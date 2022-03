Derfor kunne Thorchain genteste alle tiders højder hurtigere

Thorchain er steget med over 90 % på en måned efter at have introduceret handel med syntetiske aktiver.

Lån kommer snart, hvilket yderligere tilføjer brændstof til rallyet.

Thorchain-rallyet understøttes også af stigende bullish momentum på det bredere marked.

Thorchain ( RUNE ) er steget med 92 % i denne måned, og den viser ikke tegn på at bremse op. Alene inden for de sidste 24 timer er Thorchain steget med over 18 %, og dets momentum er stigende. Rallyet er blevet udløst af en række netværksopgraderinger, der kan udløse endnu mere adoption i fremtiden.

De seneste nyheder vedrører lanceringen af syntetiske aktiver, der handles på RUNE-protokollen. Rune har fordelen i forhold til andre protokoller, der tilbyder de samme tjenester, fordi det er hurtigt og giver handlende mulighed for at bytte aktiver til en ret lav pris.

Thorchain har også ThorFi på vej op snart. Dette er en lige så stor sag, da det vil give handlende mulighed for at købe og låne på Thorchain. Dette er stort set i tråd med den retning, som DeFi bevæger sig, og det er tværkædede decentraliserede udvekslinger, der gør atomswaps forældede. Et sådant teknologisk gennembrud sætter Thorchain i et unikt vækstområde, da DeFi fortsætter med at forstyrre finans og bankvirksomhed i en accelereret hastighed.

Hvad skal der ske for Thorchain?

Kilde: TradingView

Siden januar 2022 har Thorchain konsolideret mellem $5,11 og $3,51. Den 9. marts brød den dog ud af dette interval og med høje volumener. Siden da har det været stigende og er i øjeblikket tæt på at teste $10. Hvis den nuværende tendens fortsætter, kan Thorchain nemt teste sine rekorder på $21 på kort sigt.

Thorchains odds for at teste sine rekordhøje niveauer igen forstærkes af det faktum, at det bredere marked i øjeblikket vinder opadgående momentum. Dette betyder, at kryptoer, der allerede viser tegn på en opside, kan tiltrække flere investorer og samle flere end resten af markedet.

Konklusion

Thorchain (RUNE) er i øjeblikket i en optrend, og på kun en måned er mønten steget med over 90%. Thorchains rally er drevet af flere vigtige opgraderinger, herunder introduktion af syntetiske tokens handel. Med ThorFi på vej, er oddsene, at det kan rally endnu længere.