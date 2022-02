Hvis du leder efter de to største metaverse og play-to-earn platforme, så må det være Decentraland og The Sandbox. Men hvilken er en bedre investering? Begge er oprettet på Ethereum-netværket.

Decentraland blev udviklet i 2017 af Esteban Ordano og Ariel Meilich som en virtuel platform til at skabe og tjene penge på applikationer og indhold. Den er drevet af tre aktiver – MANA, LAND og WEAR. Det er den første blockchain-metaverse, der drives af en DAO. CoinFund, FBG Capital og Digital Currency Group er nogle af med bemærkelsesværdige investorer bortset fra de partnerskaber, de har med blandt andre Samsung, Polygon og Cyberpunk.

Sandbox-metaverset blev frigivet til offentligheden i november 2021 under Arthur Madrid og Sebastien Borgat. Den har fire tokens – SAND, LAND, ASSET og GAMES. Det bakkes op af et af de største investeringsselskaber, SoftBank. Det har til formål at gøre blockchain-spil populært.

Mens MANA er et ERC-20-token, der skal brændes for at købe LAND på Decentraland, er SAND et værktøjstoken, der bruges til at udføre transaktioner på The Sandbox. Begge arbejder på proof-of-stake konsensusmetoden. Selvom The Sandbox har planer om at etablere en DAO, hvor SAND fungerer som et governance-token, er det endnu ikke implementeret.

Decentraland har 90.601 grunde, mens The Sandbox har over 160.000 land-parceller. Mens LAND'er er ERC-721-standarden, bruger The Sandbox også ERC-1155. LAND kan danne individuelle grunde, godser og distrikter i begge metaverser undtagen pladser, som kun eksisterer i Decentraland.

SAND sælger for $4,07 lige nu med en markedsværdi på $3,7 milliarder, mens MANA koster $2,55 nu med en markedsværdi på $3,86 milliarder. Selvom dette indebærer, at folk investerer i MANA over SAND, er Decentraland mindre en spilleplatform end The Sandbox. Dette kan skubbe folk til The Sandbox i det lange løb. Decentraland er også decentraliseret, men dette vil ændre sig, når The Sandbox implementerer sin DAO.

I november 2021 toppede begge tokens ved henholdsvis $8,40 og $5,85, før de blev afviklet til deres nuværende priser. Selvom de begge ligner hinanden i næsten enhver henseende, er SAND den bedste investering i det lange løb. Hvis du er investeret i metavers og play-to-earn, så skaf dig noget SAND. Men hvis du er en investor, bør du foretage ordentlig research og handle klogt.