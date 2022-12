Decentraland Prisprognose: Er Metacade en bedre P2E-mulighed?

Kryptovalutaernes bjørnemarked har været skadeligt for projekter såsom Decentraland og dets MANA-token. Projektet handlede til en værdi på 10 milliarder dollars på sit højeste, men er nu faldet til omkring 1,1 milliarder dollars. Projektet kan derfor drage fordel af metaverset, mens investorerne også bør også overveje det potentiale, som Metacade (MCADE) har udvist. Dette nystartede projekt er klar til at bygge et pulserende gaming-hub med dens fællesskabsledede blockchain-spilarkade. Tilføjelsen af et create2earn og play2earn økosystem kunne tilføje et yderligere boost til MCADE-tokenet, og det har potentialet til at blive det bedste P2E-projekter indenfor metaversen.

Et Kig på Metaverset

Gaming og metaverse markedet har lidt under det seneste bjørnemarked. På den anden side betyder dette også, at det lige nu er det perfekte tidspunkt at komme ind og bygge op til hurtig udbredelse. Når virksomheder som Facebook, Disney og Walmart træder ind i metaverset, så ved du også, at der her er et enormt indtjeningspotentiale. Nogle skøn sige, at indtægtspotentialet indenfor det virtuelle univers vil være på op til 800 milliarder dollars i 2024.

Hvad er Metacade?

Metacade brager ind på blockchain gaming scenen med det ultimative fællesskabs hub for både spillere og spiludviklere, og hjælper med at bygge verdens første metaverse-arkade. Mens masser af projekter, der kombinerer gaming og krypto kun har et eller to spil, så vil Metacade i stedet have et helt bibliotek af spil. Disse vil blive skabt af og for spillerne for at hjælpe med at fremme et vaskeægte Web3-fællesskab.

Rummets skabelse og udvikling vil blive drevet af fællesskabet via MCADE-tokenet, der giver fællesskabet stemmeret om projektets fremtid. En create2earn dynamik betyder, at udviklerne belønnes med tilskud for de bedste spilidéer, mens spillerne derimod kan teste og anmelde de nye titler. Dette vil tilskynde fællesskabet til at samarbejde med hinanden om at gøre Metacade til det bedste p2e-projekt og den ultimative GameFi-destination. Alt dette gør Metacade til en helt nyt og innovativt koncept i sammenlignet med de andre projekter.

Decentraland Prisprognose

Decentraland prisen vil afhænge af hastigheden på udbredelsen af metaverset, såvel som projektets evne til at forblive relevant på et marked præget af stærk konkurrence. En rapport fra Bloomberg siger, at metaverse indtægterne kunne nå op på 800 milliarder dollars i 2024. Det er derfor lig med et enormt marked for de rigtige projekter, men Decentraland vil dog komme til at opleve hård konkurrence fra nogle af virksomhedsgiganterne, såsom Meta Platforms og Disney.

Tidligere steg Decentraland til $5 pr. MANA token i slutningen af 2021, hvilket skete i kølvandet på at Facebook annoncerede deres rebrand til meta. Der var dog tale om et spekulativt udbrud, og mønten er siden faldet til $0,60. Metas direktør Mark Zuckerberg har indrømmet, at metaverset vil tage mange år at udvikle, og dette betyder, at projekterne bliver nødt til at tiltrække brugere undervejs.

Decentraland har solgt tilstrækkeligt af sine LAND-tokens og virtuelle jordpakker, men brugerne kan her frit bygge hvad som helst, og dette tilføjer en række risikoområder for projektet. Hvis metaverset rent faktisk producerer de indtægter, som Bloomberg forudsagde, så vil Decentralands prisprognose betyde, at MANA-tokenet vil blive handlet til $10.

Hvorfor bør du investere i Metacade?

Metacade har absolut potentialet til at overgå gevinsterne fra Decentraland, fordi der stadig er tale om et tidligt projekt. Projektet kommer på det rigtige tidspunkt, når det kommer til at opsnappe potentialet indenfor metaverset, efterhånden som det udvikler sig, og ikke er blevet mainstream endnu. Projektet planlægger et stort markedsførings skub ind i 2023 for på denne måde at hente udviklere og spillere til projektet.

Dette betyder, at der er et lille vindue af muligheder, før MCADE-mønten kunne ende med at gnide skuldre med MANA. For at bruge Axie Infinity som eksempel, så steg mønten til at give projektet en markedsværdi på 10 milliarder dollar på sit højeste. Med 1 milliard tokens tilgængelige i projektets presale. Alt taget i betragtning betyder dette en værdiansættelse på 10 milliarder dollars. Men Metacade vil også kunne drage fordel af at være en multi-titel platform, og dette kunne potentielt forøge den potentielle værdiansættelse med 2x eller 3x. Og hvis man ser på alt dette samlet, så er dette grunden til, at en investering i MCADE burde være på alles radar.

Konklusion

Decentraland platformen har potentialet til at udfordre de andre projekter, når det kommer til de store indtægter, der forventes indenfor metaverset. Projektet har dog kæmpet på det seneste og kunne derfor blive overgået af Metacades innovative indsats inden for en overskuelig fremtid. Decentraland har ringe kontrol over, hvad der bliver bygget på dets jordslodder, hvorimod Metacade vil blive fuldt udviklet af et spil fællesskab, der vil have et tilhørsforhold dertil. Derudover er det en unik og genial plan at skabe en arkade med flere spil i metaverset, hvilket helt sikkert vil kunne hente et bredt publikum til projektet. Derudover kunne create2earn og play2earn-dynamikken også forøge prisen på MCADE, og investorerne burde derfor absolut overveje at blive involveret i projektet inden fællesskabet vokser alt for meget.