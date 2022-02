Canadiske lastbilchauffører, der kører til USA, skal vaccineres efter et regeringsmandat, ellers mister de deres job. Som svar på disse foranstaltninger startede disse lastbilchauffører en konvoj gennem Ottawa, landets hovedstad. Dette blev oprindeligt forpurret af GoFundMe og det canadiske politi, men kryptosamfundet besluttede at hjælpe.

BBC rapporterer i dag, at Jim Watson, borgmesteren i Ottawa, erklærede undtagelsestilstand. Ifølge Watson er protesten "fuldstændig ude af kontrol". Politiet er i øjeblikket i undertal i forhold til demonstranterne.

Beslaglæggelse af GoFundMe-midler

Demonstranter blev støttet af en GoFundMe-side designet til at levere forsyninger til lastbilchaufførerne. Efter indblanding fra det canadiske politi blev GoFundMe-siden imidlertid suspenderet, og vognmændenes brændstof stjålet af politiet.

Efter anmodning fra politiet standsede GoFundMe donationer til protesten. Dette gjorde naturligvis de donorer, der støttede sagen, rasende. De 10 millioner canadiske dollars blev taget væk, og GoFundMe ønskede at sætte pengene ind i andre velgørende organisationer.

Investorerne lod det ikke ligge og klagede. Som modsvar returnerede platformen midlerne til de oprindelige bagmænd. Men Bitcoin fælleskabet trådte hurtigt ind.

Bitcoin som hjælpende hånd

Takket være bitcoins decentraliserede karakter har ingen magt over midlerne. Det canadiske politi og regering er derfor ikke i stand til at opsnappe donerede midler. Det så investorerne også.

Nogen under aliaset 'Honkhonk Hodl' oprettede en donationsside af denne grund via Tallycoin, en platform, hvor folk – i stedet for canadiske dollars – kan donere bitcoins. Dette gør det muligt for donationerne at fortsætte uden indblanding fra politiet eller andre myndigheder.

Dels takket være en meget generøs giver, som donerede 2,2 bitcoin, er de nuværende donationer steget til mere end 880.000.000 satoshi. Det svarer til 8,8 bitcoin eller 330.000 euro. Disse donationer vil blive doneret direkte til vognmændene uden indblanding fra en central part.

Fordeling af donationerne

Finbold fortæller, at gruppen skal koordinere, hvordan midlerne bruges. Alt indsamlet Bitcoin opbevares i en pung, der kræver flere underskrifter for at bruge de indsamlede penge. På denne måde fjerner tegnebogen et enkelt fejlpunkt. Det tvinger også gruppen til at koordinere, hvordan pengene bruges, da ingen person har mulighed for at overføre Bitcoin.

Der er dog et lille problem med at få værdien af bitcoins overført til lastbilchaufførerne. Hvis bitcoins bruges til at købe forsyninger, skal de fysisk leveres til vognmændene, og borgmesteren i Ottawa kan faktisk stoppe dette.

Problemer forårsaget af undtagelsestilstand

Nu hvor borgmesteren i Ottawa har erklæret undtagelsestilstand, vil byen få yderligere beføjelser. Et eksempel på dette er beredskabsudstyr.

BBC, som rapporterede om undtagelsestilstanden, siger, at borgmesteren ikke giver specifikke detaljer om de foranstaltninger, han kunne pålægge. "Politiet sagde søndag, at de ville skærpe håndhævelsen, herunder mulige anholdelser af dem, der forsøgte at hjælpe demonstranter ved at bringe dem forsyninger såsom brændstof, toiletpapir og mad," sagde BBC. Så det bliver nu sværere at skaffe forsyninger til vognmændene.

Canada presser Bitcoin-prisen op

Den seneste opadgående bevægelse af Bitcoins værdi er faldet sammen med gode nyheder. Den canadiske afdeling af KPMG, en af de 'fire store' revisionsfirmaer i verden, har officielt tilføjet Bitcoin og Ethereum til virksomhedsporteføljen.

KPMG Canadas Benjie Thomas taler meget om den nye kryptosektor i pressemeddelelsen:

"Denne investering afspejler vores overbevisning om, at institutionel adoption af kryptoaktiver og blockchain-teknologi vil fortsætte med at vokse og blive en fast del af aktivblandingen."

Det er endnu ikke klart, hvor mange tokens af Bitcoin og Ethereum, der er involveret. Uanset hvad, så tager store navne som dette skridtet til officielt at omfavne kryptovalutaer, og det er meget positive nyheder. Det føjer sig dermed til listen over virksomheder såsom MicroStrategy og Tesla, der også har taget bitcoin til sig på den måde.

"Bitcoin for præsident"

Der er også en anden positiv bevægelse inden for krypto, der kommer fra det nordamerikanske land. En af kandidaterne til premierminister posten, ser ud til at ville bringe nationen fremad med hensyn til digitalisering. Pierre Poilievre, som i øjeblikket er medlem af parlamentet for Carleton, sagde: "Jeg har lært meget om #Bitcoin."