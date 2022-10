Den britiske interesse for kryptovaluta er faldet med 82% i år

Vigtigste konklusioner

Kryptovaluta renten er den laveste i år i Storbritannien, og er faldet 82% i forhold til sidste år

På den anden side har 30% af briterne købt, eller kender nogen, der har købt kryptovaluta

Dette tal fortsætter med at stige støt – og er det højeste siden registreringen af resultater begyndte i 2019

Korrelationen mellem Bitcoins pris og Googles søgeinteresse i kryptovaluta er ekstrem høj ved 0,72 (1 angiver en perfekt korrelation, 0 angiver ingen korrelation)

Tallene peger på, at interessen vil falde indtil en positiv Bitcoin prisbevægelse vender tilbage, men mainstream udbredelsen stiger dog alligevel på trods af dette

Bjørnemarkeder smadrer priserne – det ved vi alle.

Men har det faldende afkast også kvalt interessen for kryptovaluta? Vi undersøgte derfor kryptovaluta interessen i Storbritannien for at se om vi kunne se nogen mønstre.

Kryptovaluta renten er på årets laveste niveau

Netop fordi kryptovalutaerne er kollapset i løbet af det sidste år fra et rekordhøjt niveau på næsten $69.000 til hvor de ligger lige nu på under $20.000, så er interessen også fulgt med.

Når man ser på Googles søgetendenser, så fortsætter interessen i Storbritannien med at dale til det laveste niveau siden 2020.

En yderligere årsag til bekymring er den gradvise nedgang med undtagelse af et par toppunkter – så peger de seneste tal alligevel på, at denne tendens meget vel kunne fortsætte med at aftage sig.

Britiske kryptoejere i fremmarch

På en mere positiv bemærkning er antallet af briter, der enten ejer krypto, eller som kender nogen, der ejer krypto, på et rekordhøjt niveau og kommer ind på 30 %.

Dette afspejler den langsigtede tendens til, at krypto vinder adoption og bevæger sig mere ind i mainstream-bevidstheden. Det kan også være et resultat af, at styrtet er så alvorligt, at det har genereret masser af overskrifter, hvor flere mennesker er opmærksomme på dem omkring dem, der har købt krypto (og derfor sandsynligvis lider store tab).

Den britiske kryptovaluta rente er utroligt korreleret til Bitcoins pris

Dette præsenterer os for det åbenlyse spørgsmål – helt præcist hvor korreleret er Bitcoins pris til det overordnede niveau af interesse for kryptovalutaerne?

Svaret er…utroligt korreleret. Faktisk har korrelationen mellem de to variabler matematisk set været på 0,72 i løbet af det sidste år, hvilket i betragtning af at 1 svarer til en perfekt “100%” korrelation, er temmeligt bemærkelsesværdig.

Jeg plottede Bitcoin-prisen mod Google-søgevolumen på nedenstående diagram, som viser denne stærke korrelation på en visuel måde.

Afsluttende tanker

Afslutningsvis viser den endelige graf – hvis dette ikke allerede var indlysende – hvorfor interessen for kryptovalutaerne er styrtdykket i år.

Bitcoins pris er faldet med 72% fra november sidste år, hvor interessen for kryptovaluta er faldet med 82% ifølge Google. Dette er ikke en tilfældighed – alle elsker et tyremarked, og når der ikke længere bliver tjent nemme penge, så forsvinder spekulanterne også.

På den anden side er de data, der viser, at ejerskabet af kryptovaluta og den generelle bevidsthed fortsat er stigende, et vidnesbyrd om, at på trods af de forfærdelige prisbevægelser og det seneste fald i interessen, så fortsætter kryptovalutaerne stadig med at bevæge sig mere og mere ind i mainstreamen.