Decentralisering er smukt, men har også uhyggelige ulemper

Sanktioner.

Utvivlsomt et modeord i kryptovaluta kredsene – sideløbende med censur, regulering og centralisering.

Denne uge har vist, hvor stort et problem dette er – og hvor stor en interesse de retshåndhævende myndigheder i stigende grad har for kryptovalutaerne. USA meddelte denne onsdag, at et russisk-venezuelansk netværk, der brugte Tether (USDT) til ulovligt at flytte penge, er blevet nedlagt.

En række internationale sanktioner blev aggressivt rettet mod Rusland efter invasionen af Ukraine tilbage i februar. Dette bragte hurtigt emnet kryptovaluta og deres potentielle evne til at omgå sådanne sanktioner frem i rampelyset.

Modstand mod censur er en af grundpillerne i kryptovaluta

På den ene side er censurmodstanden stor. Faktisk er det en af grundpillerne indenfor kryptovaluta. Gennem denne forførende kvalitet af decentralisering får individer mulighed for at tage kontrol over deres formuer, og undgå de forskellige regeringers og andre centrale enheders indflydelse.

Denne decentralisering og censurmodstand byder på alle mulige fordele. Tænk blot på alle dem, der lever under upålidelige regimer, der nu har en mulighed for at opnå en vis kontrol over deres penge. Borgere der oplever masseinflation via inkompetente regeringer, som nu blot kan købe stablecoins med minimal indsats, og dermed opbevare deres midler i USD.

Disse fordele er mere eller mindre anerkendt af alle. For mig præsenterer de nogle af grundene til, at jeg er så betaget af denne besynderlige lille branche. Den hjælper med at nedbryde de økonomiske privilegier, hvilket giver borgerne i udviklingslandene mulighed for at bevare deres midler. Selvfølgelig er bitcoin utrolig volatil, og er i skrivende stund groft uegnet som værdilager, men kryptovalutaerne inkluderer dog også stablecoins, der netop er mindre volatile mønter – der er en lang række muligheder derude.

Har decentralisering også en ulempe?

Mange kritiserer Tether, fordi det er centraliseret. Åh – du er underlagt den amerikanske regerings luner, hævder de. Og de har ret. Tag blot et kig på sidste måneds begivenheder hos Tornado Cash, der er kontant mikseren på Ethereum, for at se dette.

Regeringen kan beordre Tether til at fryse wallets, når som helst den vil, og Tether er forpligtet til at gøre dette. Der er med andre ord tale om en reguleret virksomhed – og på denne måde er regulerede virksomheder forpligtet til at handle.

Det er derfor jeg så længe har argumenteret for, hvor centraliseret Ethereum er. Hele økosystemet er så afhængigt af centraliserede stable coins, såsom Tether og Circle. Hvis den kapital, der strømmer gennem systemet, er centraliseret og underlagt censur, hvordan kan Ethereum – eller DeFi som helhed – så decentraliseres?

Men vi bør dog for en god ordens skyld dog også konfrontere ulemperne forbundet med decentralisering. Hvor magisk dette end er – og ikke mindst alle de døre det åbner op for – så er der også en række væsentlige ulemper. De forskellige spilleres mulighed for at omgå de internationale sanktioner er blot én. Dette er en ildevarslende, men stadig meget virkelig realitet – decentraliserede kryptovalutaer hjælper med dette.

Hvad skete der i denne uge?

Denne uges nyhed – at det amerikanske justitsministerium havde fremsat en række anklager mod fem russere og to venezuelanere, der nu er anklaget for at stå bag et globalt netværk til hvidvaskning af penge og handel med sanktionerede virksomheder – understreger, hvor virkeligt et problem dette er.

Det amerikanske justitsministerium meddelte, at de anklagede muliggjorde handel med hundredvis af millioner tønder olie, som efterfølgende blev sendt til en række russiske og kinesiske købere. Derudover blev medlemmer af gruppen anklaget for at smugle militærteknologi til Rusland.

Mens Rusland fortsætter med at terrorisere Ukraine, så maler dette et dystert billede af kryptovalutaerne, der er med til at hjælpe krigsindsatsen. Ifølge The Block sagde en af de anklagede – den russiske statsborger Yury Orekhov – til en medskyldig “ingen bekymringer, ingen stress. Så snart vi lægger til kaj, så vil vi straks begynde at overføre. USDT fungerer lige så hurtigt som en SMS”.

Pro-russiske paramilitære grupper har også angiveligt brugt kryptovalutaer til at finansiere deres aktiviteter. Når dette så er sagt, så har Ukraine udnyttet kryptovaluta donationsvinklen betydeligt mere – og rejst over $100 millioner efter en bøn fra dets vicepræsident på Twitter.

Og dette sker med en centraliseret kryptovaluta som Tether, hvilket betyder, at de potentielle bekymringer udvides til at omfatte alle kryptovalutaer og ikke blot de decentrale mønter. For sidstnævnte er de midler som ordensmagten har til rådighed til at begrænse de ulovlige aktiviteter dog stærkt reduceret – hvilket både en kæmpe velsignelse, men samtidigt også et skræmmende perspektiv.

Er det umagen værd?

Ligesom mange andre ting, så er der både noget godt og skidt her.

Det hele handler om, hvorvidt det positive opvejer det negative. Opvejer decentraliseringens magt og alt det gode, som den kan tilbyde verden, potentialet for at dårlige spillere vil kunne handle mere frit?

Det tror jeg at de gør, men vi er dog nødt til at være forsigtige med, hvordan vi griber det an, og samtidig må vi ikke overse de meget uhyggelige ting, der sker i udkanten af denne branche. De retshåndhævende myndigheder har naturligvis også en rolle at spille her, og udviklingen i denne uge viser, at de i stigende grad er begyndt at tage deres rolle alvorligt.

For at afslutte dette, så er decentralisering fantastisk. Men den er dog ikke perfekt – og dette bliver man nødt til at erkende. Forhåbentlig kan det gode fortsætte med at opveje det dårlige. Men næste gang du du med drømmende øjne taler om en utopisk fremtid bygget på en decentraliseret ramme, så bør du dog også huske at overveje det faktum, at der også er ulemper forbundet med decentralisering.