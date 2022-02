Det ser ud til at der kommer en masse kryptovalutaer ud næsten hver dag. Men i de seneste måneder har blockchain-gaming-tokens tiltrukket sig opmærksomhed fra mange investorer, og det er der god grund til. Her er hvorfor:

Blockchain-spil kommer til at blive enormt i de kommende år, og dem, der kommer tidligt ind, vil få gavn af det.

Med den kommende vækst af metaverset har blockchain-gaming-tokens potentialet til at blive hotte.

En stor del af disse tokens har også en tendens til at være mønter med lavt mikrocap med potentiale til at udvide sig hurtigt.

For investorer, der leder efter den næste store mønt i blockchain-spilområdet, er her et par mønter at overveje:

Polygon (MATIC)

Nu er Polygon (MATIC) ikke et spil-token, men den måde, hvorpå kæden positionerer sig for at drage fordel af spilverdenen, er interessant. Polygon-fonden har for eksempel foretaget flere investeringer i metaverse- og blockchain-spilprojekter.

Datakilde: Tradingview

Vi forventer også, at kæden vil se en stor andel af blockchain-spil komme til den mere end nogen anden blockchain. Dette positionerer MATIC til at vinde stort, hvis blockchain-spil eksploderer.

Atlantis World (ATIS)

Atlantis World (ATIS) er en kommende web 3.0 social metaverse, der inkorporerer forskellige aspekter af blockchain-spil i sit system. Platformen vil begynde beta-testning i februar 2022 med håb om at blive lanceret et par uger senere. Dens indfødte utility token vil blive kendt som ATIS og kan også bruges til at satse. Spillet er bygget på Solana (SOL).

League of Kingdoms