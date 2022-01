DIA, symbolet på en open source-orakelplatform, der gør det muligt for markedsaktører at hente, levere og dele pålidelige data, skyder i vejret på nyheder om en Coinbase-notering. Den er steget 40,76% inden for de sidste 24 timer.

Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe Dia, er denne guide noget for dig.

Topsteder at købe Dia nu

Da DIA er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe DIA ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe DIA lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til DIA

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder DIA.

Hvad er Dia?

DIA sigter mod at være et økosystem for åbne finansielle data i et finansielt smart kontraktøkosystem, der samler dataanalytikere, dataudbydere og databrugere.

Det giver en pålidelig og verificerbar bro mellem off-chain data fra forskellige kilder og on-chain smarte kontrakter, der kan bruges til at bygge en række finansielle DApps.

DIA er platformens styringstoken. Det er i øjeblikket baseret på ERC-20 Ethereum-protokollen.

Projektet blev grundlagt i 2018, mens tokens blev gjort tilgængelige for offentligheden under bonding curve-salget fra den 3. august til den 17. august 2020. Der blev solgt for 10,2 millioner tokens.

Burde jeg købe Dia i dag?

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse er lavet. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

Dia pris forudsigelse

Ifølge Wallet Investor kan DIA være en dårlig, højrisiko 1-årig investeringsmulighed. Da DIA's pris ikke forventes at stige, kan enhver nuværende investering blive devalueret i fremtiden.

