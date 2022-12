Decentraland Prisprognose: Metacade Ser Ud Til At Være en Bedre Mulighed

Metaverset ser i stigende grad ud til at blive en af de store spillere indenfor teknologi verdenen i løbet af de næste par år. Efterhånden som flere og flere store virksomheder slutter sig til, så kunne det nu se ud som om, der er en langt større udbredelse lige rundt om hjørnet. Dette betyder, at det nu er tid til at tage et kig på disse projekter, der stadig har meget plads til at vokse endnu mere.

Der er især to projekter der kunne være med til at drive denne positive udvikling; Decentraland (MANA) og Metacade (MCADE). Med hensyn til prisprognosen, så er det store spørgsmål – hvilket af de to projekter har det højeste potentiale?

Denne artikel vil afdække de kendetegnene elementer ved hvert af disse to projekter og se på, hvilket projekt der har størst mulighed for at give investorerne et afkast.

Hvad er Decentraland (MANA)?

Decentraland er en DAO (Decentralised Autonomous Organization) der skaber, vedligeholder og styrer en virtuel verden. Platformens originale token, MANA, er et ERC20-token, der anvendes til at købe metaverse ejendomme, såvel som til at deltage i afstemninger.

Ved at udnytte det decentraliserede fællesskabs magt er Decentraland en del af det fundament, som fremtiden indenfor GameFi-sektoren kan bygges oven på. Her kan enhver frit bygge 3D-verdener, mens de udforsker, finder rundt i og deler deres skabelse med andre.

Decentraland platformen består af to hovedelementer. Først Decentralands SDK , der bruges til at bygge metaverse-baserede oplevelser, og dernæst Decentraland-klienten, der bruges til at se og interagere med disse oplevelser.

Decentraland-platformen giver brugerne mulighed for at skabe, opleve og tjene penge på både indhold og applikationer. Der er mange måder at nyde Decentralands metaverse på, herunder en bred vifte af digitale kreationer, som man kan skabe. Brugerne kan bygge deres helt egen sektion af virtual reality-landskabet og tjene penge på kunstværker og andre aktiver ved at minte dem som NFT’er.

Ved at gøre spil udviklingsprocessen mere tilgængelig, så udvider Decentraland således omfanget af play to earn mulighederne.

Decentraland: Førsteklasses Fast Ejendom, men Daler Stadig i Popularitet

En væsentlig ulempe ved Decentraland er dets konstante kamp om at tiltrække en mere udbredt brugerkreds – en kamp, der har stået på i de seneste 12 måneder. En nylig rapport viste, at der var færre end 1000 aktive brugere, der købte og solgte MANA -tokens. Så selvom platformen tilbyder unikke funktionaliteter og har et stort potentiale, så præsterer den i øjeblikket langt under forventningerne.

Eksperterne anser de metaverse-baserede projekter som primære langsigtede investeringer på grund af den nytte, der tilbydes indenfor disse digitale landskaber. Der er nemlig her tale om avancerede teknologier, der bringer mennesker sammen fra alle hjørner af verden.

Et af de metaverse projekter, der lige nu nyder en helt anden grad af succes, er Metacade, som allerede har vist et stort potentiale for de kommende år. Mens Decentralands MANA-token har været skuffende for mange krypto-investorer i løbet af 2022, så fremstå Metacades MCADE nu som et attraktivt alternativ for mange investorer.

Hvad er Metacade (MCADE)?

Metacade er en omfattende Play-to-Earn-spilplatform, der er ved at bygge den største arkade on-chain. Metacade tilbyder en række spil i arkade stil på en platform, der integrerer de traditionelle spil med indtjeningsmuligheder.

Oven i dette afholder Metacade også Play-to-Earn-turneringer, hvor spillerne kan tilføje et konkurrenceelement til deres oplevelse. Ved at forbinde GameFi-entusiaster med hinanden på platformen og give MCADE token-belønninger til vinderne, så tilbyder Metacade også de mest konkurrencedygtige spillere nye måder at nyde nogle af de bedste Play-to-Earn-spil, der findes derude i dag.

En stærk tilgang til fællesskabs opbygning

Udover at være den bedste arkade for P2E-spil, så er Metacade også en brugerfokuseret platform. For eksempel vil de forskellige MCADE-tokens blive brugt til at belønne fællesskabets medlemmer for deres bidrag i Metacade-sfæren. Brugerne kan også hjælpe de andre spillere med at finde de bedste metoder til at spille de seneste GameFi-titler, og Metacade vil på passende vis nu kvittere med økonomiske belønninger. Kort sagt, så kan brugerne tjene tokens ved at tage del i fællesskabet. Dette inkluderer at dele deres viden om de seneste spil, mens de samtidigt opbygger nye relationer med de andre spillere.

Som et projekt der er fuldt fokuseret på sit fællesskab, så vil Metacade med tiden blive en DAO for at give spillere mulighed for at stemme om hvilken retning projektet skal tage, hvilket muliggøres via MCADE-tokens. Dette giver mere magt tilbage til spillerne, mens de beslutter sig for den bedste fremgangsmåde for adskillige nøglefunktioner i en digital verden, der vil blive fuldstændig styret af MCADE-token holderne.

Understøtter Fremtiden indenfor GameFi

En af de nøglefunktioner, som DAO-medlemmerne vil være i stand til at påvirke, er Metagrants-programmet. Metagrants vil blive brugt til at finansiere den næste bølge af GameFi-innovatører, idet fællesskabet her vil kunne stemme på en række investerings pitches og således afgøre, hvilke projekter der tager sig bedst ud. I denne forstand vil Metacade-fællesskabet have en direkte indflydelse på fremtiden indenfor Play-to-Earn-spil.

Metacade vil også inkludere et Web3 jobforum fra 2024 og frem. Denne del af metaverse-verdenen vil forbinde de kommende blockchain-spil med et dedikeret fællesskab af spillere. Formålet er at lade Metacade-fællesskabet teste disse nye titler for derefter at give feedback tilbage til de forskellige udviklingsteams i bytte for MCADE token-belønninger.

Decentraland vs Metacade

Metaverse-projekterne ser bestemt ud som en solid satsning i fremtiden, især da den funktionalitet der beskrives i disse køreplaner er rigtig stor. Og netop fordi Metacade lige nu kun befinder sig på et endnu tidligt stadium i sin udvikling, så har projektet naturligvis et langt højere vækstpotentiale end Decentraland.

Hvis man til gengæld tager et kig på Decentraland, så har MANA-tokenet allerede oplevet en stor vækst i sin værdi. Mellem 2020 og 2021 steg MANAs pris med næsten 10.000%. Siden da har projektet dog oplevet en stort tilbagegang, hvilket betyder, at investorerne nu er bange for, at det aldrig vil nå de samme højder som i 2021 igen. Derfor betyder dette, at hvis væksten nu alligevel skulle vende tilbage, så vil det dog være usandsynligt, at tokenet vil vende tilbage til de samme priser som i dets storhedstid.

I modsætning hertil har Metacade lige startet sit token- presale , og har ingen andre steder at gå end op. Med så meget værdi i horisonten, så er investorerne nu hoppet ind i MCADE og har allerede opnået nogle store gevinster, efter tokenet oprindeligt blev lanceret til kun $0,008. På et så tidligt tidspunkt kunne Metacade endda stige til et niveau svarende til Decentralands 10.000%, før det næste tyreløb begynder.

Hvis man ser på alting med klare øjne, så er valget mellem MCADE og MANA klart. Metacades token ser ud til at have en meget lysere fremtid foran sig.

Du kan købe MANA på eToro her .