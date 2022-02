De bedste nye mønter at købe i februar, der kan vokse 100x i år

Med kryptoer kan man tjene formuer fra den ene dag til den anden. Vi så det sidste år, og vi vil se det igen i 2022. Nøglen er dog at komme i gang med disse spændende projekter så tidligt som muligt. På den måde kommer du til at ride det opadgående momentum, mens du smiler hele vejen til banken. Her er et kriterium for at vælge lovende projekter:

Sørg altid for, at mønten er understøttet af meget anstændige fundamentals og ikke kun varm luft og hype.

Få helst mønter, der endnu ikke er noteret på nogle af de førende børser i verden.

Til sidst skal du blot følge buzzen og spændingen omkring disse projekter for at se, om de er ægte eller ej.

Efter en trist januar for kryptoinvestorer, er der dog håb. Her er to varme krypto-projekter at købe i februar.

Synthetix (SNX)

Synthetix (SNX) er en Ethereum-baseret DeFi-protokol designet til at tilbyde automatiserede bankfunktioner. Platformen bruger smarte kontrakter. Det, der dog gør Synthetix (SNX) til et så fremragende projekt, er, at det kan udstede en række syntetiske digitale aktiver, der kan handles og opbevares på blockchain.

Datakilde: Tradingview.com

Disse syntetiske aktiver ligner mere derivater baseret på virkelige aktiver som aktier. Så du kommer til at handle med en bred vifte af finansielle markeder ved hjælp af avanceret blockchain-teknologi. Faktisk er synthetix (SNX) er et af de mest interessante og innovative projekter på markedet lige nu.

Pulse X

Pulse X er en Uniswap (UNI) gaffel designet til at give PulseChain-brugere nok likviditet og en fantastisk handelsoplevelse. Det er vigtigt at bemærke, at både Pulse X og PulseChain alle er projekter under udvikling.

Håbet er at have begge kørende på samme tid, men vi forventer, at PulseChain Mainnet starter driften enten i denne måned eller i begyndelsen af marts. Der er også allerede stor interesse for disse projekter, og de ser ud til at have et anstændigt potentiale for utrolige afkast.