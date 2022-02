De bedste kryptovalutaer at købe for en nem passiv indkomst

Der er mange måder at tjene penge på på kryptomarkedet. Men de fleste af disse måder kræver, at du er en aktiv investor, der dagligt kigger på diagrammer og foretager bevægelser. Men det er også muligt at have passiv indkomst i krypto, og her er hvordan:

Du kan satse på visse kryptoaktiver og tjene et årligt afkast på et sted mellem 10 og 25%.

Du vil også finde chancer for at finansiere nye projekter i krypto og tjene nogle tidlige investorbelønninger.

NFT'er, som er ret nye, giver dig også chancen for at tjene lidt passiv indkomst, uanset hvor du er.

Hvis du har ledt efter måder at tjene nogle ekstra penge på med krypto, er følgende mønter perfekte:

Compound Finance (COMP)

En af de nemmeste måder at tjene passiv indkomst på i krypto er at låne dine digitale aktiver mod en lille rente. Nu kan dette føles som en meget kompleks proces, men bare rolig. Compound (COMP) er her for at sikre, at du har det let.

Datakilde: Tradingview

Platformen giver dig simpelthen de værktøjer, du skal bruge for at sprede din kapital og tjene ordentlige renter på den. Faktisk er der allerede investeret kapital for over 11 milliarder dollars.

Celsius Network (CEL)

Celsius Network (CEL) er en af de bedste mønter til at satse. Bevis for indsatsblokke er nu meget almindelige, og ejere af kryptoaktiver kan tjene belønninger ved at verificere blockchain-transaktioner. Dette kaldes staking og med Celsius kan du faktisk tjene op til 20% afkast hvert år.

SwissBorg (CHSB)