Decentraland-tokens stigning startede dagen med en stigning på over 11%, hvilket sendte prisen til et dagligt højdepunkt på $3,09.

I skrivende stund handlede MANA til $3,06, en stigning på 10,38% ifølge CoinMarketCap.

Lad os tage et dybt dyk for at undersøge, hvad der ligger bag den aktuelle MANA-prisstigning.

Decentraland er en virtual reality-platform bygget på Ethereum blockchain med en Unity-spilmotor, der gør det muligt for spillere at få eksklusive oplevelser og købe forskellige NFT'er.

Decentraland har to tokens, MANA og LAND. MANA er et ERC-20 token, der brændes for at erhverve non-fungible ERC-721 LAND tokens.

Decentraland er gratis for brugere at udforske de nødvendige investeringer eller køb. Decentraland byder på hundredvis af steder, brugere kan besøge, og adskillige oplevelser som spil og kasinoer, hvilket gør det til den mest populære platform for brugere integreret med de seneste kryptotrends såsom Play-to-earn, Defi, GameFi og NFT'er.

Den nuværende prisstigning i Decentraland (MANA) tilskrives i høj grad meddelelsen fra Samsung (på Valentinsdag) om deres begivenhed i deres bæredygtighedsskov i Decentraland.

Ifølge meddelelsen kan brugere med quest budge bytte det til valentine-wearable.

If you have a quest badge, show love by blowing kisses in the #837X Sustainability Forest in @decentraland to trade it for the Valentine’s Day wearable.

No badge? There is still time to earn it today! https://t.co/qiDrYuH71U pic.twitter.com/Ih13igZSwI

— Samsung US (@SamsungUS) February 14, 2022