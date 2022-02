NXTT er det indfødte token af NextEarth, en af de hotteste metaverser i øjeblikket. Platformen nåede en milepæl på 4.000 tokenholdere og annoncerer sin køreplan i dag. Tokenet er steget 12% på 24 timer.

Denne artikel fortæller, hvad NXTT er, og forklarer, om det er en værdifuld investering samt henviser dig til de bedste steder at købe NXTT i dag.

Topsteder at købe NXTT nu

Da NXTT er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe NXTT ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe NXTT lige nu:

1. Køb MATIC på en reguleret børs eller mægler, som Binance ›

Vi foreslår Binance, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din MATIC til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til SushiSwap DEX

Gå til SushiSwap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din MATIC til NXTT

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder NXTT.

Hvad er NXTT?

NextEarth-metaversen udnytter jordens overflade som udgangspunkt. Siden august 2021 er mere end 400.000 virtuelle land-NFT'er blevet solgt.

Virtuelle grundejere bliver aktive deltagere i NextEarth-økonomien, hvor de vil have mulighed for at drive forretninger, deltage i DAO'en, der styrer metaverset, og få indtægt for aktiviteten på platformen.

NextEarth tager netop den tilgang til at bygge sit grundlag på at skabe en selvbærende metavers økonomi. I fremtiden planlægger dets skabere at levere avancerede tekniske løsninger, efterhånden som metaverser bliver mainstream.

Efter at have introduceret NXTT, annoncerede NextEarth planer om at annoncere sin køreplan, og dets samfund glæder sig til det. De vil være i stand til at stemme om økosystembeslutninger og have indflydelse på, hvilken retning NextEarth bør tage.

Burde jeg købe NXTT i dag?

NextEarth er et metavers med masser af potentiale, hvor mange tiltalende grunde er blevet solgt for mange penge, såsom Jack Nicholsons ejendom. Imidlertid afhænger NXTT-tokens bæredygtighed af populariteten af gaming-metaverset. Det vil miste værdi med et fald i spillerinteressen.

NXTT prisforudsigelse

Gov Capital forudser, at NXTT vil handle for $0,04 om et år, op fra $0,006 i øjeblikket. Om 5 år forventer de, at 1 NXTT vil være $0,23 værd.

