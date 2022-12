Decentraland Prisprognose: Derfor ser Metacade (MCADE) ud til at blive den Største Stjerne i Metaverset i 2023

Kapløbet er i gang om, hvilket metaverse-projekt, der vil ende på toppen, og ikke mindst, hvilken mønt der vil give investorerne det største afkast i 2023. Decentraland har haft et forspring i sammenligning med de andre platforme i branchen, men kan dets MANA-token forblive foran de bedste nye spillere i det næste år? Et kig på en række af de store kommende bevægelser på dette marked viser, at Metacade og dens MCADE-mønt spås at overgå Decentraland prognosen.

Hvad gør MANA-mønten?

For at kunne forstå Decentralands prognose for 2023, og hvorfor Metacade ser ud til at præstere stærkere, så er det vigtigt først at forstå, hvad MANA-tokenet rent faktisk går ud på. Dette er den originale valuta på Decentraland platformen, og er et Ethereum-baseret token.

Det bruges til at betale for varer og tjenester i spillet, men det skuffende lave antal aktive brugere har fået spillets fremskridt til at gå i stå. Dette har spillet en rolle i tokenets dårlige præstationer i 2022, idet tokenet faldt fra sit højdepunkt i december 2021 på $5 til omkring $0,60.

Hvad er Metacade?

Metacade-platformen leverer en fuld arkade med et retrospil til metaverset i stedet for blot at fokusere på et enkelt spil. Faktisk er projektets endelige mål at være one-stop hub for alt relateret til Web3-spil. Mere specifikt vil Metacade være en central node indenfor P2E-spil.

Metacade vil være fokuseret på at opbygge et spilfællesskab. Metacade har til formål at være et sted, hvor spillerne og designerne kan mødes for at nyde deres fælles passion, og spille, teste og anmelde spil på en måde, som alle vil nyde godt af. Oven i dette vil Metacade hjælpe udviklerne med at udvikle deres spil, hvilket vil ske gennem Metagrants, fællesskabsstøtte og en hel pulje af test-spillere. Dette betyder, at brugerne virkelig har indflydelse på, hvad der sker på Metacade, og hvordan dets fremtid vil komme til at se ud. For at bakke dette op, så vil projektet have en DAO-tilgang med distribuerede beslutningsprocesser, samt være selvregulerende.

På samme måde som hos Decentraland, så har Metacade projektet sit eget token, som kaldes for MCADE. Det, der dog umiddelbart er indlysende, når man tager et kig på deres whitepaper, er at dette projekt har en fremragende tokenomics-model, der får det til at skille sig ud fra de andre metaverse projekter, såsom netop Decentraland.

Dette skyldes, at MCADE-tokenet bruges som en del af et uafhængigt økosystem , hvor der genereres indkomst på en række forskellige måder der derefter kanaliseres tilbage til token-indehavere i form af række belønninger. På denne måde skaber projektet en imponerende balance mellem at fungere som et gaming-hub, og samtidigt være en god investeringsmulighed.

Sådan Fungerer Metacade

Den første del af Metacade projektet, der skal forstås er, hvordan det genererer den indkomst, der driver dets økonomiske model og leverer belønninger. Dette gøres på flere måder, såsom gennem annonceindtægter, jobannoncer og spiltests. Pay-To-Play arkade sektionen er en anden afgørende del af modellen, som vil holde indtægterne rullende ind.

Det andet element er indtjeningspotentialet for de investorer, der køber MCADE-tokens og ønsker at se deres penge vokse. Der kan desuden optjenes flere tokens via en række andre metoder, såsom præmielodtrækninger, eksklusive turneringer og stakes. Alt dette betyder, at det derfor er værd at tage et kig på Metacades Whitepaper og på deres token presale, uanset om du er en fanatisk arkade-spiller eller leder efter en kryptovaluta investering.

Metacade er Velplaceret til et stærkt 2023

Netop fordi metaverset oplever et af de største fremskridt indenfor teknologiområdet lige nu, så er det derfor ingen overraskelse at folk forventer, at Metacade-projektet vil sænke konkurrenterne ganske hurtigt. Dette skyldes, at der her er tale om en metaverse-baseret arkade, hvor spillerne kan nyde godt af en spændende samling af spil, og samtidigt tjene nogle penge.

Platformens token presale har afsløret, hvor kærkomment dette projekt er, da de 1,4 milliarder tokens, der sælges på nuværende tidspunkt, har været enormt efterspurgte. Med en beskeden startpris på 0,008$, der vil stige til 0,02$, efterhånden som dette presale når sin afslutning, så har det vist sig at være en populær beslutning at komme tidligt ind for at få fingrene i en del af dette nye projekt.

Er Det Værd at Købe Kryptovaluta Lige nu?

I 2022 har mange kryptovalutaer mistet værdi , og ikke kun MANA. Decentraland-prognosen antyder, at der kan gå noget tid, før denne platform begynder at tiltrække nye brugere og vokse i værdi. Tiden vil vise, om dette vil være nok til at redde projektet, eller om det i stedet vil glide i glemmebogen, når de andre projekter overhaler det med mere innovative ideer.

Dette betyder dog ikke, at du skal undgå markedet. Der er stadig overskud at hente ved at vælge et projekt som Metacade, der har en tokenomics-model der giver mening, og et presale, der lige nu begejstrer mange folk. Tjek Metacades whitepaper for at se præcis, hvad de har at byde på.