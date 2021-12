Lord Hammond advarede om, at krypto ikke er en velegnet investering for detailinvestorer

Den tidligere britiske finansminister, Lord Philip Hammond, har angiveligt advaret potentielle investorer om at være meget forsigtige med at investere i kryptovalutaer. I en tale til The Mail delte den tidligere britiske minister sine tanker om, hvorvidt folk burde investere i krypto eller ej.

Den tidligere britiske politiker forklarede, at investering i krypto forblev uegnet for detailinvestorer, og bemærkede, at de, der satte deres penge i disse digitale aktiver, havde kontanter, som de betragter som disponible. Han tilføjede, at sådanne investorer så krypto som en form for satsning eller et spil snarere end en vægtig investering.

" Hvis et medlem af min familie spurgte mig, tror jeg, at det, jeg ville gøre, er at henlede deres opmærksomhed på det faktum, at store og velrenommerede etablerede kapitalforvaltere nu i stigende grad dypper deres tå. Men det at de dykker en tå – det er en lille del af deres aktivbase udsat for, hvad der er en meget volatil aktivklasse," sagde han.

Engagement med britisk krypto-start-up Copper

Det er værd at bemærke, at trods hans holdning og langt fra hans seneste bemærkninger, har den tidligere britiske kansler en fod i kryptovalutasektoren. Tidligere på året sluttede Lord Hammond sig til det digitale aktiver-depot- og institutionelle investeringsselskab Copper og har fået stillingen som seniorrådgiver. Han fik til opgave at yde strategisk rådgivning for at skubbe virksomheden mod global ekspansion og samtidig fremme Storbritanniens position som en global pacesetter inden for digital aktivteknologi.

Han begrundede sin involvering og sagde, at han ikke ville have sluttet sig til det $3 milliarder værdisatte firma, hvis det var opsat på kryptoinvestering. Han tilføjede, at hans eneste mål var at skabe opmærksomhed om hele debatten om krypto.

"Mit job med Copper er at øge profilen af denne debat, sørge for, at folk er klar over, at der er en enorm mulighed her," præciserede han.

Bank of Englands rapport om finansiel stabilitet

Hammonds kryptokommentarer kommer ikke længe efter, at Bank of England (BoE) advarede om den stigende interesse for kryptomarkeder. Da den for nylig udgav sin rapport om finansiel stabilitet, påpegede den britiske centralbank den potentielle indvirkning af kryptoaktiver på stabiliteten af landets finansielle system. Banken bemærkede, at væksten i markedsområdet, som er opskaleret med mere end 200 % i årets første 11 måneder, potentielt har skabt problemer.

Banken nævnte endvidere væksttempoet for disse aktiver som en faktor, der presser deres integration mere ind i de større finansielle systemer. Skepsisen styrkede bemærkninger fra bankens guvernør, Andrew Bailey, i sidste måned, som kritiserede El Salvadors beslutning om at indføre Bitcoin som en lovlig valuta.

"Det bekymrer mig, at et land ville vælge det som sin nationale valuta. Det, der ville bekymre mig mest af alt, er, om borgerne i El Salvador forstår naturen og volatiliteten af den valuta, de har," sagde han.