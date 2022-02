Derfor kan Algorand (ALGO) stige med 25 % efter priskonsolidering

Algorand (ALGO) ser ud til at være klar til et bullish breakout. Efter at være faldet under $1-mærket, har mønten faktisk konsolideret der de sidste par dage. Det ser ud til, at det er ved at bryde ud, især nu hvor vi har set stemningen i markedet blive bedre. Her er nogle højdepunkter:

$1-mærket har vist sig at være en meget stærk overhead-modstandszone for ALGO, men tokenet har testet det kontinuerligt.

I skrivende stund handlede ALGO til $0,9793, en stigning på omkring 6% inden for de sidste 24 timer.

Hvis mønten faktisk er i stand til at bryde over $1-mærket, så kan vi se en ægte 25% rally i de kommende dage.

Datakilde: Tradingview

Algorand (ALGO) – Prisanalyse og forudsigelse

Efter at være faldet under det psykologisk afgørende punkt på $1, har ALGO faktisk konsolideret sig et godt stykke under det. Mønten har gentestet $1-tærsklen et par gange, men er endnu ikke gået fri.

Faktisk har ALGO i løbet af de sidste 11 dage stort set været lidt væk fra $1, og det tyder på, at perioden med priskonsolidering nu er forbi. Som sådan er Algorand klar til et stævne.

Hvis vi faktisk ser en stigning over $1, så forvent at ALGO vil tilføje mindst 25% til sin værdi. Men hvis bjørnepresset skubber det under den ugentlige modstand på $0,8, kan der følge mere svaghed på kort sigt.

Derfor er Algorand (ALGO) et godt køb

Algorand (ALGO) kalder sig selv en selvbærende decentraliseret blockchain, der tilbyder et omfattende økosystem til et stort udvalg af applikationer. Netværket har fortsat set store gevinster siden lanceringen i 2019.

Der er millioner af transaktioner her, og flere forventes at komme i fremtiden. Hvad angår de bedste blockchains, er Algorand faktisk blandt de 10 bedste. Det er et aktiv, der er værd at have, især for langsigtede værdiinvesteringer.