Efter en række kampe begynder den næststørste krypto efter markedsværdi endelig at registrere gevinster. Led ikke længere end denne hurtige guide for at få detaljerne om Ethereum og de bedste steder at købe Ethereum i dag.

Topsteder at købe Ethereum nu

Hvad er Ethereum?

Ethereum er et decentraliseret open-source blockchain-system, der har sin egen kryptovaluta, Ether. ETH fungerer som en platform for adskillige andre kryptovalutaer, samt til eksekvering af decentraliserede smarte kontrakter.

Ethereums eget påståede mål er at blive en global platform for decentraliserede applikationer, der giver brugere fra hele verden mulighed for at skrive og køre software, der er modstandsdygtig over for censur, nedetid og svindel.

Ethereum har været banebrydende for konceptet med en blockchain smart kontraktplatform. Smart kontrakter er computerprogrammer, der automatisk udfører de handlinger, der er nødvendige for at opfylde en aftale mellem flere parter på internettet.

De blev designet til at reducere behovet for pålidelige mellemled mellem entreprenører og dermed reducere transaktionsomkostningerne og samtidig øge transaktionspålideligheden.

Burde jeg købe Ethereum i dag?

Du bør altid foretage din egen research. Enhver investeringsbeslutning, du træffer, bør være baseret på din markedsekspertise, din holdning til risiko, funktionerne samt spredningen af din portefølje. Overvej også, hvordan du ville have det med at tabe penge.

Ethereum prisforudsigelse

Langt de fleste analytikere forudser en langsigtet stigning. Digital Coin Price forudsiger, at Ethereum vil bryde $4.000 ved udgangen af 2025.

Economy Watch er mere bullish og forudsiger, at Ethereum vil nå $10.000 ved udgangen af 2025. Endelig forudsiger Trading Education en ETH over $10.000 ved udgangen af 2025.

