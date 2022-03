Du kan nu købe GFI, som steg 22 %: her er hvor

GFI er det oprindelige symbol for Goldfinch, en decentraliseret kreditprotokol for kryptolån uden kryptosikkerhed. I skrivende stund oplevede det et rally og havde nået en pris på $3,78.

Hvis du vil vide mere om GFI, hvad det er, om det er værd at købe, og de bedste steder at købe GFI nu, er du kommet til det rigtige sted.

Top steder at købe GFI nu

Da GFI er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe GFI ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe GFI lige nu:

1. Køb MATIC på en reguleret børs eller mægler, som Binance ›

Vi foreslår Binance, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din MATIC til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til SushiSwap DEX

Gå til SushiSwap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din MATIC til GFI

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder GFI.

Hvad er GFI?

Ved at inkorporere princippet om "tillid gennem konsensus" og ved at bruge forskellige typer af sikkerhedsstillelse uden for kæden, skaber symbolet fra Goldfinch-protokollen en måde for låntagere at vise kreditværdighed baseret på mere end blot deres kryptoaktiver.

Dette vil låse op for kryptolån på nye markeder og andre steder, hvor krypto kan styrke finansiel inklusion.

Likviditetstilbydere tilfører kapital til Seniorpuljen. Protokollen allokerer automatisk seniorpuljen til seniortrancher af lånerpuljer. Låntagere foreslår puljer med vilkår som renten, som bagmændene kan vurdere. Backers leverer kapital til de yngre trancher af lånerpuljer.

Burde jeg købe GFI i dag?

Du bør altid foretage din egen research. Enhver investeringsbeslutning, du træffer, bør være baseret på din markedsekspertise, din holdning til risiko og funktionerne og spredningen af din portefølje. Overvej også, hvordan du ville have det med at tabe penge.

GFI prisforudsigelse

Digital Coin Price forudsiger en positiv prisbane for GFI. Deres prognose er:

2022: fra $4,60 til $5,26

2023: fra $4,98 til $6,09

2024: fra $4,59 til $6,10

2025: fra $6,44 til $8,09

