Derfor stiger Axie Infinity (AXS) og andre metaverse tokens i dag

Axie Infinity (AXS) og andre metaverse tokens skyder i vejret denne weekend. Disse tokens kommer fra et par meget urolige uger i januar. Men det ser ud til, at de har formået at stoppe blødningen og ser nu en slags bullish optrend. Her er højdepunkterne:

På trods af 24-timers stigningen ser tekniske indikatorer på diagrammet ud til at antyde en bearish tendens for AXS og andre metamønter.

Stigningen er sandsynligvis udløst af den seneste udvikling i metaverse verdenen med store navnevirksomheder, der annoncerer store meta-relaterede nyheder.

Datakilde: Tradingview

Axie Infinity (AXS) – Kommer der en tilbagetrækning?

Det er sandsynligt, at vi vil se et tilbageslag i prishandlingen i løbet af de kommende dage. Den 16% stigning over 24 timer er et velkomststed for AXS og andre metamønter. Men det meste af dette er drevet af store markedsnyheder i metaverse rummet.

For det første hørte vi i weekenden, at Disney, et af de største underholdningsselskaber i verden, gør store træk ind i metaverset. Dette har øget investorernes appetit over for meta-mønter på kort sigt. Desuden, efter at Bitcoin (BTC) formåede at stige tilbage mod $44000, har hele markedet også fulgt trop.

AXS oplever også en massiv stigning i handelsvolumen i de sidste 24 timer med en stigning på 137%. Det ser ud til, at investorer positionerer sig til at drage fordel af disse metaverse udviklinger i den nærmeste fremtid.

Derfor bør du købe Axie Infinity (AXS)

Metaverset er kommet for at blive. Dette univers tiltrækker nu nogle store navnevirksomheder, herunder Meta selv, Google, Apple og nu Disney. Meta-mønter er derfor værd at have i porteføljen.

Den største risiko med Axie Infinity (AXS) er, at den er modtagelig for øget konkurrence inden for blockchain-spil. Men vi forventer stadig, at det bliver en stor spiller på dette område, hvilket gør det til et anstændigt køb for enhver investor.