Disney Pixar Pals NFTs samlerobjekter lanceret den 13. marts på den digitale samlermarkedsplads Veve, blev udsolgt inden for 24 timer. Krypto-entusiaster købte alle 54.995 NFT'er.

NFT'erne bestod af mindeværdige øjeblikke og ikoniske karakterer skabt af Pixar Animation Studios. Eksempler på NFT-karaktererne inkluderer Sherrif Woody, Lightning McQueen, Mike Wazowski, Edna Mode og The House fra Up.

Blind Box

Brugere samlede deres NFT'er fra en blind boks, hvilket betyder, at de købte tilfældigt uden at vide, hvad de købte. De ville først vide, hvad de indsamlede/købte efter betaling.

Hvert Pixar-stykke blev solgt til 60 ædelstene (svarende til $60).

Multiplicerer man antallet af samleobjekter med deres enhedspriser, anslås det, at den samlede værdi af alle de købte NFT'er var omkring $3,3 millioner.

Få timer efter, at NFT'erne blev udsolgt, blev varer på Pixar-droppet solgt for over 350 ædelstene på det sekundære marked.

Veve NFTs markedsplads

For det første er Veve-markedspladsen et produkt af ECOMI blockchain, hvis oprindelige token er OMI.

De NFT'er, der falder på Veve NFTs markedsplads, er i øjeblikket præget på GoChain blockchain, som udviklere hævder at være hurtige, miljøvenlige og fuldstændig kompatible med Ethereum (ETH).

NFT'er på Veve handles ved hjælp af Gems, som er Veves in-app tokens. Ædelstene kan ombyttes til digitale aktiver i forholdet 1:1 til dollaren. I øjeblikket er det ikke muligt direkte at konvertere Gems til fiat, men muligheden for at gøre det er i testfasen.

Da Veve er et produkt af ECOMI, er ædelstene på en eller anden måde forbundet med OMI-tokenet. Når en NFT købes ved hjælp af Gems, forbrændes 100 % af den tilsvarende værdi af OMI-tokens, mens den købte NFT overføres til den nye ejers konto.

Det er vigtigt at bemærke, at OMI-tokens kan konverteres til Gems, men Gems kan ikke konverteres til OMI-tokens, primært fordi det ville reducere prisen på OMI.