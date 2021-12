Du kan nu købe GALA, oprindelige token for Gala Games: her er hvor

Live Gala-prisen i dag er på $0,51 med en 24-timers handelsvolumen på lidt over $1 mia. Spiltokenet er steget med 11,50 % inden for de sidste 24 timer. Hvis du vil finde ud af, hvad GALA er, om du skal investere i det, og hvor du kan købe GALA, så kig ikke længere end denne guide.

Top steder at købe GALA nu

Da GALA er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe GALA ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe GALA lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

Vi foreslår eToro, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til GALA

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder GALA.

Hvad er GALA?

GALA er det indfødte token på Gala Games, en platform, der har til formål at tage spilindustrien i en anden retning ved at give spillerne kontrol over deres spil tilbage. Gala Games mission er at lave "blockchain-spil, du rent faktisk vil spille." Projektet ønsker at ændre det faktum, at spillere kan bruge hundredvis af dollars på aktiver i spillet, og utallige timer brugt på at spille spillet, som kan tages fra dem med et klik. Det planlægger at genindføre kreativ tænkning i spil ved at give spillerne kontrol over spillene og aktiver i spillet ved hjælp af blockchain-teknologi.

Spillere kan eje non-fungible tokens (NFT'er) og påvirke styringen af spil i Gala Games-økosystemet. The Founder's Nodes afstemningsmekanisme giver spillerne mulighed for at påvirke, hvilke spil Gala skal udvikle, og hvilke spil der skal få finansiering.

Skal jeg købe GALA i dag?

Tag aldrig nogen beslutning, der involverer din økonomi uden omhyggelig planlægning på forhånd. Spiltokens er særligt flygtige, selv efter kryptostandarder.

GALA pris forudsigelse

Ifølge Crowd Wisdom vil GALA handle mellem $0,46 og $0,52 i løbet af de næste par timer. Deres overordnede anbefaling for de næste par timer er at købe. 4 af de 5 momentumindikatorer er positive. Kun en af dem er negativ.

