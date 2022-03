Live Moonbeam-prisen er i dag $2,92 med et 24-timers handelsvolumen på $177,5 millioner. Vil det snart bryde $3? Denne korte guide forsøger at besvare det spørgsmål. Vi forklarer også, hvad Moonbeam er, om det er værd at købe, og de bedste steder at købe Moonbeam.

Top steder at købe Moonbeam nu

Da GLMR er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe GLMR ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe GLMR lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

Vi foreslår eToro, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til GLMR

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder GLMR.

Hvad er Moonbeam?

Moonbeam er en Ethereum-kompatibel smart kontrakt parachain på Polkadot. Det gør det nemt at bruge populære Ethereum-udviklerværktøjer til at bygge eller geninstallere Solidity-projekter i et Substrat-baseret miljø.

Moonbeam er meget mere end blot en EVM-implementering: det er en højt specialiseret parachain, der afspejler Ethereums Web3 RPC, konti, nøgler, abonnementer, logfiler og mere.

Moonbeam-platformen udvider basis Ethereum-funktionssættet med yderligere funktioner såsom on-chain governance, staking og cross-chain integrationer.

Udviklere kan bruge eksisterende Solidity smarte kontrakter med det samme, uden at det er nødvendigt at omskrive eller omkonfigurere. De kan forbinde populære værktøjer som MetaMask, Hardhat, Waffle, Remix og Truffle via et komplet sæt Web3 RPC-endepunkter.

De kan bruge velkendte Javascript-biblioteker såsom Web3.Js eller Ethers.Js og udnytte integrationer på Polkadot ved at bruge eksisterende orakler, broer, tegnebøger og andre værktøjer, der allerede bygger på Moonbeam.

Moonbeam giver integration og forbindelse mellem Polkadot parachains såvel som med andre kæder såsom Ethereum og Bitcoin via broer.

Burde jeg købe Moonbeam i dag?

Moonbeam kan bestemt være værd at investere i, hvis din timing er rigtig. Det er desværre ofte umuligt at vide på forhånd. Enhver investeringsbeslutning bør tage højde for din risikotolerance. Tag alle prisforudsigelser med et gran salt.

Moonbeam prisforudsigelse

Digital Coin Price tror, at prisen på Moonbeam vil fortsætte med at vokse. I år vil den nå op på mindst $3,60, men den kan gå op til $4,06. Næste år vil den handle for 4,35 USD i gennemsnit.

I 2024 vil det være mindst $3,59 værd eller gå op til $4,77, og handle for $4 i gennemsnit. Moonbeam vil bryde $5 i 2025. Den lavest mulige pris i 2025 er $5,03.

Moonbeam på sociale medier