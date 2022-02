Du kan nu købe Libero, som steg 34% i dag: her er hvor

Libero er symbolet for Libero Financial, der beskriver sig selv som den bedste autostaking og DeFi 3.0 multichain farming-protokol. Libero brød $0,01 og registrerede et handelsvolumen på $7,5 millioner inden for de sidste 24 timer. Tokenet har tilføjet mere end en tredjedel til sin værdi i dag.

Du er kommet til det rigtige sted, hvis du er interesseret i detaljerne omkring Libero og de bedste steder at købe Libero nu.

Top steder at købe Libero nu

Da LIBERO er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe LIBERO ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe LIBERO lige nu:

1. Køb BNB på en reguleret børs eller mægler, som Binance ›

Vi foreslår Binance, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din BNB til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til SushiSwap DEX

Gå til SushiSwap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din BNB til LIBERO

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder LIBERO.

Hvad er Libero?

Libero Financial tilbyder verdens højeste faste APY, hele 158.894 %. Den har automatisk satsning og sammensætning i brugerens tegnebøger. Fællesskabsmedlemmer får belønninger hver halve time, hvilket kommer til 48 belønninger om dagen.

DeFi 3.0 multichain farming understøtter høje belønninger. 2 – 4% af token-forsyningen brændes hver uge for at forhindre inflation.

Libero Financial hævder også, at dens token er rug-proof. Det er ikke præget til tegnebøger og prægning er revideret af THOREUM & RugFreeCoins.

Libero stiger af et par andre årsager. Dens markedsværdi nåede lige op på 50 millioner dollars. Takket være hvaldumpning til en værdi af $405.000 i dag, overstiger tokenets samlede fond $1 million.

Burde jeg købe Libero i dag?

Libero er et relativt nyt aktiv, og det er svært at sige, hvordan prisen vil udvikle sig. Mange uforudsigelige faktorer kan påvirke det. Hvis du beslutter dig for at købe Libero, råder vi dig til at udvise forsigtighed.

Libero prisforudsigelse

Digital Coin Price forudsiger en langsigtet stigning. Mønten vil skifte hænder for $0,058 i 2031.

Prisforudsigelser er også bullish. De forudser en minimumspris på $0,02 næste år og på $0,03 i 2024. De forventer, at 1 LIBERO vil handle for mindst $0,046 i 2025.

