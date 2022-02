De bedste kryptovalutaer at investere i med $1000

Der er meget du kan gøre med $1000. Men hvad nu hvis du kunne placere det i et kryptoaktiv og se det vokse 10x, 50x eller endda 100x. Vi har set dette ske på kryptomarkedet så mange gange. Men det hele handler om at vælge den rigtige mønt. Her er en liste over vigtige overvejelser.

Den mønt, du køber, bør være relativt ny på markedet, men med anstændige underliggende fundamentals.

Men hvis det ikke er nyt, så fokuser på de aktiver, der for nylig er dykket i deres pris for et få et godt afkast.

Disse skal også være tokens, der stadig har lavere markedsværdier, så der er plads til vækst.

Hvis du har $1000 til at investere, bør følgende kryptoaktiver give anstændige afkast i det lange løb.

Dogecoin (DOGE)

En ting, vi ved om meme-mønter, er, at de kan være vilde. Selvom dette gør dem risikable, betyder det også, at potentialet for at opnå ordentlige afkast er meget højt.

Datakilde: Tradingview

Lige nu har de fleste meme-mønter, inklusive DOGE , nået bunden, og som sådan kan du købe disse dyk og ride den opadgående restitution. I skrivende stund handlede DOGE til $0,1584.

Hex (HEX)

Hex (HEX) er et ERC20-token designet til at fungere som værdilager for folk, der ønsker at investere i krypto. I perioder med markedsvolatilitet og usikkerhed kan disse typer mønter være ganske uvurderlige. Det, der gør HEX til en så god mulighed, er, at den har en markedsværdi på omkring $37 millioner. Det betyder, at den faktisk kan stige til himlen på ingen tid.

Osmose (OSMO)