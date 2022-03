Dette er de 3 bedste mønter til udbytteavl

Der er mange måder at tjene penge på i kryptoindustrien. Selvom det er det mest almindelige at købe kryptoaktiver og holde dem for kapitalstigning, er det faktisk muligt at tjene meget gode årlige udbytter med staking og udbyttelandbrug. Her er grunden til, at udbytteavl giver mening:

Det er med til at bevare din kapital i længere tid.

Du kan tjene afkast, mens dine kryptoaktiver stiger i værdi.

Yield farming er tilgængelig i næsten alle blockchains derude.

Med det sagt, hvis du prøver at finde nogle anstændige muligheder for udbytteavl, har vi en liste her nedenfor, der kan være perfekt til dette:

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) er den største decentraliserede børs i Ethereum-kæden. Det kræver meget likviditet, og som sådan kan brugere satse deres kryptoaktiver og tjene afkast fra disse likviditetspuljer.

Det fantastiske ved Uniswap er, at det giver det bedste afkast af ethvert indsats- og udbyttelandbrugsprogram. Vi taler om årlige udbytter på mellem 20 og 50 %.

PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap (CAKE) har også gjort et meget godt stykke arbejde med at tilbyde decentraliserede udvekslingstjenester ved hjælp af likviditetspuljer. Det er mere eller mindre ligesom Uniswap. Men dens udbytter er bare skøre. Brugere kan tjene mellem 8 % til så højt som 250 % for satsede aktiver. Udvalget er uden tvivl enormt, men selv 8% om året er ikke så slemt.

Cranos (CRO)

Cranos (CRO) var tidligere kendt som Crypto.com. Det er en af de vigtigste kryptoudvekslingsplatforme i verden med handelsvolumener i milliarder af dollars. Ændringen til Cranos afspejler dog den retning, som Crypto.com ønsker at tage.

I en nøddeskal er målet at bringe flere DeFi-funktioner ind i sit økosystem. Men hvis du ønsker at tjene en anstændig og langsigtet indkomst her, er indsats- og udbyttelandbrugsprogrammet ganske imponerende. Brugere kan tjene op til 15 % i udbytte hvert år.