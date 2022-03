Live prisen på Shibnobi, et andet Shiba-tema-token, er $8,82E-15 med et 24-timers handelsvolumen på lige under $2 millioner. Shibnobi blev noteret på Dojoswap Exchange for tre dage siden. Den er steget 3,33 % i dag.

Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe Shibnobi, er denne guide noget for dig.

Topsteder at købe Shibnobi nu

Da SHINJA er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe SHINJA ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe SHINJA lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

Vi foreslår eToro, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til SHINJA

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder SHINJA.

Hvad er Shibnobi?

Den fællesskabsdrevne platform udvikler et økosystem for den næste generation af investorer, hvilket gør krypto enkel og sikker for alle.

Dens mission er at ændre kryptorummet, hvilket gør det sikrere, mere retfærdigt og mere informativt for den gennemsnitlige investor og undersøgte projekter.

Hovedprodukterne er Dojoswap, en multichain DEX med en indsatsplatform, Kusari blockchain med forbedrede sikkerhedsfunktioner og en solid kontrolproces for projekter, der er opført på den, og Katana, en tegnebog med 2FA. Dojoverse er platformens multiversmiljø.

Burde jeg købe Shibnobi i dag?

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse er lavet. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

Shibnobi prisforudsigelse

GOV Capital er optimistisk på tokenet og forudsiger, at prisen vil vokse til $3,37E-14 på et år. Up to Brain forudsiger at 1 SHINJA vil gå op til $6,44E-13 i 2023.

Shibnobi på sociale medier