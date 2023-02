Disse 5 Langtids Krypto Projekter Vil Boome i 2023

Det er ingen hemmelighed at krypto markederne har haft svært ved at vejre stormen i 2022, efter FTX, det seneste store krypto firma gik konkurs, og de bredere globale økonomiske forhold har bidraget til de nuværende bear market forhold. At vide hvor man sikkert kan have sine penge, og forvente et godt afkast, er ekstremt svært for investorer. De gode nyheder er at krypto markedets fremtid ser lys ud for 2023 med nogle metaverse krypto projekter, der er gearet til at stryge til tops.

Her er fem af de langtids krypto projekter, der er i stand til at kunne boome i år:

Metacade (MCADE)

Decentraland (MANA)

Shiba Inu (SHIB)

The Sandbox (SAND)

Polygon (MATIC)

1. Metacade (MCADE) – Det bedste langtids krypto-projekt i 2023

Metacade bygger den største Web3 gaming arkade i metaverset, der tilbyder gaming entusiaster et fællesskabshub, hvor de kan hænge ud med ligesindede, mens de spiller det mest omfattende udvalg af blockchain baserede play-to-earn (P2E) spil. Gamere kan spille afslappet imod venner og familie, eller deltage i P2E turneringer for chancen for at vinde lukrative krypto præmier.

MCADE token indehavere kan opnå en passiv indtægt på flere andre måder, udover platformens primære funktion som en P2E gaming hub. Create2Earn initiativerne hjælper brugere med at interagere socialt med fællesskabet ved at skrive spilanmeldelser, dele spilletips til andre brugere, dele alfa og bidrage til almindelige fællesskabs live chats.

Andre indkomststrømme finansieret af platformens selvforsynende økonomi, inkluderer Compete2Earn som gør gamere i stand til at stake MCADE tokens for adgang til online turneringer og præmieudtrækninger. Fra Q1 i 2024, vil Metacade som et led i Work2Earn initiativet også tilbyde en job tavle, hvor fællesskabets medlemmer kan finde de seneste og bedste Web3 og GameFi jobs.

Udover at tilbyde medlemmer chancen for at tjene penge, går Metacade efter at drive innovation i metaverse gaming industrien gennem dets banebrydende Metagrants program. Spirende spiludviklere kan få krypto finansiering til at støtte udviklingen af nye eksklusive titler, der stemmes om af dets ligemænd og andre MCADE token indehavere. Dette er en del af demokratiseringen af Metacade, der vil føre til, at det bliver en fuldt decentraliseret autonom organisation (DAO) i Q4 2024.

Hvorfor købe MCADE?

Metacades presale-begivenhed blev lanceret for nylig og har allerede skabt enorm investorinteresse, hvor de indledende presale-faser er udsolgt i løbet af få uger. Det momentum har ikke vist nogen tegn på at aftage i de efterfølgende faser, hvilket gør det til en fremragende investeringsmulighed for ivrige og tidlige investorer.

Prognoser forudsiger, at MCADE vil stige i popularitet og værdi, når efterspørgslen på tokens stiger efter presalet, hvilket gør Metacade til en førsteklasses kandidat til en af de bedste kryptoer at købe nu.

2. Decentraland (MANA) – Decentraliseret virtuelt ejendoms projekt kan komme igen i 2023

Decentraland er et metaverse digital ejendoms projekt, hvor brugere kan købe jordlodder, og bygge 3D oplevelser, der kan tjenes penge på på flere måder. Brugen af LAND lodder inkluderer spil, digitale mødelokaler og kunstudstillinger. Der er kun ganske få grænser for hvordan et LAND lod kan bruges, hvilket resulterer i en bred virtuel verden, som andre spillere frit kan udforske.

Hvert lod bliver købt, solgt og handlet som en NFT på den online markedsplads, med hvert lod der består af et 256 kvadratmeters område. Decentraland’s metaverse hoster 90.000 af disse digitale lodder, og hvert af dem kan bygges på, for at give brugere en unik oplevelse.

Hvorfor købe MANA?

Decentraland er kommet under luppen, efter brugere har stillet spørgsmålstegn ved, om de nogensinde får værdi for pengene, når det gælder de dyre jordlodder. For at imødekomme dette, er planerne for 2023 blandt andet en lancering af SDK 7, hvilket vil forbedre platformens ydeevne, mens en ny DCL editor bliver lanceret i Q2 for at revolutionere multiplayer spiloplevelsen.

Den native MANA token bruges til at facilitere transaktioner i markedspladsen, og bruges af brugere til at betale for oplevelser indenfor metaverset. Decentraland forbliver én af de største metavers platforme i Web3 verdenen, med en all-time-high (ATH) markedsværdi på næsten 10 milliarder dollars!

Decentralands’ pris forudsigelse indikerer at platformens planer for 2023, sammen med de nærmest uendelige use cases for de digitale jordlodder, vil få tokenet til at stryge til tops fra dets nuværende værdi på 0,441257$, hele vejen til dets tidligere ATH på 3,28$ under 2021 bull markedet, i løbet af de kommende år.

3. Shiba Inu – Meme token med en dedikeret følgerskare, der vurderes at vokse i 2023

Shiba Inu blev lanceret under et væld af massiv mediedækning, med 410 billioner SHIB tokens der blev sendt til Ethereum grundlægger, Vitalik Buterin’s wallet. Buterin brændte 90% af de tokens han fik, som var næsten halvdelen af hele SHIB token udbuddet, med en værdi på 6,7 milliarder dollars.

At få en plads i hjertet hos krypto fans med sådan en pomp og pragt, hjalp Shiba Inu med at samle et loyalt og dedikeret følge for dets SHIB meme coin. Den er universelt betragtet som en fremragende begynder mønt for alle der er nye til kryptovaluta, og Shiba Inu’s fremtidsplaner involverer et metavers, der gør det muligt for fællesskabets medlemmer at interagere med hinanden i virtual reality.

Udover dette, er en layer-2 skaleringsløsning kendt som Shibarium ved at blive udviklet til Shiba Inu. Firmaet hævder at Shibarium vil medføre hurtigere og billigere transaktioner end dem, der lige nu bruger Ethereum layer-1 løsning. Shiba Inu håber dette vil få flere dApps til at blive bygget på Shibarium, hvilket giver mere værdi til SHIB token indehavere.

Hvorfor købe SHIB?

Medlemmer af Shiba Inu fællesskabet har allerede muligheden for at udforske metaverset, udforske NFT kunstgallerier og bruge et væld af DeFi produkter. Dog lader det til at Shibarium bliver en game changer, der transformerer Shiba Inu økosystemet og får det op på samme niveau som andre kæmpe blockchain udbydere.

Dette er spændende nyheder for eksisterende SHIB mønt indehavere, som i øjeblikket ikke kan prale af særlig mange anvendelsesmuligheder. Tokenet trades lige nu til 0,000010$, så nye investorer, der søger fremragende afkast, har en god mulighed for at udnytte boomet, idet Shiba Inu udvikles til nye sektorer af krypto markedet og tilføjer funktionalitet og nytte til dets platform. Som et resultat heraf, er SHIB én af de bedste kryptoer at købe nu, og en fremragende langtids krypto mulighed.

4. The Sandbox (SAND) – Berømtheds Støttet metaverse krypto projekt fortsætter med at tiltrække seriøs interesse i 2023

Ved første øjekast giver The Sandbox et lignende tilbud som Decentraland som et metaverse krypto projekt, der giver brugerne mulighed for at skabe online oplevelser i en enorm digital verden. Forskellen mellem de to projekter kan findes i The Sandbox’s uovertrufne brugergenereret indhold (UGC) værktøjer, som alle kan bruge til at skabe overbevisende og attraktive aktiver og spiloplevelser til indtægtsgenerering.

The Sandbox’ online toolkit er et intuitivt plug-and-play-værktøj, hvilket betyder, at brugere ikke behøver et diplom i kodning for at kunne oprette deres egen UGC. Når denne UGC er oprettet, kan den sælges, handles og købes på online markedspladsen, hvilket giver spillere mulighed for at tjene penge på deres kreationer. I mellemtiden har The Sandbox metaverse mulighed for at udvide sig uendeligt.

SAND er det native token for metaverset og bruges til køb af digitale grunde, køb på markedspladsen og som valuta til at betale for online oplevelser. Det bruges også til, at brugere kan stemme om styringsforslag som en del af The Sandbox DAO.

Hvorfor købe SAND?

Siden Minecraft blev lanceret, er UGC spil blevet ekstremt populære i gaming miljøet. Dette fortsatte med Roblox, og nu med metaverse gaming. The Sandbox bygger videre på Roblox modellen, og gør det muligt for brugere at tjene penge på deres UGC, ved at tjene SAND tokens der kan veksles til indtægter i den virkelige verden.

SAND er fortsat ét af de vigtigste langtids krypto projekter målt på markedsværdi. Med støtten fra store navne som Snoop Dogg, Warner Music, Paris Hilton og Gucci, forventes det at vokse i popularitet. Ligesom med Decentraland pris forudsigelsen, forventes det at SAND’s nuværende pris på 0,554182$ er et slagtilbud der giver investorer fantastisk værdi i 2023 og frem.

5. Polygon (MATIC) – Layer-2 blockchain skalerings løsning med en massiv fremtid i 2023

Polygon’s layer-2 skaleringsløsning til Ethereum blockchainen har tiltrukket en seriøs fanskare siden dens lancering, med dApps udviklere der flokkes til løsningen. Transaktioner på Polygons netværk er hurtige, billige og – bedst af alt – gør det muligt for dApps at understøtte et kæmpe antal af brugere, uden at få problemer på netværkets ydeevne.

Planen for 2023 vil vise at polygon fortsætter udviklingen af en lignende skalerings løsning til layer-1 blockchains og åbner op for en ny verden af mulige kunder. Ved at give dApps adgang til interoperabilitet på tværs af blockchains, er Polygon’s metaverse platform ét af de ledende cross-chain netværk på markedet.

Herudover er Polygons netværk et populært valg for P2E metaverse krypto projekter, takket være dets høje kapacitet, transaktions hastighed og lave omkostninger, hvilket gør det muligt for gaming netværk at servicere GameFi fans med en fremragende og billig brugeroplevelse.

Hvorfor købe MATIC?

Det native MATIC token håndterer Polygons økosystem. Valutaen bruges til at betale for transaktionsgebyrer og belønner netværksvalidatorer der hjælper platformen. MATIC token indehavere har også mulighed for at stake tokenet på platformen og kan derved få en passiv indtægt, idet værdien øges og samtidig bruge mønten til at facilitere hurtige og billige internationale pengeoverførsler.

Polygon er allerede etableret som et af verdens førende blockchain-økosystemer. Dets interoperabilitet med Ethereum har hjulpet kunder med de historiske problemer med skalerbarhed, der har forfulgt Ethereum tidligere.

Da anvendelsesmulighederne for Polygons løsninger fortsætter med at vokse i 2023, er potentialet for MATIC-mønten enormt. Den nuværende værdi på 0,909795$ repræsenterer fremragende værdi for investorer, der ønsker at opnå gevinster i de næste par år, hvilket gør det til en af de bedste kryptoer at købe nu.

Metacades platform vil boome i 2023, hvilket gør det til en glimrende investering lige nu

Metaverse krypto projekter har altid været en sund investering, der har budt på kæmpe afkast, specielt under bull markets. Med krypto markederne der i øjeblikket oplever bear market forhold, giver møntens lave pris fremragende potentiel profit for langtids investoren.

Den bedste i bunken er MCADE, som ser ud til at være voldsomt undervurderet i dets presale fase. Det er gode nyheder for investorer, da det gør det muligt for dem at få fat i én af metaversets mest spændende projekter billigt, før de kan se deres afkast akkumuleres så snart MCADE rammer børserne. Den nuværende presale pris på $0.014 vil stige til 0,02$ i afslutningen af presalet. Det er meget muligt at prisen vil skyde i vejret når MCADE bliver offentligt tilgængelig, hvilket gør det til én af de bedste kryptoer at købe nu.