involveret. Indtil videre kan du få 125 MCADE pr. investeret dollar, hvilket svarer til $0,008 pr. token. Prisen er sat til at stige til $0,02, og dette er før tokenet lanceres overfor offentligheden senere i år.

De projekter, der er skitseret i denne artikel, har alle et højt vækstpotentiale, og hver eneste af disse tilbyder en række innovative løsninger i en række forskellige blockchain-sektorer. Hvis krakket i 2022 lærte os noget, så er det, at en diversificeret portefølje er nøglen til at opveje markedsvolatiliteten. De 5 tokens, der er angivet i denne artikel, spænder fra CEX’er til decentraliserede markedspladser, Layer-1 til Layer-2 protokoller og ikke mindst en perle med et kæmpe potentiale i projektets tidlige stadier.

