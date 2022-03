Derfor overgår Monero de fleste big cap-kryptoer i gevinst

Monero steg med over 20 % i de sidste 24 timer.

Spekulationerne er mange om, at kommende reguleringer i USA eller russiske sanktioner ligger bag denne stigning.

Hvis tyre opretholder dette momentum, kan Monero bryde $250 på kort sigt.

Monero ( XMR ) er en af verdens bedste kryptovalutaer, når det kommer til privatliv. Monero bruger en ringsignaturtilgang til at underskrive transaktioner, hvilket betyder, at flere underskrivere samles for at godkende en transaktion tilfældigt.

Af denne grund kan ingen spore transaktionsadresser, saldi eller transaktionshistorik. Af denne grund er Monero-mønter fungible, hvilket betyder, at alle mønter er udskiftelige, og ingen kan blokeres.

I de seneste 24 timer er Monero steget med over 20 %, hvilket gør det til en af dagens bedste performere.

Hvorfor samles Monero?

Der er voksende konsensus blandt investorer om, at USA er ved at indføre en række reguleringer, der kan påvirke brugen af kryptovalutaer. Dette har set brugerne henvende sig til privatlivsmønter, da transaktioner ikke kan spores.

Der er også spekulationer om, at russere kan vende sig til privatlivsmønter på grund af sanktionerne mod det russiske finansielle system. Monero er perfekt til denne rolle, fordi den er privat som standard, hvilket betyder, at Monero-mønter ikke kan sanktioneres.

Monero letter efter 20 % rally

I de sidste 12 timer er Moneros opadgående momentum lettet op. Monero-bjørne har dog ikke været i stand til at slette de gevinster, der blev opnået i den første time af dagen. Dette indikerer, at prisfaldet skyldes profittagning, og det overordnede momentum forbliver bullish.

Hvis tyre genvinder kontrollen og presser Monero gennem 24-timers højden på $207,8, kan priser over $215 blive testet på kort sigt.

På den anden side, hvis bjørne tager fart og presser Monero gennem dagens støtte til $169,65, kan priser under $150 blive testet på kort sigt.

Konklusion

Monero stiger som en kombination af kommende amerikanske kryptoreguleringer og russiske sanktioner der favoriserer privatlivsmønter. Mens Moneros pris er faldet på grund af profittagning, er det overordnede momentum fortsat bullish.