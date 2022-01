Live BORA-prisen er i dag på $1,15 med et 24-timers handelsvolumen på $469,8 millioner. BORA er steget 13,92% inden for de seneste 24 timer. Hvis du vil vide, hvor de bedste steder at købe Bora nu er, er du ved at finde ud af det.

Top steder at købe BORA nu

Da BORA er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe BORA ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe BORA lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

Vi foreslår eToro, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til BORA

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder BORA.

Hvad er BORA?

BORA er en DApp-platform designet til at løse aktuelle industriproblemer ved at distribuere spil og digitalt indhold og fremme brugerinteraktion ved hjælp af dobbelt blockchain-struktur og proprietær token-mekanisme. Platformens token er også kendt som BORA-mønt. BORA leverer en løsning, der låser op for værdien af digitale aktiver på blockchain.

BORA-platformen er designet ved hjælp af en modulær arkitektur for at tillade uafhængig blockchain-implementering af indholdsudbydere. Dette sikrer, at hver tjenestes data og drift er garanteret til at fungere uafhængigt og uden at påvirke andre tjenester på platformen. I mellemtiden kan brugerne drage fordel af de forskellige indholdstjenester, der leveres af BORA-økosystemet gennem en enkelt samlet oplevelse.

Skal jeg købe BORA i dag?

Når du læser BORA-prisforudsigelser, skal du ikke tage dem for pålydende. De er blot en eksperts eller insiders mening. Tag alle investeringsråd med et gran salt.

BORA pris forudsigelse

Prisforudsigelser siger at 1 BORA vil skifte hænder for $16,24 i 2029. Dette er en stigning på 1.600% på 7 år.

