De Bedste Metaverse Krypto Projekter i 2023 at Investere i

Da verdens mest populære sociale medieplatform Facebook omdøbte sig selv til Meta , og dermed trådte ind i metaverse sfæren, så signalerede dette et stort skift i retning af en metavers-centreret fremtid.

Siden da har metaversets popularitet udviklet sig til at blive en mulighed med et fantastisk potentiale. Med fremskridtet af Web3 , så ændrer internettets landskab sig i disse år på dramatisk vis, og metaverset vokser uden tvivl med.

Metaverset forventes at overgå 50 millioner brugere i 2025, hvor NFT-transaktioner indenfor metaverset vil stige fra 600.000 i 2022 til over 9 millioner i 2027, hvilket betyder, at metaverset fremstår som klart en af de bedste investeringsmuligheder derude, og kommer med en række af de bedste metaverse krypto projekter, der alle stiger på ranglisten lige nu.

De Bedste Metaverse Krypto Projekter i 2023

2023 tegner sig til at blive et mindeværdigt år i forbindelse med udviklingen af metaverset , hvor der er adskillige projekter, forbedringer og ideer, der danner fundamentet for hvad der vil udgøre selve byggestenene i internettets fremtid.

Nogle af de bedste metaverse krypto projekter i 2023 og i fremtiden omfatter:

Metacade (MCADE) – Fællesskabs Organiseret GameFi Hub Decrentraland (MANA) – Virtuel Land Builder The SandBox (SAND) – Virtuel Gaming Verden Pavia (PAVIA) – Gaming World Builder Ertha (ERTHA) – Plot Baseret Gaming Verden Solice (SLC) – VR Gaming System Wizardia (WZRD) – Play2Earn RPG Axie Infinity (AXS) – NFT Baseret Blockchain Drevet Spil

De Bedste Metaverse Krypto Projekt Anmeldelser

Metaverse Play to Earn-projekter har det fælles træk, at de alle er virtuelle verdener baseret på blockchains og alle bruger tokens, som deres spillerbase kan købe eller potentielt optjene som digitale aktiver. Disse digitale aktiver har en værdi, der afspejler projektets størrelse, anvendelighed og popularitet, hvor de mere populære tokens vil have en højere værdi. I denne guide vil vi diskutere forskellene mellem disse projekter, og hvilke projekter har de bedste muligheder for at opnå størst værdi indenfor GameFi-metaverset.

1. Metacade (MCADE) – Topper Listen, Fællesskabs Organiseret GameFi Hub

Et af de bedste metaverse kryptovaluta projekter at investere i lige nu er den virtuelle fællesskabs hub, Metacade . Metacade vil, som navnet antyder, være en 100% decentraliseret metaverse arkade med en række Play to Earn-spil, der er udviklet til og valgt af platformens fællesskab.

I dens forsøg på at være et rum, hvor spillerne kan lære alt om GameFi, chatte i realtid om de mest populære spil, skrive anmeldelser og stemme om, hvilke spiludviklere der vil modtage tilskud til at gøre deres ideer til virkelighed, så er platformen ved at udvikle sig til at tage pladsen som den ultimative GameFi-destination i metaverset.

Metacade er et af de seneste metaverse krypto projekter, men ser ikke desto mindre ud til at have en faktisk anvendelse, der understøtter platformens koncept. Ved at fokusere på at eliminere barrieren mellem spillerne og udviklerne, samt ved at offentliggøre resultaterne i dens arkade bibliotek – så forsøger Metacade at dominere fremtiden indenfor branchen.

Idet platformens presale stadig er i beta fasen – og således stadig undervejs, så er vi vidne til en potentiel jackpot under opbygning, der fremstår som en af de bedste muligheder lige nu. Andre metaverse kryptovaluta projekter har allerede taget fart, men hvis du vil med fra begyndelsen af det næste store projekt for derved at komme ind i metaverset, så skal du ikke lede længere end Metacade.

>>> Du kan deltage i Metacades presale her <<<

2. Decrentraland (MANA) – Virtuelle Land Builders slutter sig sammen!

Decentraland , der blev lanceret for offentligheden i 2020 sælger – hvis du ikke havde gættet det ud fra navnet – decentraliserede jordlodder i en delt virtuel verden. Brugerne kan her udforske, spille spil, interagere med de andre brugere og købe og sælge digital ejendom i Decentraland-universet. Brugerne skal købe MANA-tokenet, der bruges som valuta i spillet til at købe jordlodder og andre virtuelle varer og tjenester.

Som et tilpasseligt virtuelt rum, så er hovedtrækket ved Decentraland brugernes mulighed for at skabe deres egen tilpassede oplevelse indenfor deres købte jordlod. Dette inkluderer en række unikke navne og wearables til brugernes avatarer, som også kan handles indbyrdes mellem brugere eller købes og sælges med MANA-tokenet. Decentraland er siden platformens lancering blevet et af de bedste metaverse kryptovaluta projekter, selvom det daglige brugertal dog er faldet kraftigt, hvilket får nogle til at stille spørgsmålstegn ved værdien af platformens temmelig dyre jordlodder .

3. The SandBox (SAND) – Virtuel Gaming Verden Med VR Elementer

Det næste top metaverse kryptovaluta projekt er The Sandbox , der er en virtuel spilverden bygget på Ethereum blockchainen, hvor brugerne kan eje, skabe, styre, spille og tjene penge via deres færdigheder i spillet. På samme måde som Decentraland, så kan The Sandbox brugerne købe virtuelle jordlodder med platformens token – SAND. De kan derefter bruge et af tre integrerede produkter til enten at skabe og animere 3D-objekter, uploade og sælge deres kreationer på en virtuel markedsplads eller bygge deres egne 3D-spil.

Ligesom Metacade har The Sandbox forsøgt at lægge kontrollen over deres spil direkte i hænderne på deres brugere – i stedet for store spilstudier. Denne magtoverførsels succes vil være byggestenen for de nye metaverse rum, såsom Metacade, som kan undgå de op- og nedture, som The Sandbox har været igennem.

Nu hvor mange kryptovalutaer forsøger at komme sig over kryptokrakket fra 2022, så har tokens relateret til virtuelle spil såsom The Sandbox faldet meget i forhold til deres tidligere højdepunkter, idet brugerne kæmper for at retfærdiggøre de priser, som The Sandbox og andre oplevede før krakket.

4. Pavia (PAVIA) – Næste Generations Gaming World Builder

Pavia er en anden virtuel verdensbygger på Cardano blockchainen, som kan prale af en mere miljøvenlig kryptovaluta end Ethereum. Ligesom hos Decentraland og The Sandbox, så køber brugerne virtuelle grunde, som de derefter kan bygge på. Brugerne opretter unikke avatarer, der kan interagere med de andre brugeres avatarer i forbindelse med at købe og sælge deres virtuelle kreationer eller for at leje deres grunde ud i bytte for PAVIA-tokenet.

Som en relativ ny spiller indenfor i metaverset, så er Pavia grundene meget billigere end Decentraland eller The Sandbox, og mange aspekter af spillet er stadig under udvikling. Idet spillet først blev udgivet i januar 2022, så har Pavia endnu ikke oplevet værdien af deres tokens falde så voldsomt som nogle af de andre projekter, selvom projektet stadig er faldet fra dets højdepunkt på næsten $0,09 til omkring $0,01.

Tidspunktet for lanceringen af Pavia lige før kryptokrakket viser, hvordan nye metaverse kryptovaluta projekter som Metacade kan opnå succes ved at blive lanceret lige efter krakket. Mens mange tokens har mistet helt op til 99% af deres værdi på grund af krakket, så kan deprojketer, der lanceres efter krakket, drage fordel af klimaet og konstant at stige i værdi.

5. Ertha (ERTHA) – Plot Baseret Gaming Verden

Ligesom de virtuelle verdensbyggere Decentraland og The Sandbox, så er Ertha et metaverse kryptovaluta projekt, hvor brugerne kan bygge og skabe på deres eget virtuelle jordlod. I modsætning til de andre verdensbyggere derude, så har Ertha dog et plot i spillet. I dette plot er menneskeheden på randen til at uddø efter en klima dommedag, hvor brugerne skal genopbygge verden fra bunden af. Denne unikke kombination af virtuel skabelse og plot gør Ertha til et af de bedste kryptovaluta metaverse projekter i 2023.

Projektet deler visse ligheder med nogle af de andre decentraliserede virtuelle platforme, såsom dets eget valuta token (ERTHA), såvel som muligheden til at udforske, skabe og købe og sælge deres kreationer i bytte for ERTHA-tokens. Plottet gør spillet mere målrettet end de spil, hvor der ikke er noget plot, og skabelsen handler ikke om andet end blot at skabe. Desværre for Ertha blev projektet også offer for dårlig timing, idet det blev lanceret lige før kryptokrakket, som totalskadede dets tokens værdi. Det er dog stadig et eksempel på, hvordan nye metaverse projekter med et stærkt fokus kan blive mere succesfulde end dem, der mangler dette fokus.

6. Solice (SLC) – Et VR Gaming System Bygget på Blockchain

Solice , der kører på Solana blockchainen, er det første virtual reality gaming metaverse på tværs af de forskellige platforme. Derfor giver dette brugerne den unikke mulighed for at spille Play to Earn i en samlet VR-verden. Pointen adskiller sig ikke meget fra nogle af andre åbne andre decentraliserede verdensbyggere, såsom Decrentraland og The Sandbox. Du køber stadig jordlodder med deres valuta token (SLC), og herefter vil du kunne bygge, spille og socialisere med de andre brugere, idet du har mulighed for at købe og sælge virtuelle varer. Forskellen er dog, at alt dette udføres i en VR-verden.

Fordelen er, at du kan få en mere fordybende oplevelse indenfor dette førende kryptovaluta metaverse projekt, hvor du kan gå på opdagelse i en 100% virtuel verden på en lang række andre måder end du ville kunne i den fysiske verden. Ulempen er dog, at du skal bruge et VR-headset, som ofte vil koste adskillige hundrede , hvis ikke tusindvis af dollars. Dette gør Solice til en unik, men dyr rejse ind i det virtuelle metaverse.

7. Wizardia (WZRD) – Play2Earn RPG Fantasy og Magi

Wizardia er en play to earn RPG (rollespil), hvor brugerne indsamler NFT’er i et plotbaseret metaverse kryptovaluta projekt. Formålet er at skabe din karakter, og så opgradere den og dit udstyr, mens du forsøger at blive den ultimative troldmand. Spillet leverer ikke blot på en smuk visuel stil, men også fede PvP- og PvE-kampe, hvor brugerne skal bruge både strategi og styrke til at klatre op på ranglisten for at blive spillets bedste troldmænd.

Som et plotbaseret RPG tilbyder Wizardia en målbaseret virtuel verden, som ofte vil være mere attraktiv end de simple metaverse verdensbyggere. Projektets valuta token (WZRD) kan ligesom de andre tokens bruges til at købe, sælge og opgradere både din avatar og dit udstyr, så du kan tjene flere penge, mens du spiller. Desværre har Wizardia tokenet, ligesom nogle andre på denne liste, mistet en enorm værdi siden kryptokrakket og er ikke i nærheden af at vende tilbage til dets tidligere niveauer, alt imens priserne i spillet justeres.

8. Axie Infinity (AXS) – NFT Baseret Blockchain Drevet Spil

Hvis du er bekendt med Pokemon, så er du sikker på at kunne forstå et andet af de bedste metaverse projekter – nemlig Axie Infinity . Dette er et blockchain-drevet online computer spil, der er udviklet af Sky Studios. Axie Infinity kombinerer Pokemons gameplay med Play to Earn, så man kan tjene valuta til andre metaverse-spil. Ved at bruge valuta tokenet AXS, så kan brugerne købe og indsamle axolotl inspirerede væsner, der kærligt omtales som Axies. Spillerne udvikler derefter deres Axies, hvorefter de kæmper mod de andre brugeres Axies. Spillerne kan også købe, sælge eller bytte dem med de andre brugere mod et transaktionsgebyr, der opkræves af studiet.

Axie Infinity kombinerer det unikke ved en væsencentreret verden med play to earn muligheder. Desværre er spillets ekstreme popularitet faldet markant, ligesom værdien af deres tokens er faldet siden 2022-krakket. Alligevel demonstrerer den resterende værdi af deres token, hvordan et fokuseret, fællesskabsbaseret metaverse kryptovaluta projekt kan lykkes i et kryptovaluta univers, der er ved at rejse sig igen efter et krak.

Rigeligt med Investeringsmuligheder i 2023

Med fremmarchen af Web3, så burde de førende metaverse kryptovaluta projekter fortsætte med at se deres popularitet og succes stige, når vi træder ind i 2023. Nogle af disse har allerede etableret sig i metaverset, hvorimod andre er lige begyndt at repræsentere gode investeringsmuligheder.

Efterhånden som nye metaverse kryptovaluta projekter som Metacade kommer til deres ret efter at have undgået kryptokrakket, så er de nu klar til at opleve store gevinster, idet GameFi-branchen forventes at blive den næste Apple eller Amazon med hensyn til rækkevidde. Med udgangspunkt i succesen hos de tidligere metaverse-projekter, så ser Metacade ud til at opfylde alle krav for at overgå andre, mere begrænsede projekter i forhold til at blive en af bedste investeringer i 2023, og udgør således en mulighed, som du bestemt ikke bør gå glip af.

Derudover er Metacade endda i presale lige nu – med 1,4 milliarder MCADE-tokens (70% af det samlede udbud), der sælges fordelt udover 9 stadier, og en stigning i token-prisen, efterhånden som hver fase gennemføres. Lige nu er der et forbløffende godt early bird-tilbud på 125MCADE til blot $1, der dog vil falde meget til kun 50MCADE for $1 ved 8. etape, så tiden er af afgørende betydning, hvis du virkelig ønsker at tjene penge i 2023!