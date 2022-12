De 10 bedste kommende ICO kryptovalutaer at investere i 2022

Med en blockchain, der næsten dagligt tilføjer nye projekter, så kan det være svært at afgøre, hvilke projekter der giver investorerne et solidt afkast.

For at hjælpe dig med at tage en beslutning, så har vi lavet al fodarbejdet for dig, så du netop ikke behøver gøre dette. Vores liste over de bedste kommende ICO’er beskriver hvert eneste projekts funktioner og fordele – hvilket er perfekt til enhver investor, der ønsker at drage fordel af lave priser under et mønttilbud.

Lad os derfor tage et kig på, hvordan den potentielle indtjening fra disse Initial Coin Offerings kan gavne din investeringsportefølje i dag.

De bedste kommende ICO’er i 2022

Metacade (MCADE) Hedera (HBAR) NEAR-protokol (NEAR) Kryptview (KVT) O-MEE (OME) WeSendit (WSI) Underforespørgsel (SQT) SeaCoast (COAST) Social Service (SSE) Mavia (MAVIA)

De 10 bedste nye ICO kryptovalutaer at investere i 2022 gennemgået

Metacade er den første af sin slags indenfor Web3 – et hyggeligt knudepunkt for både spillere og fællesskabsmedlemmer til at mødes, nyde hinandens selskab, spille forskellige kryptovaluta spil og potentielt høste nogle gode investeringsbelønninger.

I stedet for at have alle dine æg i én kurv og investere i succes eller fiasko for et enkelt projekt/spiltitel, som du normalt ville være nødt til at gøre andre steder, så er flere projekter samlet under ét tag, hvilket giver investorerne mere diversificerede muligheder. Det bedste ved det hele er dog, at uanset hvilken genre der fanger dit øje fra dag til dag, så vil der altid være noget sjovt at finde derinde.

At investere i MCADE-tokens er nøglen til at låse op for en voksende spiløkonomi og drage fordel af en række eksklusive belønninger.

Vær tidligt ude, kom foran – du kan høste et seriøst afkast, når Metacade tager fart. Ikke nok med det, men det er også et virtuelt mødested, hvor gamere kan kommunikere med hinanden og skabe utrolige projekter sammen.

Metacade er det hotte nye navn indenfor Web3-rummet, og deres platform har potentialet til at revolutionere, hvordan gamerne finder deres forskellige muligheder.

Med dens voldsomme stigning som et af 2022’s førende projekter, så har Metacade nu taget pladsen som nummer 1 på vores liste over de mest spændende kryptovaluta tokens lige nu.

2. Hedera (HBAR)

Hedera leverer en revolutionerende blockchain-platform for privatpersoner og organisationer til at føre deres mest kreative ideer ud i livet.

Dens forskellige anvendelsesmuligheder – fra token service, smarte kontrakter og oprettelse og forvaltning af NFT’er – er med til at drive udviklingen af decentraliserede applikationer på tværs af Web2- og Web3-domænerne.

HCS-værktøjet styrker brugerne ved at give dem en præcis tidsstempling, der er nyttig til at opbygge fremtidssikrede projekter, som er immune overfor manipulation eller forsøg på datahacks.

Frigørelsen af Hedera netværkets fulde potentiale kræver ejerskab af deres originale token, HBAR. Denne energieffektive kryptovaluta tilbyder brugerne en beskyttelse mod ondsindede angreb og bruges til at betale for applikations-transaktionsgebyrer.

Som en af de mest lovende kryptovaluta ICO’er, der er planlagt til at blive lanceret på Coinbase snart, så kunne dette ende med at blive utroligt profitabelt at investere i denne unikke mønt.

3. NEAR Protocol (NEAR)

NEAR Protocol skyder en ny æra på internettet i gang, og giver brugerne mulighed for at få nem adgang til de decentraliserede applikationer.

Med dens innovative Layer-1 blockchain og unikke skaleringsmekanisme, så tilbyder denne platform udviklerne mulighed for hurtigt at skabe dApps med optimale resultater – og revolutionerer således selve den måde, som vi bruger teknologien på.

NEAR er det ultimative værktøjssæt til udviklere, der giver dygtige programmører og nybegyndere alt det, som de har brug for til at bygge Web3.0-applikationer nemt og effektivt.

Med kraftige CLI-værktøjer og enkle SDK’er lige ved hånden kan brugerne skrive smarte kontrakter i et sprog efter eget valg – ingen vanskelige Solidity eller Vyper er nødvendige.

Skulle der være brug for hjælp undervejs, så er der også gratis dokumentation med tutorials klar, såvel som daglige opkald, der tilbydes af NEAR for en ekstra smule tryghed.

4. Kryptview (KVT)

Har du hørt om Kryptview, den nye kryptovaluta, der revolutionerer kryptovaluta markedet lige nu? Denne research-to-earn platform garanterer nøjagtighed og gennemsigtighed ved at give brugerne mulighed for at bidrage med deres indsigt om de digitale tokens.

Den tilbyder deltagerne en unik mulighed for at optjene belønninger ved blot at offentliggøre anmeldelser om de forskellige virksomheder i denne uregulerede branche – en hidtil uset chance for at blive involveret i blockchain-teknologi.

Leder du efter en mulighed for at komme ind på stueetagen af en blockchain-drevet revolution? Kryptview kunne være lige præcis det, som du er på udkig efter.

Denne innovative platform er designet til at give kryptovaluta investorerne gennemsigtige, objektive oplysninger om potentielle kryptovaluta projekter – samt eliminere enhver tvivl om legitimitet og forhindre de dårlige spillere i at udnytte de mere naive brugere.

For dem, der bidrager med kvalitetsindhold (hvilket endda kan omfatte deres egen vurdering af de forskellige priser), så er der også kompensation tilgængelig i KVT-mønter.

Der har aldrig været en så enkel en vej til at opnå succes – tilmeld dig Kryptview i dag, og sørg på denne måde for, at du altid er et skridt foran, når det kommer til at investere.

5. O-MEE (OME)

O-MEE er en innovativ ICO, der lanceres i 2022, som leverer en kraftig kombination af sociale medier og NFT-markedsplads for at hjælpe skaberne med at tjene penge på deres digitale værker.

Indholdsudviklere kan drage fuld fordel af O-MEE-platformen, der byder på værktøjer såsom abonnementsmodeller og private hubs, plus adgang til muligheder for indtægtsgenerering på NFT-markedet med $OME token kraft.

Velkommen til Web3.0: hvor kreativiteten møder de økonomisk belønninger.

6. WeSendit (WSI)

WeSendit bringer blockchain-teknologien til masserne med deres nye kryptovaluta-drevne platform, hvilket gør store filoverførsler både mere sikre og nemme.

WeSendit har allerede oplevet succes på tværs af 150 lande med 3,5 millioner brugere og fortsætter med at revolutionere datadelings-området ved at give premium-medlemmerne fuldstændig anonymitet af deres filer, samt tilskynde til mere brug gennem belønnings-tokens fra en aktivitetspulje.

Ved at holde WSI tokens kan du få adgang til airdrop på 45 millioner mønter efter deres offentlige salg.

Dette er dog ikke det eneste; efter denne lancering vil WeSendit lade investorer drage fordel af staking på op til 200% i ÅOP. Deltag i den ene af disse eller begge, og tjen store belønninger med WSI.

7. SubQuery (SQT)

For de udviklere, der ønsker at skabe decentraliserede apps, så er SubQuery det perfekte alt-i-ét værktøjssæt.

SubQuery er bygget til brug på nogle af de mest populære platforme, såsom Polkadot , Substrate og Avalanche, og understøtter en “decentraliseret datatjeneste” med et let ‘Hero Course’, der guider brugerne gennem hvert eneste trin i opbygningsprocessen af deres dApps – intet behov for komplekse backend-systemer her.

Gå derfor ikke glip af denne utrolige ressource.

SubQuerys kommende ICO repræsenterer en spændende mulighed for investorerne til at komme foran alle de andre og købe tokens, før projektet når sit potentiale.

Lige under 9% af SubQuerys samlede forsyning er på højkant, hvor USDC accepteres som betaling til en fast sats på $0,0275 pr. token – så gå ikke glip af denne enestående chance for at komme ombord tidligt.

8. SeaCoast (COAST)

SeaCoast revolutionerer selve kryptovaluta platformene, og tilbyder brugerne mere end blot en udveksling af digitale aktiver.

Dette næste generations netværk ønsker at ‘tokenisere kysten’ ved at give indsigt i nogle af naturens mest maleriske regioner – herunder viden relateret til vores kyster og oceaner.

Ved at dele geotagget indhold med de andre medlemmer kan brugerne blive belønnet i $COAST-tokens, som derefter ‘forankres’ i SeaCoast-fonden for at give ekstra fordele. Med en så bred vifte af anvendelsesområder, så kunne SeaCoast blive en af kryptovalutaernes hidtil hotteste projekter.

Kom ind på stueetagen af SeaCoasts ambitiøse projekt. Ved at deltage i deres kommende ICO for så lidt som €100 ($102), så kan investorerne nu modtage eksklusive NFT’er, samt have en chance for at blive en del af dette digitale økosystem, der først forventes færdigt i 2025.

Gør dig klar til at starte din kryptovaluta rejse – tilmeld dig nu.

9. Social Service (SSE)

Social Service leverer økonomisk frihed til hele verden og er et banebrydende kryptovaluta projekt, der vil kunne revolutionere selve den måde, som vi bruger P2P-tjenesterne og blockchain-teknologien på.

Platformen ser ud til at bygge bro mellem sociale netværk med ressourcedelingsprojekter, der giver ‘gensidigt fordelagtige muligheder’ uden pengetransaktioner.

Grundet sin decentraliserede struktur, der tillader brug i ethvert land rundt om på kloden, så lanceres den snart – først via ‘Pre-ICO’ i år, før den træder ind i fuldt ICO-territorium i løbet af 2023.

Plus de kommende måneder vil være vidne til en betaversion af deres app, der er klar til at blive lanceret i forbindelse med næste års officielle udgivelse – alt dette kunne derfor være et kæmpe spring fremad i selve vores tilgang til økonomi?

Med kun et par uger tilbage til at drage fordel af præ-ICO-fasen, så er der allerede købt over 108.000 $SSE-tokens til Social Service-økosystemet.

Dette unikke projekt har endnu ikke afsløret alle dets detaljer, men det er bestemt værd at holde øje med, når vi går ind i 2023 – med andre ord en ICO, som du ikke ønsker at gå glip af.

10. Mavia (MAVIA)

Spillere, gør jer klar til at træde ind i en verden som du aldrig har set før. Mavia er det kommende AAA ‘blockchain-baserede builder’-spil i 2022.

Spillerne kan her skabe deres egne baser i spillet og erobre andre baser via strategisk krigsførelse, der er inspireret af Command & Conquer.

De vindende spillere vil kunne optjene $RUBY – Mavias revolutionerende originale token, der belønner brugerne for dygtigt spil, samt giver dem forskellige opgraderinger og udfordringer i selve spillet.

Derudover kan de bruge tokenet i selve metaverset, hvilket gør dette til en af de mest alsidige digitale valutaer, der er tilgængelige i dag.

Mavia vinder hurtigt terræn efterhånden som forventningen til deres lancering i 4. kvartal 2022 vokser. Med en integreret NFT-markedsplads og muligheden for at streame live-kampe har de lovet at levere en enestående oplevelse, der helt sikkert vil forbløffe mange, når den rammer markedet .

Om blot et par uger åbner Mavia for sit token-salg plus et virtuelt salg af jordlodder – så sørg for at du ikke går glip af denne unikke mulighed.

Hvad er en ICO?

At investere i en ICO er en unik mulighed for at få adgang til det før-børsnoterede salg af kryptovalutaer. I modsætning til børsnoteringer, som tilbyder aktier i virksomheder, der bliver børsnoterede, så modtager de, der investerer i ICO’er i stedet digitale tokens.

2022 vil være et afgørende år for disse investorer, da de har brug for projekter, der løser de mest presserende problemer og beviser, at deres potentielle afkast er det hele værd – og således forvandle gode ideer til gode investeringer.

Den nye verden af ICO-kryptovaluta tilbyder både spænding og innovation, idet en lang række projekter forbliver frie for de traditionelle regler. Dette kunne være et attraktivt perspektiv for især iværksættere, som ellers kunne være blevet hindret af de mange komplekse bureaukratiske krav.

Hvordan fungerer ICO’er?

ICO’er vokser i popularitet som en innovativ ny måde at finansiere i projekter på. I stedet for at stole på bankerne eller de andre traditionelle metoder, så kan enhver med den rette teknologi og ekspertise udvikle deres egen ICO-struktur – hvad enten det drejer sig om ubegrænsede forsyninger, begrænsede grænser eller andet i denne stil.

De tre hovedstrukturer hos ICO’erne er:

Fastsat token pris + begrænset forsyning

Variabel token pris + begrænset forsyning

Fastsat token pris + Variabel forsyning

For at disse initiativer skal lykkes, så har de naturligvis brug for investorer, så god markedsføring bliver også en nøglefaktor; fra samarbejder med de førende ICO-bureauer hele vejen til engagementet på de sociale medier.

Er du interesseret i at investere i en up-and-coming kryptovaluta? Processen er nem. Det eneste du skal gøre er at finde et projekt, der passer til dine mål, tilmelde dig på projektets hjemmeside og købe tokens gennem dets børs. Så snart disse er erhvervet, så skal du opbevare dem sikkert i en kryptovaluta wallet, indtil den er sat til salg – og så skal du ellers bare gøre dig klar til nogle af de potentielle markedsmuligheder.

Sådan finder du de nye kommende ICO’er

Kryptovaluta investeringerne blomstrer i disse år, hvilket gør det nemmere end nogensinde før for investorerne at opdage potentielle nye ICO’er.

Uanset om du er en nybegynder eller en veteraninvestor, så findes der adskillige metoder til at identificere den næste store kryptovaluta mulighed – fra at holde øje med blogindlæg og forummer til at deltage i begivenheder.

Uanset hvad din strategi end måtte være, så har det aldrig været mere tilgængeligt at finde de kommende token-salg.

Brug de sociale medier: Kryptovaluta fanatikerne er velsignet med et væld af ressourcer til at informere sig selv om deres investeringer. Twitter og Reddit tilbyder uovertrufne realtidsopdateringer om nye projekter, mens YouTube-kanaler tilbyder engagerende og objektive diskussioner omkring de kommende kryptovaluta initial coin offerings (ICO’er). At holde fingeren på pulsen er afgørende for enhver kryptovaluta investor.

Hold styr på dine investeringer med en ICO-kalender: CoinMarketCaps ICO-kalender giver et spændende indblik i fremtiden indenfor kryptovaluta finansiering. De giver et omfattende overblik over de kommende ICO’er, herunder deres forventede lancerings- og afslutningsdatoer samt hvert eneste projekts finansieringsmål. Investeringer via ICO’er kræver omhyggelig research – men med dette værdifulde værktøj til rådighed, så vil du nu være klar til at træffe velinformerede beslutninger om, hvilke projekter der fortjener din opmærksomhed.

ICO-platforme: Hvis du er interesseret i at investere i ICO’er og IDO’er, så er der masser af ressourcer til rådighed. De specifikke hjemmesider giver dig information om de muligheder de tilbyder, samt udfører grundige KYC-tjek for at give potentielle investeringer vurderinger baseret på deres forventede succesrate.

Er nye ICO-mønter en god investering?

Kryptovaluta forsalg og ICO’er kan være en del af en investors portefølje, men er de virkelig risikoen værd? Før du beslutter dig for at hoppe med på vognen med de digitale valutaer, så skal du dog overveje disse faktorer: potentielt afkast, juridisk beskyttelse og gennemsigtighed. Med en gennemtænkt analyse kan du måske finde dig selv på forkant med nogle lukrative investeringsmuligheder.

Adgang til nye og spændende anvendelsesområder

Investering i ICO’er kan hjælpe kyndige investorer med at få adgang til værdifulde tokens, der har potentialet til at revolutionere kryptovaluta markedet. Et fremragende eksempel på dette er Battle Infinitys ambitiøse projekt, som forsøger at forene seks imponerende ideer i et enkelt metavers-drevet økosystem – noget ingen anden blockchain endnu har opnået.

Potentiale for stort afkast

ICO’er tilbyder investorerne en unik mulighed med potentialet til at høste enorme belønninger, hvis deres valgte projekt bliver en succes. Disse investeringer koster kun en brøkdel af, hvad der vil være muligt i fremtiden, og gør dem tilgængelige for næsten alle, der ønsker at tilføje noget krydderi og økonomisk gevinst til deres portefølje.

Kryptovaluta tokens giver investorerne en chance for at komme ind på stueetagen af nogle potentielt lukrative projekter. EOS er et casestudie, der viser hvad der er muligt, når det kommer til afkast – deres 2017 ICO så de tidlige investorer firedoble deres penge indenfor tolv måneder.

Skab en passiv indkomst

Kryptovaluta verdenen har aldrig været så lukrativ som lige nu. Uanset om det er gennem staking, yield farming eller passiv beskatning af belønninger på ‘statiske’ projekter, så kan investorer nu hente regelmæssige indkomststrømme ved udelukkende at holde på tokens. Og med mange ICO-mønter, der også tilbyder spændende P2E (player-to-entity)-spilmuligheder, der giver endnu mere generøse afkast – så er der ikke noget bedre tidspunkt end lige nu til at deltage i den digitale valutarevolution og begynde at indkassere din profit.

De bedste kommende ICO’er – afsluttende tanker

Idet investorerne ser ud til at holde et skarpt øje med markedet, så ser 2022 ud til at blive et interessant år med hensyn til ICO’erne. Blandt de ti fremragende projekter, der blev annonceret i denne uge, så finder man Metacade – som allerede har skabt bølger blandt de tidlige brugere og lover at give spændende muligheder til dem, der er villige til at tage risikoen.