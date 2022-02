Derfor er Solana-prisen steget i løbet af den seneste uge

Solana (SOL)-tokenet dykkede det meste af januar da dets netværk stod over for store problemer med overbelastning af netværket. Efter at have taklet problemet med overbelastning, har prisen på SOL dog været stigende i de sidste seks dage.

SOL handler i dag til omkring $108,86, op 3,26% efter at have registreret 14,68% i går.

Dagens handelsinterval er et maksimum på $112,98 og et lavpunkt på $104,50.

Udover at der ikke er flere problemer med overbelastning, hvad er det egentlig, der får SOL-mønterne til at stige i sådan et tempo? Lad os kigge på, hvad hypen går ud på.

Hvorfor stiger Solanas pris?

Før du dykker ned i, hvad der ligger bag den nuværende Solana bullish-trend, er det vigtigt at huske på, at Solana er et decentraliseret open source-projekt, der hovedsageligt bruger blockchain-teknologi til at levere løsninger til decentraliseret finans (DeFi).

Det aktuelle Solana-prisstigning tilskrives i høj grad den nylige notering af Solana-baserede projekttokens på Coinbase, en førende kryptobørs baseret i USA.

Ifølge en tidligere rapport fra CoinDesk er Coinbase allerede begyndt at acceptere indgående overførsler af de to Solana-økosystem-tokens, Orca (ORCA) og Bonfida (FIDA).

Coinbase annoncerede dette i går gennem et Twitter-opslag.

Inbound transfers for Bonfida (FIDA) and Orca (ORCA) are now available on @Coinbase and @CoinbaseExch in the regions where trading is supported. Trading is not enabled at this time. Trading will begin on or after 9AM PT on Tuesday, February 1, if liquidity conditions are met. pic.twitter.com/0dtwx0CcgD — Coinbase Assets (@CoinbaseAssets) January 31, 2022

Umiddelbart efter nyheden sprang Solanas pris med 17 % og genvandt prisniveauet på $100; og det fortsatte med at stige derfra.

Umiddelbart efter pressemeddelelsen faldt prisen på FIDA-tokener, mens prisen på ORCA-tokenet steg i vejret og trækker sig tilbage.

Coinbase CEO, Brian Armstrong, havde tidligere tweetet om planer om at liste hvert aktiv, hvor det var muligt; bestemt et modigt skridt, selvom det kan afmystificere effekten af tokennotering på prisbevægelser i fremtiden.

Den USA-baserede kryptobørs har også gjort det klart, at dens plan er at muliggøre tilbagetrækning af Solana Program Library (SPL) tokens.