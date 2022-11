Decentraland er den hurtigst voksende kryptovaluta – eToro

Vigtigste konklusioner

Decentraland har tilføjet flere indehavere end noget andet token siden sidste år, og er steget med 469% ifølge eToro

Top 3 omfatter MANA (metaverse), SHIBA (meme) og ENJ (gaming)

Bitcoin er den mest populære kryptovaluta efter at have skubbet sidste års vinder Cardano ned på andenpladsen

Shiba oplevede den største stigning med et spring fra den 16 mest til 6 mest populære kryptovaluta blandt eToro-investorerne

Priserne på kryptovaluta markederne er kun gået én vej i år – nedad.

Men på trods af blodbadet, så vil du så snart du zoomer ud og overvejer antallet af investorer, der er strømmet ind i rummet i de seneste år, bemærke at udbredelsen er steget markant.

Ved at gennemse tallene fra eToro, så vurderede vi derfor, hvilke mønter der er vokset mest i popularitet hos kryptovaluta investorerne i år.

Decentraland er den hurtigst voksende kryptovaluta

Hvis man kigger på væksten i investorer i sammenligning med samme tidspunkt sidste år, så finder man en bred vifte af mønttyper i top 10.

Øverst på listen er metaverse tokenet Decentraland, der oplevede en stigning på utrolige 437% i indehavere på eToro i sammenligning med 3. kvartal sidste år.

Metaverse-tokenet har oplevet en rutsjebanetur i samme tidsrum. Efter at have handlet til $0.78 på dette tidspunkt sidste år, så skød tokenet opad til $5.48 før det igen vendte tilbage til jorden for at handle til $0.70 – hvilket er mindre end for et år siden.

Væksten i indehavere vil være gode nyheder, idet Decentraland fortsætter med at bygge sin virtual reality blockchain-verden. Dette kom også indblandet i en historie om, hvor lavt dets brugerantal var i sidste måned, men rapporten viste sig dog at være misvisende.

Decentraland handler stadig som en af de 50 bedste kryptovalutaer til en markedsværdi på mere end $1 milliard, men har dog flere og flere rivaler indenfor dette område, hvilket vil gøre det rigtigt interessant at holde øje med Decentraland fremover.

Til næsten ingens overraskelse, så ligger SHIBA på andenpladsen med en kraftig vækst på 269% i indehavere i sammenligning med den samme tid sidste år. Dogecoin-alternativet tog kryptovaluta verdenen med storm i år, og kunne melde om helt uhyrlige gevinster.

Ved at bryde forbi en markedsværdi på $41 milliarder på sit højeste, så befinder SHIBA sig nu 87% fra dette niveau. Med en vækst på 269% i nye brugere, der holder på hunde-tokenet i forhold til sidste år, så er det fristende at spekulere over, hvor mange af disse efternølere, der er solidt plantet i minus.

Blockchain gaming tokenet Enjin fuldender top 3 listen. Måske er der ikke noget, der opsummerer den brede rækkevidde af krypto mere end de tre mest populære kryptovalutaer i det seneste år, som indtager de kontrastfyldte områder som værende et metaverse-token, et meme og et gaming-token.

Shiba oplevede den største stigning

Hvis man ser man på kryptovalutaernes samlede antal brugere, så ligger Bitcoin ikke overraskende øverst på listen. Den originale kryptovaluta lå faktisk nummer to på eToro sidste år, og lige bag Cardano, som kan prale af et notorisk passioneret fællesskab.

Ethereum lander på tredjepladsen, men det er virkelig Shibas spring, der er det mest bemærkelsesværdige i sammenligning med sidste år. Meme-tokenet lå på en sekstendeplads i tredje kvartal af 2021, men ligger nu på en sjetteplads – blot én plads efter den berømte Dogecoin . Prøv bare at forestille dig, hvis du havde forudsagt dette sidste år.

Afsluttende tanker

Det har tydeligvis været et voldsomt år for kryptovalutaerne. Makromiljøet er det værste, det har været i den korte tid, som kryptovalutaerne har eksisteret – husk, at Satoshi lancerede Bitcoin så sent som 2009.

Ovenstående tal er med til at vise, at når man zoomer ud og ser på de underliggende fundamentale faktorer, så er den langsigtede bane for kryptovalutaerne stadig opadgående. Ganske vist er der masser af tokens, der kollapser i retning af et nul, men der er til gengæld også projekter med tusindvis af investorer, som knap nok eksisterede sidste år.