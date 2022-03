De bedste cross-chain interoperabilitetstokens at købe denne måned

Når du tænker på cross-chain interoperabilitet, er den første ting, der kommer til tanke, Polkadot (DOT). Det er langt et af de største cross-chain netværk i verden. Men der er også mange andre projekter, som du kan overveje udover DOT. Her er hvorfor:

DOT har opnået det meste af sit potentiale og vil sandsynligvis ikke levere 100x på kort sigt.

Innovationer omkring cross-chain er kommet hurtigt ind.

Tværkædeprojekter vil dominere markedet i de næste to eller tre år.

Så hvis du undrer dig over, hvilke krydskædede kryptoaktiver du skal overveje at købe, så tjek vores top 3 liste nedenfor.

Cosmos (ATOM)

Da Cosmos (ATOM) blev lanceret for et par måneder siden, blev det døbt "moderen til tværkæder". Faktisk er det primære mål for dette projekt at skabe et netværk af indbyrdes forbundne blockchains med den sømløse drift og fremragende hastigheder i transaktioner.

Datakilde: Tradingview

Cosmos kommer til at revolutionere internettet fuldstændigt og har indtil videre vundet meget indpas på kryptomarkedet. Lige nu har Cosmos (ATOM) en markedsværdi på omkring $7,4 milliarder. Mønten sælges også til $26.

Ren (REN)

Hvad angår investorer, der leder efter en mønt med medium cap i krydskædeområdet, så er Ren (REN) en anstændig mulighed. Mønten er designet til at tilbyde likviditet på tværs af kæder på tværs af forskellige blockchains. Den er også ret ny og under radaren, da den blev lanceret i maj sidste år. I øjeblikket har REN en markedsværdi på omkring 350 millioner dollars. Der er stadig meget potentiale i dette projekt.

Synapse (SYN)