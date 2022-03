Selfkey er en blockchain-baseret identitetsplatform, som rallyer efter nyheder om en nylig notering på den største børs i verden efter handelsvolumen. Det har tilføjet næsten 11% til sin værdi i dag.

Hvis du vil vide, hvad Selfkey er, om du skal investere i det, og de bedste steder at købe Selfkey, er du kommet til det rigtige sted.

Da KEY er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe KEY ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe KEY lige nu:

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder KEY.

Selfkey giver enkeltpersoner, virksomheder, børser, fintech-startups og banker en platform til at administrere identitetsdata. Kerneteamet har arbejdet med decentral identitet siden 2014 på tværs af virksomheder som Standard Chartered Bank, Bitmax exchange, EQIBank og GSR.

Selfkey-pungen er en gratis, open source, ikke-depotpung, der giver brugerne mulighed for sikkert at opbevare og overføre både digitale aktiver og deres digitale identitet.

De kan ansøge om produkter såsom en bankkonto i den virkelige verden eller virksomhedsstiftelse og betale med KEY på den dedikerede Selfkey-markedsplads.

En traditionel KYC-proces er dyr og ofte usikker, fordi data er lagret i centraliserede databaser. Selfkey udnytter en decentral tilgang og kryptografiske teknologier til dramatisk at sænke omkostningerne og forbedre sikkerheden.

Det har til formål at revolutionere KYC-processen, samtidig med at den forbliver tro mod troen på, at hver enkelt skal være i stand til at eje og kontrollere deres identitet.

Selfkey kan være en lukrativ investering, men tag dig tid til at læse mindst flere prisforudsigelser fra førende analytikere og lave markedsundersøgelser, før du forpligter dig. Tag alle investeringsråd med et gran salt.

Trading Beasts er ekstremt bullish på KEY. De forudser, at 1 KEY vil nå $0,01 i maj i år. Den forventede maksimale pris er $0,012. I øjeblikket handler 1 KEY for $0,007.

Ifølge Tech News Leader kan Selfkey nå så højt som $0,014 på et år. Det vil være $0,045 værd om 5 år og $0,28 om et årti.

⚠️#KEY 12h recently showed a BREAKOUT above its resisting trend line and is now on EXTREME ALERT as it is setup to more than DOUBLE IN VALUE! With this break, $KEY is positioned to go on an over 105% uphill run to reach the target at $0.0153 and can begin moving quickly!#Selfkey pic.twitter.com/iFhknu0dQu

— JAVON MARKS (@javonnnm) March 6, 2022